Лью АИ-92 вместо АИ-95 – экономлю? Мы все посчитали
Многие владельцы машин, по которым производителем рекомендован АИ-95, до сих пор считают девяносто пятый своего рода излишеством. Мол, зачем переплачивать, если есть приличный АИ-92. Что ж, дело понятное, особенно при нынешних ценах на топливо. Но вот стоит ли эта игра свечей, а то и более ценных автокомпонентов?
Этот вопрос проясняет эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, подробно разбирая двигатели одного из самых надежных лоукост-седанов, Volkswagen Polo. За годы продаж в России на Поло ставились довольно разные движки: атмосферные, атмосферные с фазовращателем, наддувные... Но по поводу применяемого сорта бензина вывод эксперта однозначен.
«Попытки лить АИ-92 во все моторы в конечном итоге никакой экономии не дадут – их просто чаще придется подлечивать», – резюмирует Зиновьев.
Обо всех нюансах эксплуатации и ремонта разных двигателей популярного в России VW Polo – в нашем большом материале!
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Фото: Depositphotos
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Отзывы о Volkswagen Polo (17)
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske