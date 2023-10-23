Лью АИ-92 вместо АИ-95 – экономлю? Мы все посчитали

Эксперт «За рулем» рассказал о последствиях использования бензина АИ-92

Многие владельцы машин, по которым производителем рекомендован АИ-95, до сих пор считают девяносто пятый своего рода излишеством. Мол, зачем переплачивать, если есть приличный АИ-92. Что ж, дело понятное, особенно при нынешних ценах на топливо. Но вот стоит ли эта игра свечей, а то и более ценных автокомпонентов?

Этот вопрос проясняет эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, подробно разбирая двигатели одного из самых надежных лоукост-седанов, Volkswagen Polo. За годы продаж в России на Поло ставились довольно разные движки: атмосферные, атмосферные с фазовращателем, наддувные... Но по поводу применяемого сорта бензина вывод эксперта однозначен.

«Попытки лить АИ-92 во все моторы в конечном итоге никакой экономии не дадут – их просто чаще придется подлечивать», – резюмирует Зиновьев.

Обо всех нюансах эксплуатации и ремонта разных двигателей популярного в России VW Polo – в нашем большом материале!

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