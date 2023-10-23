#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Петербурге зарегистрировано 5768 новых машин — в два раза больше, чем в 2022 годуВ Петербурге зарегистрировано 5768 новых машин — в два раза больше, чем в 2022 году
Петербург установил в сентябре месячный рекорд...
Dongfeng M-HeroМощный «китайский Hummer» от марки Dongfeng уже скоро появится на авторынке России
Dongfeng M-Hero оснащен четырьмя...
Вот кому можно зимой не менять резинуВот кому можно зимой не менять резину
Эксперт назвал главное условие для езды зимой...

Лью АИ-92 вместо АИ-95 – экономлю? Мы все посчитали

Эксперт «За рулем» рассказал о последствиях использования бензина АИ-92

Многие владельцы машин, по которым производителем рекомендован АИ-95, до сих пор считают девяносто пятый своего рода излишеством. Мол, зачем переплачивать, если есть приличный АИ-92. Что ж, дело понятное, особенно при нынешних ценах на топливо. Но вот стоит ли эта игра свечей, а то и более ценных автокомпонентов?

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Этот вопрос проясняет эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, подробно разбирая двигатели одного из самых надежных лоукост-седанов, Volkswagen Polo. За годы продаж в России на Поло ставились довольно разные движки: атмосферные, атмосферные с фазовращателем, наддувные... Но по поводу применяемого сорта бензина вывод эксперта однозначен.

«Попытки лить АИ-92 во все моторы в конечном итоге никакой экономии не дадут – их просто чаще придется подлечивать», – резюмирует Зиновьев.

Обо всех нюансах эксплуатации и ремонта разных двигателей популярного в России VW Polo – в нашем большом материале!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Volkswagen Polo (17)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Polo  2015
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.

Недостатки:

По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.

Комментарий:

Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske

+57