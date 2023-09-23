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Почему не нужно заливать улучшенный бензин

Согласно официальным заявлениям топливных компаний, улучшенный бензин способствует экономии топлива, повышению мощности двигателя и увеличению пробега. Так ли это, выяснил эксперт «За рулем».

Польза или маркетинговый ход?

С момента появления «улучшенных» бензинов маркетологи стараются сбить потребителя с толку. Лучше всего с этим справлялись иностранные компании. Для этого даже устраивали пресс-конференции, на которых приводили результаты сравнений улучшенного 98-го бензина с 95-м, в составе которого не было суперприсадок. Автовладельцев призывали переходить на улучшенный и, конечно, более дорогой 98-й бензин и не заправляться 95-м.

Ученые, специализирующиеся в области нефтехимии, неоднократно утверждали, что основной принцип действия всех улучшенных бензинов основан на их моющих способностях. При регулярном использовании такого топлива происходит удаление уже накопившихся отложений и предотвращается образование новых. Этот эффект хорошо ощутим на двигателях с большим пробегом, где за счет промывки топливной системы восстанавливаются близкие к заводским характеристики.

Сейчас на отечественном рынке больше нет многих иностранных топливных компаний. Однако посеянные ими мифы до сих пор существуют.

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Миф 1. Улучшенный бензин повышает мощность двигателя

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Никогда не забывайте читать текст мелким шрифтом. Обычно в описании таких вот улучшенных бензинов присутствует формулировка «мгновенный эффект». Под этим подразумевается единичный пик, который отображается на осциллограмме. А еще рост мощности «на 10%» и «до 10%» – абсолютно разные вещи. Ко второй формулировке можно отнести и рост мощности на 0,001%.

Словом, прирост возможен, но не настолько, чтобы среднестатистический водитель смог его ощутить.

Миф 2. Чем больше октановое число, тем выше производительность двигателя

Такое утверждение тоже часто сопровождает рекламу улучшенного бензина. И это тоже больше маркетинг. Что именно подразумевается под термином «производительность» двигателя? Это связано с его мощностью? Едва ли. Ведь мощность двигателя не зависит от октанового числа. Даже если заправить Ладу Гранту бензином с 200-м октановым числом, быстрее она не поедет.

Миф 3. На одном баке «улучшенного» бензина можно проехать на несколько км больше

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На самом деле, на одной заправке проехать на 50 км больше возможно только при условии, что загрязненный двигатель был в течение длительного времени очищен от отложений благодаря переходу на «улучшенный» бензин. Однако и в этом случае не стоит ожидать заметного эффекта. Если провести тесты на двух новых двигателях – один с обычным бензином, а другой с «улучшенным», результаты будут одинаковыми. Не будет никакого прироста в сравнении с паспортными характеристиками автомобиля. Всё в рамках статистической погрешности.

Стоит ли использовать «улучшенный» бензин?

Да. Хотя бы изредка, но заливайте. По крайней мере, негативных последствий для двигателя не будет. А вот эффект от моющих присадок точно не помешает. «За рулем» проводил исследования бензинов с улучшенными моющими характеристиками. Для этого на моторном стенде испытывали двигатели с распределенным впрыском, вначале на обычных топливах, а затем тот же цикл был пройден на бензинах с улучшенными моющими свойствами. В обоих случаях оценивали тенденцию изменения количества отложений в двигателе.

С применением очищающих присадок форсунки остаются чистыми и сохраняется ровный распыл.
С применением очищающих присадок форсунки остаются чистыми и сохраняется ровный распыл.

При работе на обычном топливе их количество постепенно росло. Отложениями покрывались клапаны со стороны каналов и все детали в камере сгорания. При этом бензины с приставкой «супер» уменьшали количество таких отложений. На моющих бензинах действительно выросла мощность двигателя и улучшилась экономичность. Правда, изменения оказались куда скромнее, чем в рекламных обещаниях. Кроме того, после испытаний на «моющих» топливах был отмечен рост расхода воздуха. Очевидно, что впускные трубопроводы и особенно впускные клапаны, освободившись от нагара, способствовали лучшему наполнению цилиндров.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Наибольший эффект моющие присадки дают при распределенном впрыске топлива. Первым делом промываются сами форсунки. Они подают бензин на впускные клапаны, смывая с них отложения. К отложениям приводит как бензин с повышенным содержанием смол, так и газы, засасываемые из системы вентиляции картера. Дальше моющие присадки удаляют отложения из камеры сгорания. У двигателей с непосредственным впрыском топлива моющие присадки помогают поддерживать в чистоте форсунки и камеры сгорания, но очистить впускные клапаны они не в силах.

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За РулемКацубо Игорь
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