Почему не нужно заливать улучшенный бензин

Согласно официальным заявлениям топливных компаний, улучшенный бензин способствует экономии топлива, повышению мощности двигателя и увеличению пробега. Так ли это, выяснил эксперт «За рулем».

Польза или маркетинговый ход?

С момента появления «улучшенных» бензинов маркетологи стараются сбить потребителя с толку. Лучше всего с этим справлялись иностранные компании. Для этого даже устраивали пресс-конференции, на которых приводили результаты сравнений улучшенного 98-го бензина с 95-м, в составе которого не было суперприсадок. Автовладельцев призывали переходить на улучшенный и, конечно, более дорогой 98-й бензин и не заправляться 95-м.

Ученые, специализирующиеся в области нефтехимии, неоднократно утверждали, что основной принцип действия всех улучшенных бензинов основан на их моющих способностях. При регулярном использовании такого топлива происходит удаление уже накопившихся отложений и предотвращается образование новых. Этот эффект хорошо ощутим на двигателях с большим пробегом, где за счет промывки топливной системы восстанавливаются близкие к заводским характеристики.

Сейчас на отечественном рынке больше нет многих иностранных топливных компаний. Однако посеянные ими мифы до сих пор существуют.

Миф 1. Улучшенный бензин повышает мощность двигателя

Никогда не забывайте читать текст мелким шрифтом. Обычно в описании таких вот улучшенных бензинов присутствует формулировка «мгновенный эффект». Под этим подразумевается единичный пик, который отображается на осциллограмме. А еще рост мощности «на 10%» и «до 10%» – абсолютно разные вещи. Ко второй формулировке можно отнести и рост мощности на 0,001%.

Словом, прирост возможен, но не настолько, чтобы среднестатистический водитель смог его ощутить.

Миф 2. Чем больше октановое число, тем выше производительность двигателя

Такое утверждение тоже часто сопровождает рекламу улучшенного бензина. И это тоже больше маркетинг. Что именно подразумевается под термином «производительность» двигателя? Это связано с его мощностью? Едва ли. Ведь мощность двигателя не зависит от октанового числа. Даже если заправить Ладу Гранту бензином с 200-м октановым числом, быстрее она не поедет.

Миф 3. На одном баке «улучшенного» бензина можно проехать на несколько км больше

На самом деле, на одной заправке проехать на 50 км больше возможно только при условии, что загрязненный двигатель был в течение длительного времени очищен от отложений благодаря переходу на «улучшенный» бензин. Однако и в этом случае не стоит ожидать заметного эффекта. Если провести тесты на двух новых двигателях – один с обычным бензином, а другой с «улучшенным», результаты будут одинаковыми. Не будет никакого прироста в сравнении с паспортными характеристиками автомобиля. Всё в рамках статистической погрешности.

Стоит ли использовать «улучшенный» бензин?

Да. Хотя бы изредка, но заливайте. По крайней мере, негативных последствий для двигателя не будет. А вот эффект от моющих присадок точно не помешает. «За рулем» проводил исследования бензинов с улучшенными моющими характеристиками. Для этого на моторном стенде испытывали двигатели с распределенным впрыском, вначале на обычных топливах, а затем тот же цикл был пройден на бензинах с улучшенными моющими свойствами. В обоих случаях оценивали тенденцию изменения количества отложений в двигателе.

С применением очищающих присадок форсунки остаются чистыми и сохраняется ровный распыл.

При работе на обычном топливе их количество постепенно росло. Отложениями покрывались клапаны со стороны каналов и все детали в камере сгорания. При этом бензины с приставкой «супер» уменьшали количество таких отложений. На моющих бензинах действительно выросла мощность двигателя и улучшилась экономичность. Правда, изменения оказались куда скромнее, чем в рекламных обещаниях. Кроме того, после испытаний на «моющих» топливах был отмечен рост расхода воздуха. Очевидно, что впускные трубопроводы и особенно впускные клапаны, освободившись от нагара, способствовали лучшему наполнению цилиндров.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Наибольший эффект моющие присадки дают при распределенном впрыске топлива. Первым делом промываются сами форсунки. Они подают бензин на впускные клапаны, смывая с них отложения. К отложениям приводит как бензин с повышенным содержанием смол, так и газы, засасываемые из системы вентиляции картера. Дальше моющие присадки удаляют отложения из камеры сгорания. У двигателей с непосредственным впрыском топлива моющие присадки помогают поддерживать в чистоте форсунки и камеры сгорания, но очистить впускные клапаны они не в силах.