Рэпер Xzibit анонсировал возвращение знаменитого шоу «Тачку на прокачку»

Культовое шоу «Тачку на прокачку» 9 мая возвращается на ТВ

Американский рэпер и актер Элвин Натаниэль Джойнер IV, выступающий под творческим псевдонимом Xzibit, анонсировал о возобновлении культового шоу «Тачку на прокачку».

В своем аккаунте в соцсетях музыкант выложил фото с автомобилем, подпись под которым гласит: «Пришло время вернуться к кастомизации тачек». На снимке также указана дата премьеры передачи – 9 мая 2024 года. Никаких других подробностей Xzibit не привел.

Напомним, шоу «Тачки на прокачку» (Pimp My Ride) выходило на телеканале MTV на протяжении шести сезонов, начиная с 2004 года. Во время шоу команда специалистов «прокачивала» какую-нибудь старую машину в ужасном состоянии.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Говорит Москва