Назван верный способ загубить любой современный мотор

Эксперт «За рулем» Ревин рассказал, как возникают задиры в цилиндрах двигателя

Почему исчезли двигатели, способные пройти миллион километров? Этим отчасти философским вопросом задается в своей новой статье эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Он подробно говорит о шагах производителей, которые сделали моторы автомобилей легче, мощнее, экологичнее и... увы, слабее на длинной дистанции.

Вместе с тем, из этого текста можно сделать несколько полезных выводов о том, как по максимуму использовать ресурс современного двигателя. Вот один из таким нюансов:

— Жесткие экологические требования подталкивают автопроизводителей снабжать моторы дополнительными системами, снижающими количество вредных выбросов в отработавших газах. Например, каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры, системы AdBlue и EGR.

Все эти устройства усложняют конструкцию двигателя. И не влияют на ресурс, только пока работают без сбоев. Например, при заправке некачественным топливом каталитический нейтрализатор может оплавиться.

Возрастет сопротивление на выпуске, что может привести к повышению температуры в головке блока цилиндров и, как следствие, ускоренному износу клапанов, появлению трещин на выпускном коллекторе, задирам поршневой группы.

Вывод простой: не пренебрегайте рекомендациями производителя по используемому бензину и заправляйтесь только на крупных сетевых АЗС.

А для максимального эффекта рекомендуем изучить все факторы падения ресурса в современных моторах.

Фото: «За рулем», Depositphotos