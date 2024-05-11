Водители «черных» такси выступили против Uber

Лондонские таксисты подали в суд на Uber на 250 млн из-за правил заказа такси

Группа из более чем 10 000 водителей черных такси выступила против Uber в суде, обвинив компанию в нарушении правил заказа такси в Лондоне с 2012 по 2018 год. Водители утверждают, что Uber обманул компанию Transport for London (TfL) в части управления своей системой бронирования поездок, нарушив тем самым правила лицензирования частного найма.

В рамках судебного иска водители утверждают, что Uber позволял своим водителям принимать заказы непосредственно от клиентов, а не через центральную систему, как это происходит с услугами микроавтобусов. Эта система, по их мнению, была незаконной, и Uber намеренно дезинформировал регулятор о ее функционировании, чтобы получить лицензию.

Водители метрокэбов утверждают, что за последние годы понесли убытки из-за снижения числа клиентов или необходимости работать больше, чтобы конкурировать с Uber. Гарри Уайт, водитель черного такси со стажем 36 лет, заявил, что иск направлен на «справедливую компенсацию» от имени лондонских водителей, ведь шеринговый сервис отбирает у них бизнес.

Представитель Uber заявил, что эти претензии не обоснованы и что компания действует в Лондоне на законных основаниях, имея полную лицензию TfL.

Иск представляет собой значительный судебный процесс, оцениваемый в более чем 250 миллионов фунтов стерлингов, и ожидается, что еще до 30 000 водителей такси могут присоединиться к группе и подать иск против Uber.

Пока неясно, как поступит суд, ведь, если он пойдет на поводу у традиционных «черных» таксистов. Ведь, например, за поездку, которая длится от пяти до десяти минут, на Uber можно заплатить 9 фунтов, а на black cab это обойдется уже в 25 фунтов. Причем доказать, что это намеренный демпинг, невозможно, традиционное такси в Лондоне действительно очень дорогое и многим не по карману.

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Источник: Independent