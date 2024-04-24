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Поездка с таксистом-частником может быть опасна: автоэксперт все объяснил

Эксперт Сажин объяснил, почему лучше воздержаться от услуг таксистов-частников

Отсутствие комфорта и плохое техническое состояние автомобиля у водителей-частников являются недостатками такого вида транспорта. Об этом в беседе с корреспондентом Общественной Службы новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

В стремлении сэкономить время и воспользоваться услугами таксистов-частников, чтобы доехать до метро или вокзала, пассажир не задумывается о том, насколько безопасна и законна такая поездка. При очевидной выгоде и удобстве за поездками с водителями-частниками могут скрываться проблемы, потому что владельцы машин не всегда проходят ТО, предупреждает Сажин.

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«Все упирается в вопрос: вы хотите ехать, либо вы хотите ждать. Спрос рождает предложение. При отсутствии достаточного количества транспорта и наличии очередей на маршрутки в некоторых населенных пунктах возникают такие товарищи. С одной стороны они помогают людям быстро доехать до метро или вокзала, с другой – минусы тоже присутствуют», – подчеркивает собеседник издания.

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Из недостатков такого вида транспорта можно назвать отсутствие комфорта, а также техническое состояние автомобиля, а у частника может отсутствовать водительское удостоверение, уточняет Сажин.

«Проверить все это вы не можете, пассажиры не будут проверять страховку или наличие разрешения у этого частника на осуществление пассажирских перевозок, на работу в такси», –объясняет эксперт.

По мнению Сажина, частным извозом могут заниматься и такие водители, которых уволили из такси за плохой рейтинг. Но им нужен заработок, и ничего другого они не умеют, резюмировал эксперт.

Источник: osnmedia.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
24.04.2024
Фото:freepik / freepik
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