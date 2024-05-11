Как поезд, но без рельс! Зачем создали этот гигантский вездеход?

Блогер рассказал о внедорожном автопоезде Letourneau, который имел 10 прицепов

Время ходит то ли по спирали, то ли вовсе по плоскому кругу. В конце 1950-х вовсю шла Холодная война между СССР и США. Стороны прикидывали, как эфффективнее будет забросать противника ядерными бомбами – и, конечно, не могли не просчитывать последствия такого удара. Одним из досадных моментов виделось разрушение железных дорог, ведь без них будет невозможно быстро перебрасывать в район боевых действий тяжелую технику...

Тогда-то американские военные вспомнили о крупнейшем в США производителе промышленной техники – компании Letourneau Factory. Бренд Letourneau («ЛеТурно») прославился как производитель самых больших в мире транспортных средств для экстремальных дорожно-климатических условий.

И у них было, что предложить армии. Получившийся в итоге мегапоезд на колесах имел 11 секций – трехосный тягач и 10 двухосных прицепов суммарной грузоподъемностью 150 тонн. Впечатляет, однако этот монстр устарел раньше, чем встал на производство – а все потому, что появился вертолет Sikorsky CH-54...

Впрочем, эта история слишком захватывает, чтобы рассказывать ее вкратце. Устраивайтесь поудобнее и давайте смотреть!

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Источник: AUTO VIDEO