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Сколько жрёт? Посчитана разница расхода топлива в реальности и по паспорту

Испытания показали, какие производители врут про реальный расход топлива

Как показала история, бывает так, что на сертификационные испытания автопроизводители выставляют машины с особыми программами управления двигателями, из-за чего паспортные данные заметно расходятся реальностью. Было уже несколько подобных скандалов.

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Австралийская автомобильная ассоциация (AAA) решили сравнить реальный расход топлива некоторых автомобилей с паспортными данными.

Результаты получились интересными. 7 из 13 автомобилей потребляли больше в пределах 5%, но остальные 5 автомобилей сжигали на 9-20% больше топлива, чем было обещано производителем.

Результаты теста реального потребления топлива AAA

Марка, модель, год выпуска

Лабораторный расход л/100 км

Реальный расход л/100 км

Разница

Audi Q5, 2022

4,8

5,6

17%

BMW X3, 2021

7,4 л

8,9

20%

Hyundai i30, 2023

7,4

7,5

1%

Hyundai Staria, 2022

8,2

8,3

1%

Kia Carnival, 2023

6,5

6,0

-7%

Kia Sportage, 2023

6,3

6,6

5%

MG 3, 2023

6,7

7,9

19%

MG HS, 2022

7,3

7,4

1%

Mitsubishi Eclipse Cross, 2023

7,3

7,6

3%

Mitsubishi Outlander, 2023

7,6

7,9

4%

Toyota Camry, 2022

6,8

6,7

-1%

Toyota Yaris Cross Hybrid, 2021

3,8

4,3

12%

Volvo XC40, 2023

6,9

7,6

9%

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Данные Kia Carnival впечатляют, но проблема в том, что содержание оксидов азота в выхлопе автомобиля превысило установленные Австралией нормативы, как, впрочем, и у Hyundai Staria и Kia Sportage, сообщает The Guardian.

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Кирилл Панов
Фото:Unsplash
27.02.2024
Фото:Unsplash
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