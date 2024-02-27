Сколько жрёт? Посчитана разница расхода топлива в реальности и по паспорту

Испытания показали, какие производители врут про реальный расход топлива

Как показала история, бывает так, что на сертификационные испытания автопроизводители выставляют машины с особыми программами управления двигателями, из-за чего паспортные данные заметно расходятся реальностью. Было уже несколько подобных скандалов.

Австралийская автомобильная ассоциация (AAA) решили сравнить реальный расход топлива некоторых автомобилей с паспортными данными.

Результаты получились интересными. 7 из 13 автомобилей потребляли больше в пределах 5%, но остальные 5 автомобилей сжигали на 9-20% больше топлива, чем было обещано производителем.

Результаты теста реального потребления топлива AAA

Марка, модель, год выпуска Лабораторный расход л/100 км Реальный расход л/100 км Разница Audi Q5, 2022 4,8 5,6 17% BMW X3, 2021 7,4 л 8,9 20% Hyundai i30, 2023 7,4 7,5 1% Hyundai Staria, 2022 8,2 8,3 1% Kia Carnival, 2023 6,5 6,0 -7% Kia Sportage, 2023 6,3 6,6 5% MG 3, 2023 6,7 7,9 19% MG HS, 2022 7,3 7,4 1% Mitsubishi Eclipse Cross, 2023 7,3 7,6 3% Mitsubishi Outlander, 2023 7,6 7,9 4% Toyota Camry, 2022 6,8 6,7 -1% Toyota Yaris Cross Hybrid, 2021 3,8 4,3 12% Volvo XC40, 2023 6,9 7,6 9%

Данные Kia Carnival впечатляют, но проблема в том, что содержание оксидов азота в выхлопе автомобиля превысило установленные Австралией нормативы, как, впрочем, и у Hyundai Staria и Kia Sportage, сообщает The Guardian.