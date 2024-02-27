Сколько жрёт? Посчитана разница расхода топлива в реальности и по паспорту
Как показала история, бывает так, что на сертификационные испытания автопроизводители выставляют машины с особыми программами управления двигателями, из-за чего паспортные данные заметно расходятся реальностью. Было уже несколько подобных скандалов.
Австралийская автомобильная ассоциация (AAA) решили сравнить реальный расход топлива некоторых автомобилей с паспортными данными.
Результаты получились интересными. 7 из 13 автомобилей потребляли больше в пределах 5%, но остальные 5 автомобилей сжигали на 9-20% больше топлива, чем было обещано производителем.
Результаты теста реального потребления топлива AAA
|
Марка, модель, год выпуска
|
Лабораторный расход л/100 км
|
Реальный расход л/100 км
|
Разница
|
Audi Q5, 2022
|
4,8
|
5,6
|
17%
|
BMW X3, 2021
|
7,4 л
|
8,9
|
20%
|
Hyundai i30, 2023
|
7,4
|
7,5
|
1%
|
Hyundai Staria, 2022
|
8,2
|
8,3
|
1%
|
Kia Carnival, 2023
|
6,5
|
6,0
|
-7%
|
Kia Sportage, 2023
|
6,3
|
6,6
|
5%
|
MG 3, 2023
|
6,7
|
7,9
|
19%
|
MG HS, 2022
|
7,3
|
7,4
|
1%
|
Mitsubishi Eclipse Cross, 2023
|
7,3
|
7,6
|
3%
|
Mitsubishi Outlander, 2023
|
7,6
|
7,9
|
4%
|
Toyota Camry, 2022
|
6,8
|
6,7
|
-1%
|
Toyota Yaris Cross Hybrid, 2021
|
3,8
|
4,3
|
12%
|
Volvo XC40, 2023
|
6,9
|
7,6
|
9%
Данные Kia Carnival впечатляют, но проблема в том, что содержание оксидов азота в выхлопе автомобиля превысило установленные Австралией нормативы, как, впрочем, и у Hyundai Staria и Kia Sportage, сообщает The Guardian.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!