АЗС работают себе в убыток – правда или миф?

Эксперт «За рулем» раскрывает механизм регулирования цен на топливо

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Вы пишете, что АЗС торгуют себе в убыток, ­выживая за счет кафетериев. Но тогда и внешнее регулирование цен не поможет: убытки-то не исчезнут!

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»

– Правительство требует удерживать розничные цены на автомобильное топливо на приемлемом для населения уровне. Продают его в убыток или нет – зависит от сиюминутных оптовых цен. Но продавцам из бюджета компенсируют не убытки, а «недополученный доход». И АИ‑92 убыточным не был даже в провальном сентябре.

Изначально проблема роста цен и дефицита топлива на АЗС основана на том, что его выгоднее продавать за границей. Дешевле, чем у нас, бензин только в нескольких странах типа Венесуэлы, Ирана или Кувейта.

Продавцы делятся на две части: те, что сами перерабатывают нефть (около 40% АЗС), и те, что покупают готовое топливо у них. У вторых выше соблазн перепродавать оптовые партии за рубеж. С чем, собственно, власти и борются – в том числе повышением экспортных пошлин.

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