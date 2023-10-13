Как уменьшить расход бензина на 30% минимум – самые эффективные способы

Эксперты «За рулем»: ключ к снижению трат на топливо – в руках водителя

«Расход топлива при эксплуатации автомобиля имеет личностную составляющую...»

В. Московкин и др. Пособие «Тягово-скоростные характеристики и топливная экономичность автомобиля. Теория и практика»

Парадокс: большинство автовладельцев хотят тратить на машину как можно меньше, но стойко отрицают советы ездить экономно. Мол, я для того автомобиль и купил, чтобы наслаждаться скоростью и ускорениями. Но кайф от обладания машиной создает не только нажатие акселератора в пол, но и умение ездить так, как не умеют другие. Например, экономно. Для этого не нужны ни снадобья для масла или бензина, ни особый дар – только желание.

Как разгоняться

Говорят, чем быстрее выйдешь на экономичный режим, тем дольше будешь затем в нем двигаться, следовательно, больше сэкономишь. Доводится слышать и другой довод: поскольку КПД мотора растет вместе с отдаваемой в данный момент мощностью, то и разгоняться надо в режиме максимальной мощности, потому что КПД и экономичность – одного поля ягоды.

Оба аргумента нам видятся странными. Это при пуске ракеты в космос нужно всеми силами забросить ее на орбиту с первой космической скоростью, как можно быстрее сжигая топливо, а дальше она полетит по инерции. А вот автомобиль будет кушать топливо постоянно, даже при неизменной скорости. Что касается КПД, то он действительно растет с мощностью, но ведь и расход топлива при этом резко возрастает!

Мы не раз спрашивали представителей автомобильных компаний, какой режим разгона они считают наиболее экономичным? И зависят ли рекомендации от конструкции автомобиля (автомат или механика, турбо или атмосферник, впрыск или карбюратор)?

Ответы инженеров совпадали практически дословно: для любых моделей оптимальный разгон – плавный .

На Фольксвагене пояснили, что «логика программного обеспечения современных автомобилей ставит во главу угла при плавном разгоне – экономичность, а при энергичном – динамику».

Представители Subaru отметили, что при резких ускорениях идет переобогащение смеси на 10–20%, вследствие чего на столько же возрастает расход топлива.

А в Volvo посоветовали для экономии топлива пользоваться режимом Eco, при котором «педаль газа становится менее чувствительной, АКП переходит на высокие передачи, а обороты двигателя понижаются».

Здесь некоторые едут и под 200 км/ч. Но затем теряют время в очереди из таких же «гонщиков» на АЗС.

Как тормозить

В былые времена торможение двигателем было проявлением элементарной водительской подготовки, но современные водители зачастую вообще не понимают, о чем идет речь. Между тем, всё просто: достаточно убрать ногу с педали газа, чтобы двигатель фактически превратился в тормоз. Теперь уже не он крутит колеса, а колеса пытаются крутить его, замедляя машину. Особенно такой прием полезен на затяжных спусках и на скользкой дороге.

За торможение мотором высказались абсолютно все опрошенные нами автопроизводители. В частности, в Subaru отметили, что при этом «топливо не расходуется вообще, это абсолютно экономичный режим. То же касается не только помощи тормозам, но и, например, движения под уклон, где, как правило, можно подобрать подходящую передачу (или виртуальную передачу в случае вариатора)». Кроме того, при этом меньше будут изнашиваться тормозные колодки.

Специалисты Audi отметили, что тормоза следует применять как можно меньше, и подчеркнули, что на современных гибридных автомобилях в режиме торможения двигателем часть кинетической энергии рекуперируется, поэтому это – самый эффективный метод .

Как переключать передачи

Иные автомобилисты на каждом светофоре переводят селекторы своих АКП в положение Р, будучи уверенными, что именно так и нужно ездить. А при движении под горку надо, оказывается, задействовать нейтраль – N. Опять-таки, экономии ради.

Коротко напомним: ездить в положении селектора N, во‑первых, небезопасно (особенно зимой), а во‑вторых, неэкономично. При движении накатом, когда селектор в положении D, или в случае с механической коробкой, когда включена передача, расход топлива равен нулю – а на нейтрали двигатель работает на холостом ходу и расходует топливо.

Эксперимент «За рулем»

Лет 15 назад один из авторов, будучи в служебной командировке, добрался на серийной 170‑сильной бензиновой машине с АКП из Москвы в Питер и обратно на одном 70‑литровом баке без дозаправки (отчет о поездке тут). Скоростных магистралей тогда еще не было – маршрут пролегал по древней М-10: населенки, фуры, знаки от 60 до 90.

Единственное, ехал с выключенным кондиционером, а горючки залил по срез горловины бака. И, конечно, не позволял себе расслабляться там, где хотелось лихо обогнать какого-нибудь тихохода, несколько выходя за допустимые скоростные рамки. Затее активно помогал указатель мгновенного расхода топлива, который водитель всеми силами старался удерживать ближе к 5 литрам на сотню километров.

Уже в Питере стало ясно, что затея съездить до него и обратно на одном баке удалась: одометр Volvo S60 отсчитал 662 пройденных километра, а прогнозируемый остаток пути оптимистично высвечивал аж 800!

Фото с монитора Volvo S90 мощностью 249 л. с. Средний расход за последние десятки тысяч километров – 6,6 л/100 км.

Правда, на обратном пути карета стала медленно превращаться в тыкву: после пары неприятных заторов оптимизм начал исчезать. Однако в итоге неприкосновенный запас в виде пятилитровой канистры так и не потребовался. «Беспосадочный» пробег составил 1440 км, а средний расход – 5,2 л/100 км .

Стоит ли так ездить постоянно? Наверное, нет. Понятно, что такой расход на мощной машине достижим только если поездки преимущественно загородные.

Важное замечание

Единственный агрегат, которому не понравится регулярная эксплуатация в сверхэкономичном режиме, – двигатель. Постоянная работа на низких оборотах и значительных нагрузках при движении на больших скоростях вредна с точки зрения долговечности подшипников коленвала и чересчур высокого давления поршня на стенку цилиндра. Идет накопление нагара в камере сгорания и на свечах зажигания. Зимой двигатель не прогревается в достаточной мере для выпаривания влаги и топлива, попадающих в моторное масло. Поэтому при мягком стиле езды двигатель иногда (хотя бы раз в 1000–2000 км) надо «прожаривать», давая ему высокую нагрузку в сочетании с большими оборотами на протяжении какого-то времени.

Исключаем технические факторы

Для экономичной езды в автомобиле должны быть соблюдены следующие условия.

Двигатель и все агрегаты трансмиссии полностью исправны.

Применяется топливо с рекомендованным, а не допустимым октановым числом.

Во всех агрегатах залиты масла с вязкостью по рекомендациям производителя.

Топливные и воздушные фильтры не создают повышенного сопротивления.

Правильные углы установки колес на обеих осях.

Тормозные механизмы полностью разблокируют колодки.

Давление в шинах не ниже номинального.

Рисунок протектора шин соответствуют типу транспортного средства.

Автомобиль не перегружен.

На крыше не установлен багажник.

Выводы

Всего лишь выполняя наши советы, расход топлива – а значит, и траты на него – можно уменьшить на 30%, а при особом рвении и наполовину. Попробуйте – убедитесь еще и в том, что процесс экономичной езды увлекателен и затягивает не хуже «гонок».

Очень подробная инструкция по экономии топлива тут.

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