Какой антифриз залить и не угробить мотор – эксперт поделился секретами

Импортозамещение ударило и по рынку охлаждающих жидкостей. И хотя подобрать замену залитому в автомобиль антифризу проще, чем маслу, нюансов и подводных камней все равно хватает.

Наши и не наши

Опрос, проведенный аналитическим агентством «Автостат», отражает ситуацию на рынке охлаждающих жидкостей за последние пять лет.

Популярность различных ОЖ по результатам опроса потребителей, %

Бренд 2023 2022 2021 2020 2019 Felix 18,8 18,8 17,3 16,6 17,1 Sintec 13,3 11,3 12,6 10,5 8,7 Лукойл 8,7 9,4 8,8 8,3 10,2 Mobil 6,1 7,6 8,5 8,0 8,6 Aляsка 3,1 3,0 3,0 3,2 3,8 Castrol 2,7 3,0 2,9 6,5 2,9 Не помню 21,9 22,0 22,9 22,2 24,1 Прочие* 25,4 24,9 24,0 24,7 24,6

*Бренды, на которые указали менее 3% опрошенных респондентов

Данные любопытны по нескольким причинам. Во-первых, очевидно превосходство российских брендов – Felix, Sintec, Лукойл. Причем лидеры на протяжении последних пяти лет не меняются.

Во-вторых, к выбору антифриза подходят не столь основательно, как, например, к покупке моторного масла. Многие из опрошенных не знают, какая жидкость залита в систему охлаждения их автомобиля.

Хотя все автопроизводители, как показали прошлогодние исследования «За рулем», требуют применять строго определенные жидкости, не допуская альтернативы.

Только в нынешней ситуации такая категоричность не оправдана. С уходом европейских, корейских, американских компаний с нашего рынка информация о применяемости конкретной ОЖ уже не столь актуальна.

Впрочем, она может пригодиться при подборе аналогов.

Рекомендации автопроизводителей по выбору ОЖ

Автопроизводитель Рекомендуемый тип ОЖ Audi G12 Evo BMW BMW Lifetime Coolant xx или BMW LC-xx Chery Liqui Moly G12+ Hyundai A-110 — фосфатный лобридный антифриз. Kia Лобридная ОЖ спецификации Hyundai MS 591–08 Mitsubishi Mitsubishi Motors Genuine Super Long Life Coolant Premium Nissan Nissan L255N Porsche Лобридная ОЖ Glysantin G40

или альтернатива согласно G12++/VW TL 774-G Renault Glaceol type D Skoda G12 evo Toyota Toyota Super Long Life Coolant, гибридная технология VW G13 c добавлением глицерина и уменьшенной долей кремния

Комментарий эксперта

Александр Груздев, генеральный директор Gruzdev Analyze

От ухода иностранцев мало что изменилось

– Рынок антифризов всегда был слабо фрагментированным и принадлежал 3-4 компаниям, которые производили продукцию в РФ. И двумя ключевыми игроками этого рынка стали именно российские производители. Крупные иностранные бренды никогда не уделяли большого внимания этому сегменту и, по сути, не играли в нем существенной роли.

Продажи антифризов иностранных брендов через дилерский канал также были невелики. Дилеры в основном обслуживают новые авто, а таким машинам частая замена антифриза не требовалась, за исключением случаев, когда автомобиль попадал в ДТП, требовал замены радиатора и других элементов системы охлаждения. Таким образом, сегмент антифризов из всех технических жидкостей для автомобиля оказался наименее затронут санкциями.

Чем охлаждать моторы сегодня?

Что делать автовладельцу, желающему поменять ОЖ или хотя бы долить до нужного уровня? К жидкостям с громкими зарубежными именами сегодня особого доверия нет. Непонятно, что залито в канистру и как она попала на наш рынок.

Комментарий эксперта

Татьяна Овчинникова, директор сети автосервисов FIT Service

Четверть жидкостей – подделки

– Исследования говорят о том, что четверть всех продающихся техжидкостей и запчастей на российском рынке – подделки. В основном подделывают моторные масла известных производителей и антифризы. В последнее время участились ремонты из-за плохого антифриза. В радиаторе он кристаллизуется, жидкость превращается в кашу и перестает выполнять свои функции. Это ведет к перегреву и, как следствие, к капитальному ремонту ДВС.

Чем заменить жидкость в системе?

Если нужно добавить 100-200 мл, подойдет даже фильтрованная вода. Уровень антифриза в герметичной системе охлаждения снижается преимущественно за счет испарения воды. И при такой «дозаправке» мы просто восполним ее потери.

Если долить нужно более 30% от общего объема, лучше полностью заменять ОЖ. При этом важно не смешивать жидкости разных типов, которых на сегодня четыре. По составу присадок различают карбоксилатные (ОАТ), гибридные (hybrid), лобридные (lobrid) и традиционные (traditional).

Квалифицированные механики точно подскажут, какой антифриз нужен конкретной модели. Более того, многие автосервисы, специализирующиеся на иномарках, давно применяют отечественные жидкости (не афишируя этого).

У всех крупных отечественных производителей ОЖ на сайтах есть программы-подборщики для масел и охлаждающих жидкостей. Надо ввести марку машины и год ее выпуска, а программа выдаст подходящий отечественный вариант.

Один за всех

Универсальное решение предлагают так называемые мультифризы, сочетающие в себе преимущества карбоксилатых и силикатных антифризов.

Испытания таких жидкостей показали отсутствие химических реакций и выпадения осадка при смешивании с другими продуктами.

Кроме этого, полученные «коктейли» полностью сохраняют антикоррозионные свойства ОЖ.

Не выбирайте по цвету

Это самое распространенное заблуждение, связанное с выбором ОЖ. Цвет жидкости придает исключительно краситель, который может быть любым. Никакими общепринятыми стандартами это не оговаривается.

Поэтому если у вас залит антифриз желтого цвета, нет никакой гарантии, что любой другой желтый подойдет.

Кстати, производители имеют полное право не согласовывать с другими фирмами цвет жидкостей определенных типов.

Рынок моторных масел-2023 – что заливать, читайте тут.