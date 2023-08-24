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Резервный запас: выбираем пластиковую канистру с экспертами «За рулем»

Вы удивитесь, но не все канистры одинаково хороши.

Как выбрать канистру для горючего — 5 важных критериев

Маленькая пятилитровая канистра – специалистка широкого профиля. Она поможет заправить косилку или снегоуборщик. В ее компании можно смело ездить по тем магистралям, где заправок пока недостаточно. Наконец, если возить в ней заведомо фирменный высокооктановый бензин, то случайная заправка чем-то непотребным в захолустье покажется не такой уж и страшной: выливаем запас в бак, повышая качество его содержимого, и спокойно доезжаем до цивилизованной АЗС. Остается лишь выбрать подходящую канистру.

В нашем тесте участвуют 11 пятилитровых пластмассовых емкостей. Результаты испытаний относятся к конкретным образцам и не позволяют судить о качестве продукции той или иной фирмы в целом.

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Вливаем, замораживаем, роняем

В ходе испытаний сначала определяли полный фактический объем каждой канистры – точно ли они пятилитровые? Для этого заливали в них воду «под пробку», используя измерительные мензурки. Если фактический объем превышает заявленный более чем на 20% – очень хорошо. Согласно ГОСТ Р 58404–2019 «Станции и комплексы автозаправочные» объем тары должен быть больше минимальной дозы (как раз 5 л), выдаваемой топливораздаточной колонкой.

Наглядное действие законов физики. При сильном охлаждении канистры в прямом смысле съежились.
У некоторых канистр пробки не выдержали падения. Незачет!

Затем сравнивали скорости слива содержимого: не секрет, что одни канистры довольно шустро расстаются с жидкостью, а другие начинают булькать, пытаясь заглотить воздух.

Падение замороженной канистры с высоты 1,2 м – серьезное испытание. Ведь высота порога багажного отделения легковых автомобилей редко ­превышает 0,8 м.

Следующие испытания – на выносливость при падении. Согласно методике ДОПОГ (Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов), для этого канистры надо заполнить на 98% от максимальной вместимости незамерзающей жидкостью, затем их следует заморозить до –18 °С, после чего уронить на испытательную площадку с заданной высоты на угол, на шов и на горловину. Применительно к бензину высота падения составляет 1,2 м.

В конце испытаний каждую канистру, выдержавшую предыдущий тест, проверили на разрушающее давление.

Результаты тестов свели в таблицу и фотогалерею – очевидно, что не все внешне одинаковые канистры на самом деле одинаковы!

Участники

3ton
Примерная цена 380 ₽
Самая вместительная канистра в выборке: 6,2 л! Она же – один из лидеров по темпу слива жидкости: всего 40 секунд. Реальный объем выше заявленного больше чем на 20%. Рекомендуем.

Airline
Примерная цена 450 ₽
К механическим параметрам никаких вопросов. А вот скорость расставания с содержимым могла бы быть и побольше. В целом рекомендуем.

Garde
Примерная цена 550 ₽
Самая «тормознутая» канистра в компании – опустошить ее удалось только через 2,5 минуты! Это в три с лишним раза хуже, чем у лидеров. Прочность нормальная. Пользоваться, конечно, можно, но рекомендовать не можем.

KBG
Примерная цена 710 ₽
Один из лидеров по времени слива жидкости – всего 40 секунд. А вот с прочностью проблемы: при падении разбилась крышка. До финального испытания давлением канистра не добралась. Рекомендовать не можем.

Rexxon
Примерная цена 400 ₽
Выливается быстро. А вот падать не умеет: ­разбилась крышка. С пробега пришлось снять. Рекомендовать не можем.

Samaratara
Примерная цена 910 ₽
Отсутствует заправочный носик – нехорошо! И только у этой канистры объем почему-то заявлен в галлонах – и не дотягивает до пяти литров. Скорость слива высокая. Рекомендуем ограниченное применение.

Автоэкспресс
Примерная цена 350 ₽
Чемпион по давлению разрыва: аж 4,2 атм! Из претензий – скорость опорожнения маловата. Фактический объем канистры превышает заявленный более чем на 20% – это профессиональный подход к требованиям безопасности. Рекомендуем.

Мамонт
Примерная цена 490 ₽
Скорость слива высокая, но с прочностью проблемы: при падении появилась трещина по шву. До проверки давлением дело не дошло. Рекомендовать не можем.

МаякАвто
Примерная цена 490 ₽
Высокая скорость слива. К прочности претензий нет. Рекомендуем.

Прометей
Примерная цена 300 ₽
Всё бы ничего, но после падения канистра дала течь из-под крышки. Рекомендовать не можем.

Эврика
Примерная цена 300 ₽
Всё хорошо – и скорость слива неплохая, и прочность на высоте. Невысокая цена – дополнительное преимущество. Рекомендуем.

Результаты испытаний

Марка

Заявленный объем, л

Полный фактический объем, л

Скорость слива, с

Устойчивость к удару на морозе

Давление разрыва, атм

3ton

5

6,200

40

+

2,54

Airline

5

5,680

107

+

3,70

Garde

5

5,410

142

+

3,30

KBG

5

5,370

40

разбилась крышка

Rexxon

5

6,090

51

разбилась крышка

Samaratara (отсутствует носик)

1 галлон

4,678

52

+

3,20

Автоэкспресс

5

6,038

82

+

4,20

Мамонт

5

5,710

51

трещина по шву

МаякАвто

5

5,600

46

+

2,14

Прометей

5

5,460

69

течь из-под крышки

Эврика

5

5,564

65

+

3,30

НАСЧЕТ СРОКА ХРАНЕНИЯ

Вода, бензин, спирт… – какие жидкости пригодятся в путешествии?

Цены на топливо, увы, растут, а потому желание купить его про запас понятно. Однако современные бензины утрачивают исходные качества даже быстрее, чем их предшественники, в которых применялся тетраэтил­свинец.

Согласно действующему стандарту гарантийный срок хранения бензинов – 1 год со дня изготовления. Разделения по октановым числам и по климатическим зонам при этом нет. Так что АИ‑95, налитый в канистру, через год имеет полное право потерять характеристики.

Кстати, лет сорок назад справочники сообщали, что срок хранения бензинов от 93‑го до 98‑го составляет 24 месяца для северной зоны, 18 – для средней и всего 6 месяцев – для южной.

Наша справка

Для хранения бензина подходит не всякая пластмассовая канистра. Если продавец подсунет вам канистру для воды, то результат вы почувствуете быстро – в салоне появится резкий запах, затем канистра протечет.

Почему на АЗС не заправляют в пластиковые канистры — эксперимент «За рулем»

Хорошие канистры делают из HDPE (High-density polyethylene) – полиэтилена высокой плотности. Такие канистры совершенно официально могут использоваться при покупке бензина на АЗС. Цитируем ГОСТ Р 58404–2019:

«8.2.5. Отпуск нефтепродуктов в тару, выполненную из полимерных материалов, допускается только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя о возможности ее использования для хранения нефтепродуктов. Объем тары должен быть больше минимальной дозы, выдаваемой ТРК, установленной ее производителем в эксплуатационно-технической документации.»

Выбирайте проверенные емкости, и пусть в дальней дороге они вам никогда не пригодятся.

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Наглядное действие законов физики. При сильном охлаждении канистры в прямом смысле съежились.
У некоторых канистр пробки не выдержали падения. Незачет!
Падение замороженной канистры с высоты 1,2 м – серьезное испытание. Ведь высота порога багажного отделения легковых автомобилей редко ­превышает 0,8 м.
3ton
Airline
Garde
KBG
Rexxon
Samaratara
Автоэкспресс
Мамонт
МаякАвто
Прометей
Эврика

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