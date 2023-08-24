Резервный запас: выбираем пластиковую канистру с экспертами «За рулем»
Маленькая пятилитровая канистра – специалистка широкого профиля. Она поможет заправить косилку или снегоуборщик. В ее компании можно смело ездить по тем магистралям, где заправок пока недостаточно. Наконец, если возить в ней заведомо фирменный высокооктановый бензин, то случайная заправка чем-то непотребным в захолустье покажется не такой уж и страшной: выливаем запас в бак, повышая качество его содержимого, и спокойно доезжаем до цивилизованной АЗС. Остается лишь выбрать подходящую канистру.
В нашем тесте участвуют 11 пятилитровых пластмассовых емкостей. Результаты испытаний относятся к конкретным образцам и не позволяют судить о качестве продукции той или иной фирмы в целом.
Вливаем, замораживаем, роняем
В ходе испытаний сначала определяли полный фактический объем каждой канистры – точно ли они пятилитровые? Для этого заливали в них воду «под пробку», используя измерительные мензурки. Если фактический объем превышает заявленный более чем на 20% – очень хорошо. Согласно ГОСТ Р 58404–2019 «Станции и комплексы автозаправочные» объем тары должен быть больше минимальной дозы (как раз 5 л), выдаваемой топливораздаточной колонкой.
Затем сравнивали скорости слива содержимого: не секрет, что одни канистры довольно шустро расстаются с жидкостью, а другие начинают булькать, пытаясь заглотить воздух.
Следующие испытания – на выносливость при падении. Согласно методике ДОПОГ (Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов), для этого канистры надо заполнить на 98% от максимальной вместимости незамерзающей жидкостью, затем их следует заморозить до –18 °С, после чего уронить на испытательную площадку с заданной высоты на угол, на шов и на горловину. Применительно к бензину высота падения составляет 1,2 м.
В конце испытаний каждую канистру, выдержавшую предыдущий тест, проверили на разрушающее давление.
Результаты тестов свели в таблицу и фотогалерею – очевидно, что не все внешне одинаковые канистры на самом деле одинаковы!
Участники
| Примерная цена 380 ₽
Самая вместительная канистра в выборке: 6,2 л! Она же – один из лидеров по темпу слива жидкости: всего 40 секунд. Реальный объем выше заявленного больше чем на 20%. Рекомендуем.
| Примерная цена 450 ₽
К механическим параметрам никаких вопросов. А вот скорость расставания с содержимым могла бы быть и побольше. В целом рекомендуем.
| Примерная цена 550 ₽
Самая «тормознутая» канистра в компании – опустошить ее удалось только через 2,5 минуты! Это в три с лишним раза хуже, чем у лидеров. Прочность нормальная. Пользоваться, конечно, можно, но рекомендовать не можем.
| Примерная цена 710 ₽
Один из лидеров по времени слива жидкости – всего 40 секунд. А вот с прочностью проблемы: при падении разбилась крышка. До финального испытания давлением канистра не добралась. Рекомендовать не можем.
| Примерная цена 400 ₽
Выливается быстро. А вот падать не умеет: разбилась крышка. С пробега пришлось снять. Рекомендовать не можем.
| Примерная цена 910 ₽
Отсутствует заправочный носик – нехорошо! И только у этой канистры объем почему-то заявлен в галлонах – и не дотягивает до пяти литров. Скорость слива высокая. Рекомендуем ограниченное применение.
| Примерная цена 350 ₽
Чемпион по давлению разрыва: аж 4,2 атм! Из претензий – скорость опорожнения маловата. Фактический объем канистры превышает заявленный более чем на 20% – это профессиональный подход к требованиям безопасности. Рекомендуем.
| Примерная цена 490 ₽
Скорость слива высокая, но с прочностью проблемы: при падении появилась трещина по шву. До проверки давлением дело не дошло. Рекомендовать не можем.
| Примерная цена 490 ₽
Высокая скорость слива. К прочности претензий нет. Рекомендуем.
| Примерная цена 300 ₽
Всё бы ничего, но после падения канистра дала течь из-под крышки. Рекомендовать не можем.
| Примерная цена 300 ₽
Всё хорошо – и скорость слива неплохая, и прочность на высоте. Невысокая цена – дополнительное преимущество. Рекомендуем.
Результаты испытаний
|
Марка
|
Заявленный объем, л
|
Полный фактический объем, л
|
Скорость слива, с
|
Устойчивость к удару на морозе
|
Давление разрыва, атм
|
3ton
|
5
|
6,200
|
40
|
+
|
2,54
|
Airline
|
5
|
5,680
|
107
|
+
|
3,70
|
Garde
|
5
|
5,410
|
142
|
+
|
3,30
|
KBG
|
5
|
5,370
|
40
|
разбилась крышка
|
–
|
Rexxon
|
5
|
6,090
|
51
|
разбилась крышка
|
–
|
Samaratara (отсутствует носик)
|
1 галлон
|
4,678
|
52
|
+
|
3,20
|
Автоэкспресс
|
5
|
6,038
|
82
|
+
|
4,20
|
Мамонт
|
5
|
5,710
|
51
|
трещина по шву
|
–
|
МаякАвто
|
5
|
5,600
|
46
|
+
|
2,14
|
Прометей
|
5
|
5,460
|
69
|
течь из-под крышки
|
–
|
Эврика
|
5
|
5,564
|
65
|
+
|
3,30
НАСЧЕТ СРОКА ХРАНЕНИЯ
Цены на топливо, увы, растут, а потому желание купить его про запас понятно. Однако современные бензины утрачивают исходные качества даже быстрее, чем их предшественники, в которых применялся тетраэтилсвинец.
Согласно действующему стандарту гарантийный срок хранения бензинов – 1 год со дня изготовления. Разделения по октановым числам и по климатическим зонам при этом нет. Так что АИ‑95, налитый в канистру, через год имеет полное право потерять характеристики.
Кстати, лет сорок назад справочники сообщали, что срок хранения бензинов от 93‑го до 98‑го составляет 24 месяца для северной зоны, 18 – для средней и всего 6 месяцев – для южной.
Наша справка
Для хранения бензина подходит не всякая пластмассовая канистра. Если продавец подсунет вам канистру для воды, то результат вы почувствуете быстро – в салоне появится резкий запах, затем канистра протечет.
Хорошие канистры делают из HDPE (High-density polyethylene) – полиэтилена высокой плотности. Такие канистры совершенно официально могут использоваться при покупке бензина на АЗС. Цитируем ГОСТ Р 58404–2019:
«8.2.5. Отпуск нефтепродуктов в тару, выполненную из полимерных материалов, допускается только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя о возможности ее использования для хранения нефтепродуктов. Объем тары должен быть больше минимальной дозы, выдаваемой ТРК, установленной ее производителем в эксплуатационно-технической документации.»
Выбирайте проверенные емкости, и пусть в дальней дороге они вам никогда не пригодятся.
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