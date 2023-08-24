Резервный запас: выбираем пластиковую канистру с экспертами «За рулем»

Вы удивитесь, но не все канистры одинаково хороши.

Маленькая пятилитровая канистра – специалистка широкого профиля. Она поможет заправить косилку или снегоуборщик. В ее компании можно смело ездить по тем магистралям, где заправок пока недостаточно. Наконец, если возить в ней заведомо фирменный высокооктановый бензин, то случайная заправка чем-то непотребным в захолустье покажется не такой уж и страшной: выливаем запас в бак, повышая качество его содержимого, и спокойно доезжаем до цивилизованной АЗС. Остается лишь выбрать подходящую канистру.

В нашем тесте участвуют 11 пятилитровых пластмассовых емкостей. Результаты испытаний относятся к конкретным образцам и не позволяют судить о качестве продукции той или иной фирмы в целом.

Вливаем, замораживаем, роняем

В ходе испытаний сначала определяли полный фактический объем каждой канистры – точно ли они пятилитровые? Для этого заливали в них воду «под пробку», используя измерительные мензурки. Если фактический объем превышает заявленный более чем на 20% – очень хорошо. Согласно ГОСТ Р 58404–2019 «Станции и комплексы автозаправочные» объем тары должен быть больше минимальной дозы (как раз 5 л), выдаваемой топливораздаточной колонкой.

Наглядное действие законов физики. При сильном охлаждении канистры в прямом смысле съежились. У некоторых канистр пробки не выдержали падения. Незачет!

Затем сравнивали скорости слива содержимого: не секрет, что одни канистры довольно шустро расстаются с жидкостью, а другие начинают булькать, пытаясь заглотить воздух.

Падение замороженной канистры с высоты 1,2 м – серьезное испытание. Ведь высота порога багажного отделения легковых автомобилей редко ­превышает 0,8 м.

Следующие испытания – на выносливость при падении. Согласно методике ДОПОГ (Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов), для этого канистры надо заполнить на 98% от максимальной вместимости незамерзающей жидкостью, затем их следует заморозить до –18 °С, после чего уронить на испытательную площадку с заданной высоты на угол, на шов и на горловину. Применительно к бензину высота падения составляет 1,2 м.

В конце испытаний каждую канистру, выдержавшую предыдущий тест, проверили на разрушающее давление.

Результаты тестов свели в таблицу и фотогалерею – очевидно, что не все внешне одинаковые канистры на самом деле одинаковы!

Участники

3ton Примерная цена 380 ₽

Самая вместительная канистра в выборке: 6,2 л! Она же – один из лидеров по темпу слива жидкости: всего 40 секунд. Реальный объем выше заявленного больше чем на 20%. Рекомендуем. Airline Примерная цена 450 ₽

К механическим параметрам никаких вопросов. А вот скорость расставания с содержимым могла бы быть и побольше. В целом рекомендуем. Garde Примерная цена 550 ₽

Самая «тормознутая» канистра в компании – опустошить ее удалось только через 2,5 минуты! Это в три с лишним раза хуже, чем у лидеров. Прочность нормальная. Пользоваться, конечно, можно, но рекомендовать не можем.

KBG Примерная цена 710 ₽

Один из лидеров по времени слива жидкости – всего 40 секунд. А вот с прочностью проблемы: при падении разбилась крышка. До финального испытания давлением канистра не добралась. Рекомендовать не можем. Rexxon Примерная цена 400 ₽

Выливается быстро. А вот падать не умеет: ­разбилась крышка. С пробега пришлось снять. Рекомендовать не можем. Samaratara Примерная цена 910 ₽

Отсутствует заправочный носик – нехорошо! И только у этой канистры объем почему-то заявлен в галлонах – и не дотягивает до пяти литров. Скорость слива высокая. Рекомендуем ограниченное применение.

Автоэкспресс Примерная цена 350 ₽

Чемпион по давлению разрыва: аж 4,2 атм! Из претензий – скорость опорожнения маловата. Фактический объем канистры превышает заявленный более чем на 20% – это профессиональный подход к требованиям безопасности. Рекомендуем. Мамонт Примерная цена 490 ₽

Скорость слива высокая, но с прочностью проблемы: при падении появилась трещина по шву. До проверки давлением дело не дошло. Рекомендовать не можем. МаякАвто Примерная цена 490 ₽

Высокая скорость слива. К прочности претензий нет. Рекомендуем.

Прометей Примерная цена 300 ₽

Всё бы ничего, но после падения канистра дала течь из-под крышки. Рекомендовать не можем. Эврика Примерная цена 300 ₽

Всё хорошо – и скорость слива неплохая, и прочность на высоте. Невысокая цена – дополнительное преимущество. Рекомендуем.

Результаты испытаний

Марка Заявленный объем, л Полный фактический объем, л Скорость слива, с Устойчивость к удару на морозе Давление разрыва, атм 3ton 5 6,200 40 + 2,54 Airline 5 5,680 107 + 3,70 Garde 5 5,410 142 + 3,30 KBG 5 5,370 40 разбилась крышка – Rexxon 5 6,090 51 разбилась крышка – Samaratara (отсутствует носик) 1 галлон 4,678 52 + 3,20 Автоэкспресс 5 6,038 82 + 4,20 Мамонт 5 5,710 51 трещина по шву – МаякАвто 5 5,600 46 + 2,14 Прометей 5 5,460 69 течь из-под крышки – Эврика 5 5,564 65 + 3,30

НАСЧЕТ СРОКА ХРАНЕНИЯ Вода, бензин, спирт… – какие жидкости пригодятся в путешествии? Цены на топливо, увы, растут, а потому желание купить его про запас понятно. Однако современные бензины утрачивают исходные качества даже быстрее, чем их предшественники, в которых применялся тетраэтил­свинец. Согласно действующему стандарту гарантийный срок хранения бензинов – 1 год со дня изготовления. Разделения по октановым числам и по климатическим зонам при этом нет. Так что АИ‑95, налитый в канистру, через год имеет полное право потерять характеристики. Кстати, лет сорок назад справочники сообщали, что срок хранения бензинов от 93‑го до 98‑го составляет 24 месяца для северной зоны, 18 – для средней и всего 6 месяцев – для южной.

Наша справка

Для хранения бензина подходит не всякая пластмассовая канистра. Если продавец подсунет вам канистру для воды, то результат вы почувствуете быстро – в салоне появится резкий запах, затем канистра протечет.

Хорошие канистры делают из HDPE (High-density polyethylene) – полиэтилена высокой плотности. Такие канистры совершенно официально могут использоваться при покупке бензина на АЗС. Цитируем ГОСТ Р 58404–2019:

«8.2.5. Отпуск нефтепродуктов в тару, выполненную из полимерных материалов, допускается только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя о возможности ее использования для хранения нефтепродуктов. Объем тары должен быть больше минимальной дозы, выдаваемой ТРК, установленной ее производителем в эксплуатационно-технической документации.»

Выбирайте проверенные емкости, и пусть в дальней дороге они вам никогда не пригодятся.

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