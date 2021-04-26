Какой срок хранения у бензина?

А чем наш бензин хуже американского? Зависит ли его моющий эффект от типа двигателя?... — ответили на все вопросы.

Главная характеристика бензина — октановое число (ОЧ). Именно его мы называем, когда просим заправить машину 95‑м или 92‑м бензином. Но вы наверняка слышали разговоры о том, что российские октановые числа сильно уступают американским, а потому бензин, который мы называем АИ‑95, за океаном считается всего лишь 91‑м. Так ли это на самом деле?

Краткий ответ: нет. А путаница возникла вследствие разной трактовки всё того же октанового числа.

О чем говорит октановое число?

ОЧ характеризует детонационную стойкость, то есть способность противостоять самовоспламенению под действием волны давления, образующейся в камере сгорания при горении топлива. ОЧ определяют по интенсивности детонации исследуемого топлива в сравнении с эталонным, имеющим фиксированное октановое число. Которое получают при смешивании двух эталонных углеводородов — n‑гептана (ОЧ=0) и изооктана (ОЧ=100).

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Величина ОЧ зависит от способа его измерения. В основном для этого применяют одноцилиндровые установки испытаний топлива (УИТ) с переменной степенью сжатия. В зависимости от режима работы УИТ определяют два октановых числа — исследовательское ОЧИ и моторное ОЧМ.

При определении ОЧИ обороты коленчатого вала составляют 600 об/мин, а для ОЧМ — 900 об/мин. При замерах ОЧМ используют подогрев смеси перед двигателем. ОЧМ лучше характеризует детонационную стойкость топлива при работе на максимальной мощности и при напряженном тепловом режиме (шоссейный цикл). ОЧИ больше говорит о поведении бензина при частичной нагрузке и меньших температурах (городской цикл).

Цифры, которые мы видим на российских АЗС, соответствуют ОЧИ бензина — для потребителя иная информация не требуется.

А зачем нужно дорожное число?

Профессиональные двигателисты и нефтяники используют еще один «октановый» термин. Ведь оба метода — и моторный, и исследовательский — определяют детонационную стойкость только на постоянных режимах работы двигателя. Но в реальной жизни не менее важен режим разгона.

При повышении частоты вращения коленчатого вала легкоиспаряющиеся фракции топлива поступают в камеру сгорания раньше тяжелых углеводородов, а потому инженеру важно представлять октановое число именно с привязкой к легким фракциям. Такую проверку проводят в процессе дорожных испытаний автомобиля в городских условиях, а полученное октановое число называют дорожным — ДОЧ. Величина дорожного ОЧ обычно находится посредине между ОЧИ и ОЧМ.

Чей октан больше — наш или американский?

В США октановое число AKI (anti-knock index) определяют как среднее арифметическое между вышеупомянутыми ОЧИ и ОЧМ. И если в американской инструкции к автомобилю указан, например, 91‑й бензин, то в России заливать в него нужно как раз АИ‑95! Примерные соотношения между нашими и американскими октановыми числами выглядят так:

АИ‑92 = AKI 87

АИ‑95 = AKI 91

АИ‑98 = AKI 93

Чувствительные бензины

Любопытный параметр бензинов называется «Чувствительность» (англ. sensitivity). Он напрямую связан с октановыми числами, потому что чувствительность — это разница между ОЧИ и ОЧМ. Чем она меньше, тем выше универсальность топлива по детонационной стойкости при любых условиях эксплуатации. Любопытно, что по универсальности древний АИ‑80 превосходит как АИ‑95, так и АИ‑98.

Чувствительность основных отечественных бензинов ОЧМ ОЧИ Чувствительность АИ-80 76 80 4 АИ-92 83 92 9 АИ-95 85 95 10 АИ-98 88 98 10

У вас бензин свежий?

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Цены на топливо, к сожалению, растут, а потому желание купить его про запас понятно. Однако современные бензины утрачивают исходные качества даже быстрее, чем их предшественники, в которых применялся тетраэтилсвинец.

Согласно действующему стандарту гарантийный срок хранения бензинов — 1 год со дня изготовления. Разделения по октановым числам и по климатическим зонам при этом нет. Так что АИ‑95, налитый в канистру, через год имеет полное право потерять характеристики.

Кстати, лет сорок лет назад справочники сообщали, что срок хранения бензинов от 93‑го до 98‑го составляет 24 месяца для северной зоны, 18 — для средней и всего 6 месяцев — для южной.

Нужны ли моющие присадки? Материалы по теме Дорогой бензин очищает от нагара: правда или миф? Наличие новомодных моющих присадок в фирменных бензинах типа Ultimate или V‑Power стандартами не оговаривается. В любом современном бензине уже предусмотрены добавки, препятствующие росту отложений. Однако практика показывает, что бензины с дополнительно заявленными моющими способностями имеют преимущества перед «обычными». Эффективность моющих бензинов во многом зависит от типа двигателя. Максимальна она при распределенном впрыске топлива — чистятся форсунки, впускные клапаны, камера сгорания и так далее. А вот у двигателей с непосредственным впрыском моющие присадки помогают поддерживать в чистоте форсунки и камеры сгорания, но очистить впускные клапаны они не могут.

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