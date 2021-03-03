АИ-95: бензин, которого не достать в Америке

На заправках в США не найти 95-го бензина: продают 87-й или 91-й — но на них не могут работать современные высокофорсированные моторы. Оказывается — могут!





АИ-92 = AKI 87

АИ-95 = AKI 91

АИ-98 = AKI 93





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Самый дорогой и самый доступный

В конце 2020 года самая высокая цена литра АИ-95 наблюдалась в Анадыре: 59 рублей. А дешевле всего 95-м заправлялись в Барнауле — 43 руб./л. Правда, средняя зарплата на Чукотке в 2020-м составляла 104 тыс. рублей, а в Барнауле — менее 35 тыс. рублей. Разница в доходах — тройная! Выходит, дорогой чукотский бензин доступнее дешевого барнаульского. Для всех, но не для каждого В конце 2020 года самая высокая цена литра АИ-95 наблюдалась в Анадыре: 59 рублей. А дешевле всего 95-м заправлялись в Барнауле — 43 руб./л. Правда, средняя зарплата на Чукотке в 2020-м составляла 104 тыс. рублей, а в Барнауле — менее 35 тыс. рублей. Разница в доходах — тройная! Выходит, дорогой чукотский бензин доступнее дешевого барнаульского. Материалы по теме 92-й вместо 95-го: 6 главных вопросов и ответы эксперта



АИ-95 разрешено применять практически для всех автомобилей, которые выпускаются и продаются в России. Хотя многие из них допускается заправлять и более дешевым. Видимо, поэтому АИ-95 не самый популярный бензин у нас в стране. АИ-92 в прошлом году произвели 25,5 млн тонн, 95-го — лишь 13,4 млн т, или 17,9 млн м3. АИ-95 разрешено применять практически для всех автомобилей, которые выпускаются и продаются в России. Хотя многие из них допускается заправлять и более дешевым. Видимо, поэтому АИ-95 не самый популярный бензин у нас в стране. АИ-92 в прошлом году произвели 25,5 млн тонн, 95-го — лишь 13,4 млн т, или 17,9 млн м





Полный бак и чашка кофе

Американцы каждые сутки тратят на бензин около миллиарда долларов. Бензин — самый популярный товар в категории «народное потребление». На втором месте… кофе. Чтобы представить, сколько это, найдите на карте известное озеро Неро возле Ростова Великого. Так вот, его можно заполнить АИ-95 всего за три года выработки.Американцы каждые сутки тратят на бензин около миллиарда долларов. Бензин — самый популярный товар в категории «народное потребление». На втором месте… кофе.





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Когда цены на топливо растут, многие стараются купить бензина про запас — мол, не протухнет. А вот и нет. Бензин — продукт скоропортящийся, причем современный АИ-95 утрачивает исходные качества еще быстрее, чем топливо из прошлого с добавками тетраэтилсвинца. Поменяется ли лидер в ближайшее время? Скорее всего — да! Ведь, по прогнозам Международного энергетического агентства, к 2030 году более трети всех продаваемых автомобилей будут электрическими. Покупать бензин, естественно, станут меньше, а вот от кофе мы вряд ли откажемся. По крайней мере, в столь массовом объеме.Когда цены на топливо растут, многие стараются купить бензина про запас — мол, не протухнет. А вот и нет. Бензин — продукт скоропортящийся, причем современный АИ-95 утрачивает исходные качества еще быстрее, чем топливо из прошлого с добавками тетраэтилсвинца.





Это точно 95-й?

Технический регламент Таможенного союза ТРТС 013/2011 — это главный документ по бензинам. Удивительно выглядят требования, которые он выдвигает к Гарантийный срок хранения АИ-95 (как и бензинов всех марок) — 1 год со дня изготовления. Потом он теряет свои характеристики.Технический регламент Таможенного союза ТРТС 013/2011 — это главный документ по бензинам. Удивительно выглядят требования, которые он выдвигает к октановому числу АИ-95 . Думаете, строго 95? Нет, оно должно составлять… не менее 80 по исследовательскому методу и не менее 76 по моторному. Почему так — не могут ответить даже составители этого документа. Хорошо, что большинство производителей топлива выпускают бензин, руководствуясь, в том числе, собственной технической документацией. А там указано октановое число не ниже 95.





Примерные соотношения между нашими и американскими октановыми числами выглядят так: