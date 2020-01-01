А что, если... смешать АИ-92 и 98? Сэкономить получится?

Можно или нет?
Смешивать бензины, естественно, можно. И даже автопроизводители, как правило, указывают в инструкциях на возможность использования бензинов с разными октановыми числами (ОЧ). А поскольку редко кто приезжает на АЗС с абсолютно пустым баком, то и «кровосмешение» бензинов неизбежно. Да и фактическая величина ОЧ, вообще говоря, от заправки к заправке может «гулять».
В качестве несмешного анекдота можно припомнить страшилку из интернета, согласно которой при смешивании разных бензинов более дешевый бензин уйдет на дно, а дорогой высокооктановый окажется сверху. Но верить в разницу плотности, вызванную октановым числом, все-таки не стоит. Содержание в бензинах легких и тяжелых углеводородов может различаться на несколько процентов, но напрямую с ОЧ это не связано.
Зачем это кому-то нужно?
Основных причин видится три.
- Подобным образом многие пытаются сэкономить на заправке.
- На АЗС не оказалось нужного бензина, а потому пришлось плеснуть ненужного.
- После заправки машина поехала «плохо», а потому, погрешив на топливо, решили на очередной заправке подлить для компенсации заведомо хорошего бензина, в роли которого выступил бензин с более высоким, чем прежде, ОЧ.
Можно ли сэкономить?
Посмотрим, сколько стоил лукойловский бензин в конце августа 2020 г.
|
Город
|
Марка бензина на АЗС «Лукойл» и его стоимость
|
|
АИ-92
|
95 Экто
|
95 Евро
|
98 Экто
|
Экто 100
|
Москва
|
44,09
|
48,59
|
47,66
|
55,73
|
56,72
|
Санкт-Петербург
|
44,60
|
49,29
|
48,09
|
55,84
|
57,39
|
Новосибирск
|
42,40
|
45,75
|
44,85
|
51,60
|
52,60
|
Екатеринбург
|
43,20
|
47,10
|
46,70
|
53,91
|
54,96
|
Нижний Новгород
|
43,83
|
47,90
|
47,70
|
52,65
|
54,68
Разница в стоимости 92-го и 95-го составила примерно 8–10%. Разброс между 92-м и 98-м солиднее: 20- 26%.
Теперь прикинем возможную выгоду. Если смешать 92-й и 98-й бензины, то для получения некоего подобия 95-го их придется заливать фактически в равных долях. Однако, как следует из вышеприведенной таблицы, цена каждого литра такого «коктейля» превысит стоимость 95-го на рубль с лишним — финансовый эффект будет отрицательным.
При смешивании 92-го с 95-м обсуждать финансовую сторону бессмысленно: итоговое топливо будет иметь ОЧ ниже 95, а его цена определится пропорцией компонентов. Чем выше ОЧ, тем дороже топливо.
Смысл
Пытаться сэкономить, смешивая бензины с разным октановым числом, особого смысла нет. Можно, конечно, смешивать 95-й и 92-й, получая какой-нибудь «94-й», но экономия при этом будет смешной.
Реальная польза возможна тогда, когда вам заправили левый бензин. В этой ситуации роль октан-корректора может взять на себя топливо с более высоким ОЧ, причем взятое на нормальной брендовой АЗС. Знакомый на прошлой неделе был вынужден залить себе аж 100-й бензин после того, как его Хонда после заправки стала откровенно «позванивать». В итоге все обошлось.
И последнее. Помните, что на гарантийных автомобилях при обращении на сервис с жалобами на мотор у вас первым делом возьмут пробу топлива. И если формула жидкости вызовет подозрение, дальнейшее обслуживание пойдет за ваш счет.