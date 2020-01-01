А что, если... смешать АИ-92 и 98? Сэкономить получится?

Смешивать бензины, естественно, можно. Эксперт объяснил, какое октановое число получится в итоге.

Можно или нет?

Смешивать бензины, естественно, можно. И даже автопроизводители, как правило, указывают в инструкциях на возможность использования бензинов с разными октановыми числами (ОЧ). А поскольку редко кто приезжает на АЗС с абсолютно пустым баком, то и «кровосмешение» бензинов неизбежно. Да и фактическая величина ОЧ, вообще говоря, от заправки к заправке может «гулять».

В качестве несмешного анекдота можно припомнить страшилку из интернета, согласно которой при смешивании разных бензинов более дешевый бензин уйдет на дно, а дорогой высокооктановый окажется сверху. Но верить в разницу плотности, вызванную октановым числом, все-таки не стоит. Содержание в бензинах легких и тяжелых углеводородов может различаться на несколько процентов, но напрямую с ОЧ это не связано.

Зачем это кому-то нужно?

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Основных причин видится три.

Подобным образом многие пытаются сэкономить на заправке. На АЗС не оказалось нужного бензина, а потому пришлось плеснуть ненужного. После заправки машина поехала «плохо», а потому, погрешив на топливо, решили на очередной заправке подлить для компенсации заведомо хорошего бензина, в роли которого выступил бензин с более высоким, чем прежде, ОЧ.

Можно ли сэкономить?

Посмотрим, сколько стоил лукойловский бензин в конце августа 2020 г.

Город Марка бензина на АЗС «Лукойл» и его стоимость АИ-92 95 Экто 95 Евро 98 Экто Экто 100 Москва 44,09 48,59 47,66 55,73 56,72 Санкт-Петербург 44,60 49,29 48,09 55,84 57,39 Новосибирск 42,40 45,75 44,85 51,60 52,60 Екатеринбург 43,20 47,10 46,70 53,91 54,96 Нижний Новгород 43,83 47,90 47,70 52,65 54,68

Разница в стоимости 92-го и 95-го составила примерно 8–10%. Разброс между 92-м и 98-м солиднее: 20- 26%.

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Теперь прикинем возможную выгоду. Если смешать 92-й и 98-й бензины, то для получения некоего подобия 95-го их придется заливать фактически в равных долях. Однако, как следует из вышеприведенной таблицы, цена каждого литра такого «коктейля» превысит стоимость 95-го на рубль с лишним — финансовый эффект будет отрицательным.

При смешивании 92-го с 95-м обсуждать финансовую сторону бессмысленно: итоговое топливо будет иметь ОЧ ниже 95, а его цена определится пропорцией компонентов. Чем выше ОЧ, тем дороже топливо.

Смысл

Пытаться сэкономить, смешивая бензины с разным октановым числом, особого смысла нет. Можно, конечно, смешивать 95-й и 92-й, получая какой-нибудь «94-й», но экономия при этом будет смешной.

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Реальная польза возможна тогда, когда вам заправили левый бензин. В этой ситуации роль октан-корректора может взять на себя топливо с более высоким ОЧ, причем взятое на нормальной брендовой АЗС. Знакомый на прошлой неделе был вынужден залить себе аж 100-й бензин после того, как его Хонда после заправки стала откровенно «позванивать». В итоге все обошлось.

И последнее. Помните, что на гарантийных автомобилях при обращении на сервис с жалобами на мотор у вас первым делом возьмут пробу топлива. И если формула жидкости вызовет подозрение, дальнейшее обслуживание пойдет за ваш счет.