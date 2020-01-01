В этот миф верит половина водителей

Многие считают, что заполнять канистры и баки автомобилей под завязку опасно. А как на самом деле? Спойлер: рвануть не рванет, но и неприятности при этом возможны.

Начнем с классической 20-литровой канистры — своеобразного эталона грамотного технического подхода к созданию изделия. Реальная емкость такой канистры несколько превышает 20 литров. Воздушный карман в ее верхней части служит для компенсации изменения объема хранимого горючего при нагреве. Кстати, он же обеспечивает плавучесть заправленной канистры! Заправлять такую канистру нужно до нижнего среза ее горловины — в противном случае при нагревании корпус деформируется (зачастую — необратимо). В былые времена многие жуликоватые автолюбители специально «раздували» свои канистры, чтобы при покупке левого бензина получить на литр-другой побольше.

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Деформацией канистры дело не ограничивается. Прокладка крышки может не справляться с обязанностями, а в этом случае запах бензина вам гарантирован. А если прокладка совсем негодная, а канистра при этом лежит на боку, то вполне может появиться и утечка топлива. Пластмассовые канистры, заправленные до отказа, способны порождать те же проблемы.

Может ли такая канистра «рвануть»? Нет, не может. Для возникновения горения необходимо одновременное сочетание трех факторов: это горючая среда, окислитель и импульс воспламенения. И даже если весь бензин выльется в багажник, а салон провоняет бензиновыми парами, то пожар может спровоцировать только внешний фактор типа непогашенного окурка. Что, впрочем, очень опасно.

Что касается топливных баков современных автомобилей, то деформация им не грозит, поскольку они, в отличие от канистр, соединены с атмосферой. Чтоб заправить их под завязку, нужно постараться поработать заправочным пистолетом, у которого то и дело будет срабатывать «отсечка». В этом случае бензином будет заполнен не только бак, но и весь канал до заливной горловины. Если автомобиль после заправки сразу двинется в путь, то неприятностей не будет: бензин начнет расходоваться, и избыточные литры скоро исчезнут. А вот бросать такой автомобиль на солнцепеке крайне нежелательно: расширяющийся при нагревании бензин может потечь наружу. На древних автомобилях типа Волги ГАЗ-24-10 плоский бак под днищем багажника очень любил делиться горячим бензином с окружающей средой, особенно если автомобиль стоял на горке. При этом иногда топливо просачивалось через уплотнители верхней крышки бака, открывающей доступ к указателю уровня горючего.

В общем, полный бак не страшен — как и канистра. А вот переполненный способен на мелкие пакости.