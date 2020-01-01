В этот миф верит половина водителей — журнал За рулем

В этот миф верит половина водителей

Многие считают, что заполнять канистры и баки автомобилей под завязку опасно. А как на самом деле? Спойлер: рвануть не рванет, но и неприятности при этом возможны.

Начнем с классической 20-литровой канистры — своеобразного эталона грамотного технического подхода к созданию изделия. Реальная емкость такой канистры несколько превышает 20 литров. Воздушный карман в ее верхней части служит для компенсации изменения объема хранимого горючего при нагреве. Кстати, он же обеспечивает плавучесть заправленной канистры! Заправлять такую канистру нужно до нижнего среза ее горловины — в противном случае при нагревании корпус деформируется (зачастую — необратимо). В былые времена многие жуликоватые автолюбители специально «раздували» свои канистры, чтобы при покупке левого бензина получить на литр-другой побольше.

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Деформацией канистры дело не ограничивается. Прокладка крышки может не справляться с обязанностями, а в этом случае запах бензина вам гарантирован. А если прокладка совсем негодная, а канистра при этом лежит на боку, то вполне может появиться и утечка топлива. Пластмассовые канистры, заправленные до отказа, способны порождать те же проблемы.

Может ли такая канистра «рвануть»? Нет, не может. Для возникновения горения необходимо одновременное сочетание трех факторов: это горючая среда, окислитель и импульс воспламенения. И даже если весь бензин выльется в багажник, а салон провоняет бензиновыми парами, то пожар может спровоцировать только внешний фактор типа непогашенного окурка. Что, впрочем, очень опасно.

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Что касается топливных баков современных автомобилей, то деформация им не грозит, поскольку они, в отличие от канистр, соединены с атмосферой. Чтоб заправить их под завязку, нужно постараться поработать заправочным пистолетом, у которого то и дело будет срабатывать «отсечка». В этом случае бензином будет заполнен не только бак, но и весь канал до заливной горловины. Если автомобиль после заправки сразу двинется в путь, то неприятностей не будет: бензин начнет расходоваться, и избыточные литры скоро исчезнут. А вот бросать такой автомобиль на солнцепеке крайне нежелательно: расширяющийся при нагревании бензин может потечь наружу. На древних автомобилях типа Волги ГАЗ-24-10 плоский бак под днищем багажника очень любил делиться горячим бензином с окружающей средой, особенно если автомобиль стоял на горке. При этом иногда топливо просачивалось через уплотнители верхней крышки бака, открывающей доступ к указателю уровня горючего.

В общем, полный бак не страшен — как и канистра. А вот переполненный способен на мелкие пакости.

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