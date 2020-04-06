Мы говорим о современных машинах. Раньше не все эти причины были мифами.

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Опасаетесь заправлять полный бак? Применительно к машинам прежних лет это было в какой-то степени справедливо. Прекрасно помню, как в былые времена перед дальней поездкой по привычке налил под завязку плоский бак Волги ГАЗ-24—10, а потом на какое-то время заехал в редакцию, поставив бибику в лужу возле тротуара. На улице было жарко, да и машина стояла с легким наклоном влево. В общем, вскоре ко мне прибежали коллеги: мол, у тебя там потоп! Бегу: действительно, лужа стала какой-то коричневой, да еще с разводами. Но вскоре все прояснилось: ледяной бензин нагрелся, расширился, прибавив в объеме литр-другой, и начал сочиться через горловину.

С тех пор я усвоил: в подобных ситуациях любые стоянки вредны — с переполненным баком надо сразу ехать, снижая уровень топлива от критического до обыкновенного. Но это — дела давно минувших дней.

А как вы думаете: насколько опасен полный бак сегодня? Выбирайте свой вариант ответа, а разъяснения читайте на следующей странице.