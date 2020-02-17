Топ-6 водительских ошибок на АЗС: результат плачевный!

Заправка — место, где можно хоть немного отдохнуть в дальней поездке. Но именно здесь стоит слегка напрячься.

Ошибка 1. Конфликт в очереди

На АЗС, расположенных на оживленных трассах, часто приходится стоять в очередях — к топливораздаточной колонке, кассе, даже в туалет. И, конечно, всегда находятся те, кто стоять в очереди просто не хочет. Есть одно проявление хамства — надолго оставлять уже заправленную машину у колонки. Что делать с хамами — решайте в соответствии со своим опытом. Проблема в том, что конфликт может перейти в острую стадию. А АЗС — явно не то место, где нужно выяснять отношения. Так что лучше «дать дорогу дураку».

Ошибка 2. Заправка «не тем» топливом

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Если вам приходится ездить на разных автомобилях, да еще и с разными моторами (к примеру, на одном — бензиновый, а на другом — дизель), то есть вероятность по привычке заправиться не тем топливом. Одно дело, если у вас машина с бензиновым двигателем и вы залили бензин с неправильным октановым числом. Скажем, 92-й вместо 95-го. Ничего страшного. Может быть, машина чуть-чуть потеряет в мощности и динамике, выхлоп будет чуть громче. После этого неправильный бензин можно щедро разбавить правильным и забыть про эту историю.

Куда опаснее заправка другим видом топлива. В таком случае без ремонта вряд ли обойдется. Наверняка придется промывать топливную систему. А если вы обнаружили ошибку, уже проехав какое-то расстояние, вероятность капитального ремонта мотора довольно высокая.

Что делать? Просто помнить, чем заправлять автомобиль, и следить за действиями заправщиков. Если вы заметили ошибку на АЗС — сливать «не то» топливо на месте, не запуская двигатель. И сохраняйте кассовые чеки. Пригодятся в случае, если ошибку допустил заправщик.

Ошибка 3. Обрыв заправочного пистолета

В Сети полно роликов о водителях, пытавшихся уехать с АЗС с заправочным пистолетом в горловине бензобака. Да я сам однажды был в такой ситуации, несмотря на опыт!

Заехал на сетевую АЗС с заправщиком возле колонки, после оплаты вышел, будучи уверенным, что заправщик вынул пистолет из бака, тронулся, одновременно почувствовал натяжение шланга и услышал гудок сзади. Обошлось без повреждений. С тех пор я всегда проверяю, вынут пистолет из бака или нет.

В принципе, ничего страшного не случилось бы: заправочные пистолеты оснащены разрывными муфтами, «отстреливающими» при сильном натяжении. Но в любом случае пришлось бы потерять время, выясняя, кто здесь прав, а кто виноват. Так как многие АЗС — частные, владелец может расценить этот инцидент как повреждение его имущества и потребовать энную сумму в счет компенсации. В этом случае пришлось бы или платить, или защищать свои права в суде, что также недешево.

Так что, собираясь отъезжать от колонки, всегда проверяйте, вынут ли заправочный пистолет из горловины. И закрыта ли горловина пробкой, кстати говоря. Из открытой горловины при полной заправке будет выплескиваться топливо — тоже ничего хорошего.

На фото хорошо видна разрывная муфта (между шлангом колонки и заправочным пистолетом).

Ошибка 4. Авария

Крупные аварии на АЗС случаются редко (скорость движения невелика). А вот мелкие — напротив, очень часто: здесь приходится много маневрировать, автомобили движутся с разных сторон и по разным траекториям, некоторые водители пытаются подъехать к колонке «против хода» — вот и случаются столкновения.

При мелких повреждениях ДТП можно оформить по европротоколу. Теперь такие аварии можно оформлять даже без бумаги, с помощью мобильного приложения. При крупных — придется вызывать (и ждать) сотрудников ГИБДД. Не верьте, если вам говорят, что гаишники на заправки не приезжают и аварии на них не оформляют. АЗС относятся к дорожной инфраструктуре. Обратите внимания, что на них всегда есть и схемы движения, и знаки ограничения скорости, а значит, на заправки распространяются Правила дорожного движения. А следить за соблюдением ПДД и фиксировать их нарушения — пока что обязанность ГИБДД.

Кстати, и обрыв пистолета на заправке, и другие повреждения оборудования (например, удар в колонку) считаются ДТП и оформляются с привлечением сотрудников полиции. А если вы уедете с места происшествия, «ничего не заметив», вас могут привлечь к ответственности по статье 12.27 КоАП РФ и лишить прав.

Ошибка 5. Кража из автомобиля (или его угон)

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Автовладельцы на АЗС нередко оставляют машины с ключами в замке зажигания — кто на пару минут, а кто и подольше. Какой соблазн для воров разных специальностей! Проще всего, конечно, «увести» что-нибудь из салона машины: достаточно отвлечь владельца. Ну, например, сказать, что у него спустило заднее колесо. Либо под днищем торчит какой-то шланг. Не дай бог, топливный или тормозной. И пока он будет разглядывать, что там не так, сделать свое черное дело.

По той же схеме машины с АЗС угоняют — и не так уж редко, как все думают. Несмотря на наличие камер и охраны. Тем более что первые могут быть сломаны, а вторые — подкуплены. Часто угонщики с АЗС действуют спонтанно, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Известны случаи, когда машины с заправок угоняли с находящимися в салоне людьми, даже детьми.

Чтобы этого не случилось, ключи нужно всегда носить с собой, а не оставлять их в замке зажигания. И запирать автомобиль, как только начнется заправка.

Пожары на АЗС выглядят красиво только в кино и видеоиграх. В жизни лучше этого не видеть.

Ошибка 6 (хотя какая уж тут ошибка...). Пожар

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Но самое страшное, что может случиться на АЗС, — это пожар. И, похоже, чаще в пожарах оказываются виноваты не сотрудники АЗС, а клиенты. Не курить на заправке или рядом с ней, не пользоваться возле колонки мобильным телефоном, глушить двигатель перед заправкой — все эти требования продиктованы горьким опытом. Кстати, сюда же относится и требование глушить мототранспорт за 15 метров от АЗС и высаживать пассажиров: очевидно, бывали случаи, когда топливо попадало на раскаленное оребрение двигателей мотоциклов с воздушным охлаждением либо на детали выхлопной системы и воспламенялось.

Многие современные мотоциклы укрыты со всех сторон пластиком, но правила до сих пор действуют, и их нужно выполнять, а не пререкаться с администрацией. Кстати, мотоциклистам можно дать еще один совет: заправлять мотоциклы самостоятельно или, по крайней мере, контролировать заправщика. Если на заправочном пистолете не сработает «отсечка», вероятность воспламенения больше, чем в случае с автомобилем.

Выучить и соблюдать правила противопожарной безопасности очень просто. Как, впрочем, и все другие правила безопасности.