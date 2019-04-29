Топливные карты: выбираем самые выгодные

У всех крупных сетей заправочных станций есть клиентские карты, позволяющие копить баллы и приобретать бензин и товары из магазинов при АЗС со скидками. «За рулем» сравнил программы шести крупнейших сетей в Московском регионе и выяснил, какая на самом деле получается экономия с такими картами.

Другие названия подобных карт — карты поощрения, карты лояльности, бонусные карты.

Топливные компании не скрывают, что их цель — привязать клиента к своей сети всевозможными скидками и акциями.

Разумеется, все они тщательно просчитаны таким образом, чтобы в любом случае получать выгоду.

«Лукойл» — 130 АЗС в Москве, 2468 по России

Пластиковая карта выдается бесплатно на АЗС или по заказу через сайт программы.

За каждые 50 потраченных на заправке рублей клиенту начисляется 1 балл, который приравнивается к 1 рублю.

Виртуальными баллами можно оплачивать топливо и товары на АЗС «Лукойл». За участие в акциях клиенту начисляются дополнительные баллы. Накопленные баллы могут быть использованы в течение года после начисления, потом они сгорают. И скидка не может равняться 100% стоимости товара. Вместо реальной пластиковой карты можно применять виртуальную, интегрированную в мобильное приложение.

На АЗС «Лукойл» принимают и другие карты, выпущенные совместно с банками-партнерами «Открытие» и «УралСиб».

В программе лояльности участвуют и так называемые архивные карты, которые больше не выдаются, но действуют наравне с остальными — карты «Росгосстрах» и «Лукойл-Петрокоммерц-MasterCard».

«Роснефть» — 131 АЗС в Москве, 2441 по России

На заправках «Роснефть» и ТНК после заполнения анкеты бесплатно выдают не одну, а три карты: банковскую и две дополнительных. Пакет называется «Семейная команда». Все карты привязываются к одному бонусному счету и активируются автоматически.

За приобретение каждого литра топлива на АЗС «Роснефти» начисляется 0,5 балла, еще по 1 баллу — за каждые 20 рублей, потраченных на товары и/или услуги (кроме товаров-исключений).

При списании баллов 1 балл обычно равняется 1 рублю скидки. Сумма скидки может составлять до 100%, но в любом случае участник программы должен заплатить не менее 1 копейки.

Часто путешествующим должно понравиться, что накопленные баллы можно обменять на мили «Аэрофлот Бонус». «Курс» на апрель: 300 баллов — 800 миль.

«Газпромнефть» — 108 АЗС в Москве, 1347 по России

Карты лояльности «Нам по пути» продаются на АЗС сети по 199 рублей. Скидки по бонусам для приобретения топлива, товаров или услуг начисляются из расчета 1 бонус = 1 рубль. Количество бонусных балов зависит от статуса карты и вида топлива.

С «серебряным» статусом при покупке 1 литра АИ-92 или дизельного топлива начисляют 0,5 бонуса, а при покупке обычных АИ-95 или АИ-98 — 1 бонус. За «улучшенное» топливо G-drive обещают 1,25 бонуса, за G-100 — 2 бонуса.

Держатели «золотых» карт получают на четверть больше. А самые привилегированные клиенты с «платиновыми» картами за литр G-100, например, получают 3 бонуса (впрочем, до этого статуса нужно еще дорасти, приобретая от 300 литров топлива в месяц). При покупке товаров и услуг за каждые потраченные 50 рублей начисляют 1 бонус.

Есть и некоторые ограничения. Самые важные: срок действия бонусов — год, бонусы не начисляются при покупке сопутствующих товаров и услуг на сумму больше 4000 рублей в сутки, 9000 рублей в неделю… Например, вы отправляетесь в путешествие, проезжая каждый день по 800–1000 км, и заправляясь ежедневно. К концу недели окажется, что вы выбрали лимит, и баллы больше не начисляются.

Впрочем, не будем забывать, что мы: а) ограничили исследование Москвой и Московской областью; б) в бонусных программах других компаний может быть то же самое, только еще более мелким шрифтом — нужно внимательно читать договор.

ЕКА — 75 АЗС в Москве, 91 по России

Сеть АЗС EKA, основанная — сюрприз! — почти 22 года назад, сосредоточена в Москве и Московской области.

Скидка «физикам» зависит от количества приобретенных литров с момента получения (активации карты).

При заправке до 499 литров скидка равняется 30 копейкам с литра. От 500 до 999 литров — 40 копеек, и так далее. Максимальная скидка — 90 копеек при активации мобильного приложения. Но до этого нужно заправить 4000 литров. Грубо говоря, заправляться на АЗС EKA года два.

Важно знать, что при заправке менее 25 литров EKA учитывает их, но скидку не представляет.

Многих привлекает, что на заправках этой сети можно рассчитываться баллами «Спасибо» Сбербанка (не меньше 1000 бонусов).

Shell — 38 АЗС в Москве, 197 по России

Программа лояльности Shell Clubsmart работает в 21 стране мира и объединяет 18 миллионов участников.

Карты выдаются на АЗС сети бесплатно после заполнения анкеты. При регистрации карты онлайн после первой операции участник программы получает 200 бонусных баллов.

При заправке обычными АИ-92, АИ-95 или ДТ за каждый литр топлива начисляют 1 балл. Но если вы заправляетесь Shell V-Power, V-Power Diesel или V-Power Racing, на заправку выгоднее приезжать в воскресенье — тогда баллы удваиваются. А еще на «шелловских» заправках выгодно питаться. Например, за кофе вам начислят 20 баллов.

Потратить накопленные баллы можно на сувениры с символикой Ferrari, горячие и энергетические напитки, выпечку, влажные салфетки, тормозную жидкость, дизельный антигель, очистители для пластика и салона. На топливо за баллы можно получить только скидку.

«Татнефть» — 35 АЗС в Москве, 708 по России

Сеть «Татнефть» предлагает топливные и дисконтные карты.

Стоимость топливной карты для физического лица — 150 рублей, она позволяет осуществлять безналичные расчеты. Денежные средства на карту зачисляются моментально.

Также на всех АЗС «Татнефть» можно приобрести дисконтные карты, позволяющие получать скидку с каждого заправленного литра. Стоимость в зависимости от АЗС — от 190 до 220 рублей. Сейчас скидка на нефтепродукты составляет 1,5%, на газопродукты — 3%. Такая же скидка предоставляется по клубной карте «Чулпан».

К бонусной программе «Татнефти» можно прикрепить любую банковскую карту. Чем больше вы тратите на АЗС сети, тем больше у вас бонусов. При покупках до 7999 рублей в месяц вы получаете 1,5% бонусов, при тратах от 8000 до 14 999 рублей — 2% бонусов, более 15 000 — 3% бонусов.

На дисконтных картах «Татнефти» и «автокартах» банка «Зенит» бонус фиксированный — 1,5%.

А выгодно ли на самом деле пользоваться бонусной картой?

У меня есть карты большинства перечисленных компаний. И где мой бесплатный бензин? Все мечты развеиваются простым расчетом. Берем программу «Газпромнефти» и автомобиль со средним расходом АИ-95 13 л/100 км. Например, BMW 5-й серии. Годовой пробег 15 000 км (для Москвы это много). В год такому автомобилю при таком пробеге требуется 1950 топлива. Владелец обычной карты получит 1950 бонусов. При сегодняшней средней цене АИ-95 на АЗС «Газпромнефти», равной 44,23 руб./л, он сможет залить в бак 44 литра, то есть 2/3 бака.

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Другое дело, если это владелец платиновой карты, кормящий своего железного коня топливом G-Drive и получающий двойные бонусы. При актуальной средней цене на G-Drive, равной 47,2 руб./л, он сможет заправить 82 литра, то есть бак с четвертью. Но для этого надо ездить на АЗС одной сети целый год! Не только в городе, но и искать нужные заправки на трассах.

Есть еще нюанс. Цены на топливо в разных сетях отличаются (они могут отличаться даже внутри одной сети) и постоянно меняются (читай — растут). Так что даже примерно рассчитать, где выгоднее заправляться, довольно сложно. В общем, выбирайте сеть, устраивающую качеством топлива, сервисом и местоположением. Или две. И следите за их акциями, если хватает времени.

Расскажите ниже в комментариях, какими топливными картами пользуетесь вы и какая из них вам представляется наиболее выгодной.