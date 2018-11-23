Магия 13 рублей: как Shell зарабатывает в России

Как компания Shell собирает годовую прибыль в 2,5 миллиарда долларов? Порциями по 13 рублей!

Ежегодно компания Shell продает в России около пяти миллионов чашек кофе! А теперь на шелловских АЗС предлагают фирменные сэндвичи от мэтра Ивлева и продукты от «Азбуки Вкуса».

Повар из меня так себе, поэтому я полетел в Питер не только для того, чтобы поучаствовать в открытии юбилейной АЗС фирмы Shell (уже трехсотая в России!), но и чтобы поучиться у Константина Ивлева делать сэндвичи. Дело нехитрое, но свои нюансы есть. Где, к примеру, в Москве взять свежую корюшку? Питерский деликатес! Вкусный хлеб, «правильный» майонез, свежие огурчики, листовой салат, порубленная небольшими ломтиками подкопченная корюшка — пальчики оближешь! Но, понятное дело, не в сэндвичах главное.

Меня юбилейная, трехсотая АЗС заинтересовала помимо прочего двумя моментами. Во-первых, это уже шестая АЗС Shell с зарядной станцией для электромобилей, причем все они расположены между двумя столицами, поэтому владельцы электромобилей с большим запасом хода (привет тесловодам) могут без проблем добраться до Северной Пальмиры (см. карту, шестая станция — в Питере). Идея заключается в том, что «электрифицировать» направление Москва-Финляндия (у северных соседей с зарядками уже всё в порядке), а затем — трассу на Минск.

Зарядка бесплатная — для компании Шелл это пока только инвестиции. Нужно лишь зарегистрироваться и оформить карточку. Вставляешь зарядный разъем, прикладываешь пластиковую карту — всё, процесс пошел! Это сертифицированные зарядные станции IСU мощностью 45 кВт с разъемами разных стандартов: даже большую батарею можно зарядить на 80% за каких-то полчаса (как раз время на перекус и чашку кофе).

А еще новая АЗС оснащена множеством датчиков и превращена в своего рода «умный дом». Можно дистанционно следить за энергопотреблением и регулировать работу всех систем — чтобы свет не горел попусту, чтобы холодильники правильно охлаждали продукты или чтобы в жаркий день кондиционеры не работали слишком слабо или, наоборот, слишком сильно. Предполагается, что при повсеместном внедрении подобного автоматического мониторинга можно сократить потребление электроэнергии на 15–20%. А «излишки» можно продавать владельцам электромобилей (но пока, как я уже сказал, зарядка бесплатная).

Во-вторых, Шелл активно развивает попутный сервис. Говорят, очень прибыльное дело. Кафешки называются deli by Shell — выглядят очень мило, ассортимент устроит многих. Это мировой тренд. По всему миру компания Shell совершает ежегодно около 12 миллиардов транзакций со средней прибылью в 20 центов. Всего двадцать центов — каких-то 13 рублей! Но 12 миллиардов раз по чертовой дюжине — и получается 2,5 миллиарда прибыли.

Россия — в тренде. Около 55% продаж топлива приходится на держателей карт лояльности Shell. Это не только скидки, но и дополнительный сервис — например, помощь на дороге или юридические консультации. И, само собой, бензин и дизель, включая фирменное топливо Shell V-Power и Shell V-Power Racing. Вот почему Shell вопреки экономическим и политическим трудностям вкладывает деньги в Россию. И неплохо зарабатывает.