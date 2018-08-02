Что делать, если вместо бензина залили дизельное топливо?

Ситуация, что и говорить, крайне неприятная, и если, не дай бог, окажетесь в такой, надо четко понимать, чем опасна солярка в бензобаке, как правильно действовать, чтобы не усугубить проблему, и какой предстоит ремонт.

Вопрос сразу следует разделить на две части. Первый — это когда в бензобак попала соляра и водитель узнал об этом сразу, еще не запуская двигатель. Во втором случае — гораздо более драматичный сценарий, когда «подмена» дает о себе знать только в движении.

Двигатель еще не запускался

Если водитель сам заправляет бензиновый автомобиль, то он должен быть совсем «не в себе», чтобы взять пистолет из держателя с надписью «ДТ» и залить в бак дизтопливо. А вот работники АЗС зачастую бывают невнимательны или плохо разбираются в нюансах русского языка, а потому вполне могут ошибиться. Если вы обнаружите это в кассе по чеку или словам оператора, то, естественно, надо всю ответственность возложить на сотрудников заправочной станции. Двигатель запускать не следует даже для того, чтобы отъехать чуть в сторону от топливозаправочной колонки, — требуйте от руководства АЗС вызвать эвакуатор для доставки автомобиля на сервисную станцию, где нужно будет снять топливный бак, промыть его и заменить топливо на правильное.

«Подмена» топлива обнаружилась в пути

Гораздо хуже, если вы после заправки поначалу ничего особенного не заметили. Такое случается, если дизельного топлива залито немного и его соотношение с бензином 1:2 и более в пользу легкого топлива. Двигатель будет постепенно терять мощность, подергиваться, дымить. Но вы уже отъехали от заправки на какое-то расстояние. Практически в любой ситуации, кроме той, когда от продвижения машины на еще несколько сотен метров зависит жизнь людей, двигатель следует немедленно остановить, возвращаться на заправку на буксире или эвакуаторе и требовать экспертизы залитого в бак топлива. При этом лучше сохранять чеки — хотя бы с последней заправки.

Предстоящий ремонт

А теперь расскажу, что я предпринял для спасения автомобиля: помнится, это был Kia cee'd, который-таки заправили солярой. Хозяин не разобрался в ситуации, и автомобиль на буксире попал в мои руки. Что же приключилось с машиной и как пришлось устранять проблемы?

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При любом раскладе следует снять топливный бак, слить его содержимое, промыть и залить чистый бензин. Кроме этой обязательной процедуры я вывернул свечи. Они были покрыты толстым слоем черного нагара. В этом случае поможет очистка. Но лучше свечи заменить. Проверка компрессии показала, что в трех цилиндрах ее значение не превышало 4–6 бар. Либо сломаны кольца, либо закоксованы — потеряли подвижность и «залегли». Залив на ночь раскоксовывающий состав, утром намерил компрессию больше 11 бар — столько и должно быть на исправном моторе. Значит, поршневые кольца уцелели. На всякий случай демонтировал топливные форсунки и промыл их. Подробнее об этой процедуре по ссылке.

Еще раз промыл цилиндры сквозь свечные отверстия. После этого сменил масло. Сделать это необходимо, потому что промывочная жидкость неизбежно попадает в масло. Не хватало еще задира вкладышей коленчатого вала! При этом масляный фильтр менять необязательно. После запуска двигатель заработал ровно. Еще раз сменил масло и фильтр. Отдавая хозяину автомобиль, предупредил, что после такого приключения каталитический нейтрализатор автомобиля, возможно, «не жилец». Но это уже совсем другая история.

Что и говорить, ситуация с ошибкой на заправке почти анекдотичная, но все бывает. Будьте осторожны на АЗС, а коли случится такое — не надейтесь доехать на авось. Поделитесь в комментариях, не случалось ли с вами подобного.