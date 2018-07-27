На заправке в Крету залили солярку вместо бензина. Владелица машины подала в суд

Жительница Екатеринбурга отсудила у ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» более 200 тысяч рублей за ошибку при заливе топлива.

Дизельные Креты в России не продаются, но заправщик с АЗС, находящейся в Екатеринбурге на улице Высоцкого, видимо, считал иначе и залил в бак бензиновой машины 10 литров солярки. Женщина оплатила топливо и уехала, но через некоторое время автомобиль, разумеется, заглох. В сервисном центре быстро выявили причину, слили смесь бензина и солярки, заменили топливный фильтр, промыли топливную аппаратуру, порекомендовали заменить катализатор.

Автовладелица обратилась в ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» с требованием возместить ей расходы на ремонт, но получила отказ, после чего подала заявление в Кировский районный суд Екатеринбурга. Судья встал на сторону женщины и обязал ответчика выплатить ей 124 823 рубля в счет возмещения убытков, 2000 рублей морального ущерба, 63 411 рублей штрафа, 15 000 рублей в счет возмещения расходов на услуги представителя и 5000 рублей за экспертизу. Итого: 210 234 рубля.

Продавец топлива с этим решением не согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, указывая на то, что женщина была недостаточно осмотрительной при покупке топлива, а также на недоказанность причинно-следственной связи между действиями ответчика и поломкой машины. Судебная коллегия, однако, настояла, что такая связь существует, и оставила решение суда первой инстанции без изменений.

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