Стивен Кинг

Человек по своей природе не любит, когда его поучают. А советы выслушивает разве что из вежливости, чтобы затем поступить по-своему.

Итак, НИКОГДА:

Не бросайте машину у заправочной колонки на АЗС, чтобы выпить кофе

Тем не менее я решил поделиться своими соображениями касательного того, что воспитанный автомобилист не должен делать никогда. Буду рад, если найдутся желающие дополнить или уточнить предлагаемый перечень.

Один раз я не выдержал и в лоб спросил девушку-оператора: зачем, мол, вы всем предлагаете кофе, круассаны и прочее, если прекрасно видите, что за автомобилем клиента уже стоят другие машины? Пусть заправится, уберет машину на стоянку, затем возвращается и обедает хоть до ночи! Та согласилась, но — это, мол, не мы решаем… Должны задавать каждому клиенту набор стандартных вопросов и произносить столь же стандартные фразы.

Девушка не виновата. Но неужели автомобилист, плюхнувшийся за столик подкрепиться, не понимает, что своим поведением унижает всех тех, кто имел несчастье пристроиться на заправку позади него? Я считаю, что это — банальное хамство.

Почему бы не выйти на улицу и не отогнать машину метров на 15, а после усесться за столик и отдыхать сколь душе угодно?

Не мойте мотор где попало

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Не оставляйте в салоне на видных местах побрякушки, мелочь и прочие зажигалки

Не люблю грязные машины. Но при этом очень не советую открывать капот на мойке, где шустрые пацаны готовы за деньги обдать из «Керхера» что угодно. Последствия могут быть нехорошими: вода, проникшая под давлением в зазоры некоторых агрегатов и блоков, может сделать так, что с мойки своим ходом вы уже не уедете. Причем мойщики прекрасно это знают: самые умные из них вешают объявления: мол, моторы моем только под ответственность клиента! А совет простой:

Понятно, что в редком салоне оставляют на виду сокровища мадам Петуховой. Но беда в том, что даже копеечная зажигалка или несколько рублей мелочи, с которыми по большому счету не жалко и расстаться, частенько подталкивают некоторых «добрых людей» к разбиению бокового стекла машины. Унизительно, обидно и вообще… Рецепт простой: не оставляйте на виду ничего. Кстати, в какой-то степени совет касается и кронштейнов под радар-детекторы или видеорегистраторы. Смысл простой: раз есть кронштейн, значит в бардачке лежит и соответствующий девайс, который не грех и позаимствовать...

Подобная мишура на видном месте провоцирует шпану ее стащить. Пожалейте стекло машины!

Не вступайте в конфликты на дороге

На дороге всегда находится хам, который влезает у вас перед носом, высказывает недовольство вашей ездой, активно жестикулирует, использует невежливую терминологию и вообще нарывается на активный диалог. Совет простой: отклонитесь от общения. Пусть чувствует себя победителем, президентом и кем угодно. Сбережете нервы, машину, а в ряде случаев и собственную физиономию.

Совет один: не связывайтесь. Даже если вы Ван Дамм или даже Николай Валуев

Не занимайте надолго крайний левый ряд

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на каждый мерседес всегда найдется свой феррари, который упрется вам в зад, угрожая санкциями.

Мое мнение: крайний левый ряд нужно занимать только для опережения транспорта , идущего правее. Обогнал — прижмись правее. Потому чтоСпокойной езды в левом ряду не бывает по определению. В других рядах поспокойнее — все «гонщики» вильнут влево.

Не уходите со светофора, выкручивая мотор

Желание уйти со светофора первым — это некий атавизм, дикость. Понятно, что спать не нужно и что все спешат, но зачем насиловать бедный мотор, чтобы разогнаться до разрешенной скорости на долю секунды быстрее остальных? Кого вы хотите удивить своей «крутостью»? В молодости сам состязался на папиных Жигулях с таксистами — было дело, но сейчас об этом стыдно вспоминать.

Не мучайте холодный двигатель

Об этом писал раз сто, но, видимо, недостаточно. Никогда не пытайтесь требовать невозможного от непрогретого ДВС — особенно если на улице откровенно холодно. Моторчик надо погреть — хоть чуть-чуть… Ни один представитель фирмы-производителя в открытую с вами не согласится и будет доказывать, что его автомобили ни в каких прогревах не нуждаются. Но в кулуарах он вежливо намекнет, что законы физики его фирма не отменила. И любой инженер это подтвердит. Впрочем, если не жалеть мотор, то и спорить не о чем.

Не заправляйтесь на «мутных» АЗС

Неистребимое желание найти топливо «на рубль дешевле» одолевает любую логику. Главный аргумент спорщиков: все бензины — из одной бочки! Спорить с этим утверждением у меня желания нет. Но советовал и советую всем заправляться исключительно на брендовых АЗС. Могу также напомнить, что при современной цене на горючее упомянутый рубль подарит лишь пару процентов экономии.

Если вы полагаете, что на таких АЗС работают меценаты, раздающие топливо по низкой цене из любви к ближнему, тогда, конечно — заправляйтесь…

Не используйте присадки и снадобья

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Не хочу «катить бочку» на каких-то конкретных производителей различных «снадобий». Скажу лишь, что даже при наличии протокола испытаний, фиксирующего различные снижения и улучшения, сами испытатели почему-то не спешат заливать подобные средства в свои автомобили. Добавлю, что о гарантийных машинах речь вообще не идет: любая проба масла или топлива, содержащая нечто подозрительное, мгновенно поставит крест на всех ваших притязаниях на бесплатный ремонт, если что-то пойдет не так. Из всей подобной автохимии смело можно заливать разве что антигели и октан-корректоры — во всяком случае, по моему опыту. Впрочем, у любителей тюнинга — свое мнение.

Не нарушайте

Многие «профи» сегодня хвастаются тем, что знают расположение всех камер в округе. Ценность такого познания — одна: безнаказанно нарушать там, где тебя не видно, и трусливо «ходить строем» перед надсмотрщиком, демонстрируя показушную лояльность Закону. К сожалению, именно такие водители доказывают, что «без палки» они ездить не в состоянии, порождая необходимость тотального контроля. А между тем правила следует соблюдать и там, где нет камер.

Всем счастливого пути. На исправной машине и с хорошим настроением.