Чем больше споров насчет законности прогрева автомобилей во дворах, тем меньше ясности в наших головах. Виноват, как водится, закон, точнее — его витиеватость. ЗР помогает разобраться во всех нюансах.

«Двадцать процентов инфарктов — от взаимного непонимания. Восемьдесят — от понимания».

Из Сети

Как говорил г-н Горбачев, «что не запрещено, то разрешено». С этим трудно не согласиться. Осталось выяснить, запрещен ли прогрев во дворах или нет?

ПДД на сей счет, в общем-то, застенчиво мнутся. В них даже термин «жилая зона» обозначен как-то коряво, да и то не в начале, где перечислены основные понятия и термины, а лишь в п. 17.1. Дескать, имеется в виду территория, въезды и выезды на которую обозначены знаками 5.21 и 5.22. Но упомянутые знаки, по сути, никому не нужны, потому что чуть ниже, в п. 17.4 того же раздела, сказано: «Требования данного раздела распространяются также и на дворовые территории». Ладно, с этим разобрались: будем считать, что жилая зона и двор — суть одно и то же.

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Теперь ищем, что же конкретно запрещено? Ага — запрещена стоянка с работающим двигателем (п. 17.2 ПДД)! А статья 12.28 КоАП оговаривает и наказание — 1000 ₽. Если же нарушение произошло в одной из двух столиц — то с вас аж 3000 ₽.

Осталось вспомнить, что такое «стоянка». Это — когда мы стоим более 5 минут безо всяких выгрузок и посадок. Следовательно, до истечения этих 5 минут мы имеем полное право прогревать машину в полном согласии с Законом — это еще не считается стоянкой!

Впрочем, для любителей потарахтеть мотором есть и более лакомая лазейка. Ведь в ПДД вообще ничего не сказано про остановку (не про стоянку!) с работающим мотором. А остановка может длиться сколь угодно долго, если в это время водитель занят загрузкой/погрузкой или посадкой/высадкой. И если водитель с пассажирами будут изображать бурную деятельность вокруг открытого багажника и распахнутых дверей — дескать, идет посадка и загрузка, то придраться к этому будет довольно сложно.

Таким образом, получается, что на уровне Закона доказывать чью-то правоту тяжело. Автомобилист уверенно будет кивать на часы и на ПДД, а недовольный пенсионер с первого этажа станет доказывать, что ему нечем дышать.

Мне кажется, что в таких случаях на помощь должны приходить здравый смысл и элементарная вежливость. Мало-мальски воспитанный автомобилист обязан понимать, что даже если закон на его стороне, то никакого сочувствия от местных жителей он никогда не дождется. Поэтому из-под соседских окон надо убраться поскорее: пустил холодный мотор, быстренько смахнул выпавший за ночь снег, и — потихоньку в путь. В противном случае рано или поздно на его крышу (или голову?) приземлится НЛО в виде случайно упавшей бутылки с верхнего этажа.

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Что касается «аборигенов», то им нужно научиться отличать откровенное хамство от технической необходимости. Одно дело, когда заехавший во двор добрый человек уже полчаса тарахтит мотором, ожидая опаздывающую подругу, — этот человек неправ, даже если у него Евро-6. И совсем другое, когда водителю нужно уехать после морозной ночной стоянки. Ни один двигатель внутреннего сгорания не может прогреться мгновенно — это факт, с которым надо смириться. Да и замерзшее ветровое стекло мгновенно не сделается прозрачным — на помощь скребкам приходят электрообогревы и прочие печки. Поэтому немножко повонять все равно придется. Кроме того, не все понимают, что даже если выгнать человека в ледяной машине за пределы двора — мол, в дороге прогреется, то все це-о, це-о-два и це-аш никуда не исчезнут, а просто размажутся по всему микрорайону, причем в бОльшем количестве.

Придумать Закон, в котором расписаны нюансы нашего поведения в мыслимых и немыслимых ситуациях, невозможно. Да и не нужно, как мне кажется: все-таки мы пока еще люди, а не автопилоты. А человеку в ряде случаев просто нужно вести себя так, чтобы не портить жизнь своему ближнему.

Как правило, это бывает совсем несложно.