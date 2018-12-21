Кофе на АЗС: этикет или навязанное хамство?

У шопинга на АЗС есть как минимум одна негативная сторона. А порой удобство водителя становится помехой для других клиентов заправки и даже перерастает в конфликт.

Старайтесь сохранить хорошие манеры — когда-нибудь они снова войдут в моду.

Неизвестный автор

Несколько лет назад, рассуждая на сайте о дорожном хамстве, мы припомнили реальную ситуацию — о ней рассказал один из читателей. Подъехав к АЗС и убедившись, что стоящий перед ним автомобиль подозрительно долго не освобождает «место под солнцем», хотя заправщик давным-давно вынул пистолет из горловины, он отправился на розыски: мол, что случилось-то? И увидел благостную картину: владелец «застрявшего» на колонке автомобиля спокойно расположился за столиком, поглощая всяческие лакомства, приобретенные в местном буфете. На предложение перегнать машину от колонки на стоянку тот… обиделся: мол, вы не даете мне спокойно перекусить!

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Тогда все обошлось, что называется, без мордобоя. А вспомнил я этот случай вот почему. В начале декабря мы с коллегой проводили рейд по АЗС , посетив за один присест два десятка различных заправок. Так вот, абсолютно на всех брендовых АЗС кассирши-операторы, получая плату за купленное топливо, неизменно предлагали нам чай, кофе и что-то еще, ни словом не заикаясь о необходимости убрать машину от колонки.

На одной из заправок я не выдержал и поинтересовался у симпатичной кассирши, почему она фактически провоцирует меня забыть про машину и спокойно плюхнуться за столик. Девушка мгновенно выдала следующее:

— Ой, у нас на прошлой неделе как раз такой случай был! Один клиент в два часа ночи подъехал, и полтора часа здесь просидел, не убирая машину! Хорошо, что ночью больше никого не было…

Понятно, что предлагать чай-кофе кассирши решили не сами — это называется «Программа общения с клиентами», обязательная для сотрудников. Аналогичным образом ведут себя продавщицы супермаркетов, предлагающие вам пакетик и благодарящие за посещение заведения. Из сетевых заправок, насколько я помню, одной из первых до этого додумалась ВР.

Скажу так: такая «программа общения» меня однозначно не устраивает: убежден, что она нуждается в переписывании. Хорошо, когда на АЗС есть магазинчик, теплый туалет и кафешка, но всё это никоим образом не должно создавать очередь на улице. И сотрудница продвинутой АЗС должна предложить мне первым делом переставить машину на стоянку, а уже потом организовывать чаепития и прочие длительные шопинги.

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К сожалению, многие современные посетители не видят никаких проблем в том, что из-за них выстраивается очередь. Дорвавшись в прямом смысле слова до кормушки, да еще поощряемые сотрудниками АЗС , они искренне полагают, что оказались то ли в ресторане, то ли в супермаркете, где имеют право торчать сколь угодно долго. То же самое, в общем-то, происходит во многих быстрых «общепитах», где шустрый обыватель первым делом кидает шапку или сумку на свободный столик, а уже потом шествует к прилавку. А народец с подносиками в руках, честно отстоявший очередь, при этом сиротливо торчит среди пустых, но «занятых» столиков. Да и на автомойках то и дело видишь, как обладатель свежевымытой машины, все еще находящейся в боксе, спокойно заливает омывайку, наводит шмон в багажнике, проверяет давление в шинах и т.п.

Ради интереса я поинтересовался у бывшего зарулевца и нынешнего гражданина «Заокеании», как пьют кофе на АЗС в странах «победившей демократии»? Тот убежденно ответил, что за 9 лет пребывания в заокеаниях ни разу не видел, чтобы водитель рассиживался за столиками, а его машина при этом торчала у колонки. Впрочем, он пояснил, что в основном народ хватает стаканчики с булочками для того, чтобы тут же запрыгнуть обратно в кабину и порулить дальше, на ходу работая челюстями. А для тех, кому охота спокойно перекусить, за городом всегда есть огромные стоянки.

Впрочем, заграница меня сейчас интересует меньше всего. Обидно другое: россияне все чаще воспринимают воспитанность и вежливость как признак некой слабости.

А хорошее воспитание — это когда другим с тобой хорошо.