Водители, которые раздражают. Классификация ЗР

Большинство водителей — нормальные, адекватные, здравомыслящие люди. Они, в целом, придерживаются ПДД и по мере возможности не создают помех другим участникам движения. Их вполне устраивает средняя скорость потока — самая безопасная из всех возможных. Остальные водители — сущее наказание для нормальных. О них и поговорим.

«Пожарный»

Он всегда спешит, словно от потери нескольких секунд зависит чья-то жизнь. Ему надо ехать как можно быстрее — днем и ночью, в городе и по магистрали. Отсюда нездоровые скорости и изобилие различных маневров с задействованием всех имеющихся полос и метаниями от края к краю.

Допускаем, что какая-то часть таких торопыг действительно опаздывает, на самолет или в театр, полагая, что их поведение тем самым оправдано. Другие, возможно, мнят себя идеально подготовленными (позвольте усомниться) активными драйверами, для которых любая поездка — способ получения адреналина. Автомобиль — он разве не для этого создан?

То, что нежеланный адреналин получают и соседи по потоку, их не волнует. Скорее всего, они и не догадываются, что внезапным появлением сзади, сбоку и спереди нарушают покой окружающих. И эпизодически провоцируют аварии.

О вреде и пользе спешки есть несколько пословиц и цитат. На дороге она, вне всякого сомнения, пользы не принесет.

«Дедушка»

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Всегда едет на 10–20 км/ч медленнее потока. И тем самым попросту всем мешает . Однако винить его нельзя — он ничего не нарушает.

Во многих случаях так ездят престарелые люди, которым комфортнее перемещаться неторопливо и плавно. Хотя иногда так ведут себя и достаточно молодые водители, причем без видимых причин.

В Европе это определенная проблема, которую тамошний социум пытается как-то решить: множество пенсионеров в преклонных годах часто и охотно ездят на машинах. Кто-то из них не оптимально видит или слышит, почти у всех замедленные реакции, но формального повода запретить им ездить нет. В России таких немного, наши старики обычно вовремя вешают шлем на гвоздь. До недавних пор «дедушки» часто встречались на Волгах и Жигулях, но теперь их можно видеть и на иномарках — чаще корейского производства. А Opel, в Европе некогда считавшийся «пенсионерским», таковую репутацию в нашей стране не заслужил вообще.

Автомобилисты-старожилы вызывают определенное уважение, но стиль их езды, как правило, далек от оптимального.

«Телефонист»

Если вас пятый раз обгоняет одна и та же машина, даже не сомневайтесь — перед вами телефонист. Скорее всего, он снова отстанет, потом опять обгонит, потому что, отвлекаясь на звонки, непроизвольно снижает скорость. А завершив разговор, спешит наверстать упущенное. Неравномерная скорость на длинных дистанциях — признак водителей, много и часто болтающих по телефону за рулем.

По статистике, женщины говорят по телефону чаще, чем мужчины. И они проще относятся к категоричному запрету на телефонные разговоры во время движения — то есть при необходимости ответить на звонок не склонны делать остановку на обочине. И телефонистки — более частое явление, чем телефонисты.

Самое удивительное, что процент водителей, использующих систему hands-free, по-прежнему крайне низок. Ну если пяти минут не можешь без телефона — почему не задействовать Bluetooth? Это что, бешеных денег стоит?

Пользование гаджетами запрещено ПДД. Но мы все равно каждый день видим водителей, увлеченно болтающих по телефону.

«Одинокий»

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Внутреннее состояние водителей такого типа недостаточно исследовано и может быть обусловлено разными факторами — от врожденной задумчивости до запредельного эгоцентризма в сочетании с фатализмом.

Неважно, забита дорога или пуста, он склонен занять на ней полторы полосы, словно не замечая разметки. С обочины может стартовать внезапно и прямо перед вами, будто вас не существует. На перекрестке остановиться, осмотреться и, дождавшись приближающихся машин (с его точки зрения, их нет), свернуть налево. Он один во всем мире, другие водители для него пустое место. Попадались вам такие?

Плюсы: одиноких не так много и совсем уж жестко они правила не нарушают. Минусы: для обеспечения радикальных неприятностей достаточно одного.

Занимать места больше, чем требуется, — дурной тон. На проезжей части или на стоянке — без разницы. Такого водителя невзлюбят все.

«Перестройщик»

Он неосознанно производит бессмысленные перестроения из одного ряда в другой даже на пустой дороге. Ему все время кажется, что ряд, в котором он находится, не оптимальный, и что соседний ряд чем-то лучше — ровнее или свободнее. То же происходит и на забитой дороге, причем он меняет ряды без всякой выгоды, порой встревая в более медленный ряд.

В сущности, большой угрозы перестройщики не представляют — они вполне аккуратные и законопослушные водители. Но в плотном потоке вокруг них создается определенная суета, от которой хочется отодвинуться подальше. А пара перестройщиков, оказавшись рядом, может серьезно затруднить движение.

Лишние перестроения — одна из причин возникновения заторов. Да и на свободной дороге могут возникнуть сложности, если кто-то без конца рыскает из полосы в полосу.

«Недовольный»

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Ему не нравится, что кто-то зазевался на светофоре. Ему не нравится, что кто-то еще не зазевался, но очень даже может быть, что и зазевается. Ему не нравится, что к нему кто-то слишком приблизился сзади или сбоку. Ему не нравится, что ему не уступили дорогу или помешали перестроиться. Ему не нравится, что впереди кто-то едет недостаточно быстро. Ему не нравится, что место на парковке, на которое он нацелился, кто-то занял.

Его передвижение по дороге — сплошное мучение в толпе конченых идиотов. По каждому пустяку он давит кнопку сигнала, сильно ругается, иногда показывает средние пальцы. В некоторых случаях может вообще выйти из машины и лично объяснить идиоту, какой он идиот. И именно недовольные склонны «лечить» водителей, которые, как ему показалось, применили в отношении его преднамеренный злой умысел.

За недовольством всеми окружающими часто стоит неосознанное желание самоутвердиться. А оно, в свою очередь, обусловлено какими-то личностными комплексами.

«Пролаза»

При каждой возможности выгадать несколько метров и секунд — основная его задача. Иногда это так важно, что следует пренебречь правилами движения. Например, объехать затор по обочине, встречке или тротуару. Этим же способом встать первым на переезде со шлагбаумом. В пробке без конца елозить из одного ряда в другой (что, кстати, сильно замедляет общее продвижение). Если он едет в булочную, то встать надо непременно возле дверей — ради этого он не поленится заехать на тротуар или газон. А если это невозможно, готов ждать до получаса, пока освободится место.

Граждане, лезущие без очереди, ни в одной ситуации не могут вызвать симпатии окружающих. Неужели им всё равно?

Кроме того, пролазы нарушают неписаные правила разумного поведения при обгонах фур. Они часто идут на обгон, не дожидаясь, пока влево вырулят те, кто едет перед ними в ожидании удобного момента. И не все пролазы — банальные хамы. Есть и просто болезненно расчетливые люди. Но нормальным адекватным водителям от этого не легче.