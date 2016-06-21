Европротокол «без бумаги»: мелкие ДТП оформляем со смартфона

С 1 ноября жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Татарстана смогут оформить мелкие аварии с помощью приложения.

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Речь идет об авариях, которые разрешено оформлять по европротоколу: в них нет пострадавших, сумма ущерба невелика, задействовано не более двух машин и нет разногласий между участниками. С сегодняшнего дня такие аварии можно оформлять не используя бумажный бланк, сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Манипуляции можно будет осуществить онлайн через специальное мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое будет доступно для 100 млн пользователей портала госуслуг.

Авария фиксируется с помощью смартфона одного из водителей. Он заходит в предварительно установленное приложение, а данные участников генерируются автоматически из системы госуслуг и от РСА. Нужно сфотографировать повреждения автомобилей и заполнить поля в электронном извещении, схему ДТП придется (пока!) зарисовать на бумаге, затем сфотографировать и прикрепить к электронному документу.

Сформированный черновик извещения о ДТП должен подтвердить другой участник ДТП. Приложение сгенерирует на экране QR-код: второй водитель подносит камеру телефона, считывает код и переходит, авторизовавшись, на портал госуслуг, где соглашается или отклоняет извещение. Если все корректно оформлено, на телефоны участников приходят СМС, после чего они могут разъезжаться.

В 2021 году приложение будет работать по всей России, сейчас в качестве пилотных выбраны те пять регионов, где есть устойчивая мобильная связь, люди активно пользуются смартфонами и есть много страховых компаний. Также обещают, что в дальнейшем не придется фотографировать схему ДТП, в приложении появится конструктор аварий. А со временем участники смогут оформлять аварию с двух смартфонов одновременно.

Новый сервис разработан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», призванного облегчить жизнь граждан.

Из этого материала вы узнаете, как действовать при аварии, чтобы не тратить понапрасну время и не упустить главное.



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