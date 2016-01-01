Дорогой бензин очищает от нагара: правда или миф?

Покупать самое дорогое топливо время от времени нужно! Но не всем. Это зависит от типа впрыска вашего двигателя.

В рекламе производителей топлива часто упоминают повышенные моющие свойства бензинов с приставкой, которую мы условно назовем «супер». Так что же эти супербензины могут дать? Вначале обратимся к документам.

Какие бывают присадки

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Присадки к автомобильным бензинам могут выполнять следующие функции:

антидетонационные;

антиокислительные;

ингибиторы коррозии;

антистатические и моющие.

Обычно производители применяют многофункциональные присадки на базе антидетонационных. Сложным композициям стараются придать синергизм. Это означает, что вместе компоненты присадки дают больший эффект, чем по отдельности. При этом присадки должны легко смешиваться с бензинами, не выпадать в осадок и обеспечивать длительный срок хранения топлив.

В пункте 3.3 ГОСТ Р 51866–2002, который регламентирует требования к АИ-95, 98 класса 5, сказано:

Автомобильный бензин может содержать моющие присадки, не ухудшающие его показатели и свойства.

Обратите внимание — бензин может содержать присадки, но производитель не обязан добавлять их. Обычно моющие присадки добавляют при создании топлива с повышенными характеристиками. К примеру, один из российских производителей прямо указывает:

Топливо «супер» очищает, защищает от коррозии, содержит модификаторы трения, увеличивающие мощность и снижающие расход топлива.

Надписи на бензоколонках «Класс 5» или «Евро 5» не имеют особого смысла, ведь другое топливо в странах Таможенного союза продавать запрещено с 05.07 2016 года.

В чем опасность?

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Загрязнения могут попадать в топливо при производстве, транспортировке и хранении. Сражаться с механическими загрязнениями должны фильтры, а вот с жидкими борются моющие присадки. Жидкие опасны тем, что проходят через фильтры и образуют отложения на важных деталях и узлах мотора.

Топливные форсунки при большом количестве жидких загрязнений в бензине могут постепенно снижать производительность и терять правильную форму факела распыления. Жидкие загрязнения образуют нагар на впускных клапанах, который снижает пропускную способность и ухудшает подвижность клапанов. Загрязненное топливо, попавшее в цилиндры, увеличивает количество нагара в камере сгорания, ухудшает характеристики моторного масла. Выпускные клапаны и идущий дальше каталитический нейтрализатор также страдают от смол, которые были в топливе.

Все это приводит к более раннему порогу детонации, снижению мощностных и экономических характеристик и в целом уменьшает ресурс мотора.

Впускные клапаны со стороны канала зарастают обильными отложениями, если бензин не обладает должными моющими свойствами, а, наоборот имеет высокое содержание смол.

Экспертиза «За рулем»

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«За рулем» проводил исследования бензинов с улучшенными моющими характеристиками. Для этого на моторном стенде испытывали двигатели с распределенным впрыском, вначале на обычных топливах, а затем тот же цикл был пройден на бензинах с улучшенными моющими свойствами. В обоих случаях оценивали тенденцию изменения количества отложений в двигателе.

При работе на обычном топливе их количество постепенно росло. Отложениями покрывались клапаны со стороны каналов и все детали в камере сгорания. При этом бензины с приставкой «супер» уменьшали количество таких отложений. На моющих бензинах действительно выросла мощность двигателя и улучшилась экономичность. Правда, изменения оказались куда скромнее, чем в рекламных обещаниях. Раньше реклама сулила увеличение мощности до 14,7%, улучшенное ускорение (до 9,9%) и нулевую коррозию двигателя. В современной рекламе цифры уже не называют. Говорят только: улучшит, повысит и т.д.

Кроме того, после испытаний на «моющих» топливах был отмечен рост расхода воздуха. Очевидно, что впускные трубопроводы и особенно впускные клапаны, освободившись от нагара, способствовали лучшему наполнению цилиндров.

Отдельный эксперимент был проведен на двигателе ВАЗ-21083. Мотор более 600 моточасов (с момента производства) проработал на обычных бензинах и впервые «попробовал» моющее топливо. Прирост характеристик оказался заметным. Мощность возросла более чем на 7%, а расход топлива снизился на 8%.

Наибольший эффект моющие присадки дают при распределенном впрыске топлива. Первым делом промываются сами форсунки. Они подают бензин на впускные клапаны, смывая с них отложения. К отложениям приводит как бензин с повышенным содержанием смол, так и газы, засасываемые из системы вентиляции картера. Дальше моющие присадки удаляют отложения из камеры сгорания. У двигателей с непосредственным впрыском топлива моющие присадки помогают поддерживать в чистоте форсунки и камеры сгорания, но очистить впускные клапаны они не в силах.

Единственная присадка к топливу, которую есть смысл наливать «из баночки», это снадобья, не позволяющие скопиться в баке большому количеству воды. Осушители топлива целесообразно использовать перед наступлением зимы.

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Моющие бензины и вправду улучшают работу мотора. Так что на них, если позволяет кошелек, имеет смысл перейти. Ну а экономным могу посоветовать заправлять машину моющим топливом хотя бы эпизодически, допустим, каждую пятую заправку. Любителям ездить на самом низкооктановом бензине из разрешенных порекомендуем также хотя бы раз в несколько заправок «баловать» машину топливом АИ-95 с моющими присадками. Вы сразу заметите разницу.