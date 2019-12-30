Что случилось с 98-м бензином? Его вытеснил АИ-100? — журнал За рулем

Что случилось с 98-м бензином? Его вытеснил АИ-100?

Эксперт «За рулем» проверил слухи об исчезновении бензина АИ-98.

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— Почему вы не пишете о том, что на крупных НПЗ 98‑е бензины уже несколько лет как сняты с производства? Вместо них теперь продают только «сотые».

— Я специально обращался в Роснефть с вопросом. Цитирую официальный ответ:

«НПЗ компании Роснефть выпускают бензины как с октановым числом 98, так и с октановым числом 100. Бензин АИ‑100 выпускает Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая является основным поставщиком топлива этой марки на московский рынок».

Добавлю, что на АЗС Роснефти предлагают также бензины с октановыми числами 80, 92 и 95.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: depositphotos.com

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