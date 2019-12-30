Что случилось с 98-м бензином? Его вытеснил АИ-100?

Блог Петра Меньших: Mitsubishi L200 и JAC T6 — пикапом по бездорожью Смотрел я тут недавно фильм о спасении человечества в будущем. Там из автомобилей фигурировал пикап Mitsubishi L200. О китайском JAC T6 авторы этого фильма, вероятно, и не слышали. А ведь он тоже может быть в числе спасателей. Автопутешествие на праздники — подробная инструкция! Период зимних каникул и отпусков — отличное время, чтобы отправиться в поездку на автомобиле. Автопилот или помощник? Тест в городских условиях Каждый хоть раз, да ошибался, будучи за рулем. Задумался — и чуть не проехал на красный или слишком резко перестроился. От подобных ситуаций автовладельцев призваны беречь современные электронные ассистенты. «За рулем» проверил, насколько хорошо они работают.