4 мифа об АИ-95 (+ почему вам не нужен 98-й бензин)

1. 95-й бодяжат (это миф)
Часть автовладельцев полагает, что 95‑е бензины напичканы вредными компонентами, которых нет ни в 92‑м, ни в 98‑м. Почему «бодяжат» именно АИ‑95 — непонятно. Однако все продаваемые сегодня бензины соответствуют классу 5. Ну, если не выискивать левые АЗС с привлекательными ценниками. В «бензиновых» экспертизах нам никогда не попадался «бодяжный» 95‑й. Заправляйтесь только на брендовых АЗС и не верьте сплетням.
2. На 98-ом машина едет лучше (отчасти правда)
Вторая причина отказа от АИ‑95 — убеждение, что с 98‑м автомобиль «поедет быстрее». На некоторых машинах это возможно. Так, компания Volvo для получения максимальной мощности и экономии топлива рекомендует заливать 98‑й. А вот для Весты согласно инструкции предпочтительным является бензин АИ‑95. Она переварит и 92‑й, и 98‑й, но лучше на «девяносто восьмом» не поедет. Ведь «высокооктановый» — вовсе не синоним слову «высококачественный» или «высококалорийный». Применение 98‑го может быть оправдано, скажем, в сильную жару, поскольку рост температуры повышает вероятность появления детонации. Другой вариант — когда изготовитель рекомендует и 95, и 98: здесь возможна прибавка возможностей машины, особенно если двигатель с наддувом.
Продвигая более высокооктановые бензины с повышенной моющей способностью, фирмы мотивируют это борьбой «против детонации»
3. Проблемы с гарантией (это перестраховка)
Из страха случайно залить негодный бензин некоторые предпочитают заправляться «с запасом» по октану. Поэтому и используют АИ‑98.
4. Убедительная реклама (не более, чем маркетинг)
Многие топливные компании, агрессивно продвигая 98‑е и даже более высокооктановые бензины с повышенной моющей способностью, мотивируют это борьбой «против детонации и преждевременной кончины двигателя». Дескать, против 95‑го мы ничего не имеем, но с 98‑м вы будете чувствовать себя спокойнее, поскольку с мотором точно ничего не случится.
Бензин для элиты
Так есть ли смысл заправлять 98-й?
Сегодня на АИ‑95 ездит большинство машин — от Ларгусов до Infiniti. Фактически его можно заливать в двигатели почти любого современного автомобиля. Исключение — наиболее форсированные моторы, поджатые по давлению в конце такта сжатия, то есть обладающие высокой степенью сжатия или наддувом под большим давлением. Примеры — Subaru WRX STI или Nissan GT-R: им нужен «девяносто восьмой».
Пропадет ли со временем АИ‑95 так же, как 92‑й, который в большинстве европейских стран давным-давно не продают? Думаю, что нет — дальнейшее «поджатие» бензиновых моторов маловероятно. Да и будущее самих двигателей на углеводородном топливе под вопросом. Как бы там ни было, бездумный переход на высокооктановый бензин в подавляющем большинстве случаев не оправдан.
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