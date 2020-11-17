4 мифа об АИ-95 (+ почему вам не нужен 98-й бензин)

Вас убеждают, что от 95-го стоит отказаться. Правда, среди причин нет ни одной оправданной.

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1. 95-й бодяжат (это миф)

Часть автовладельцев полагает, что 95‑е бензины напичканы вредными компонентами, которых нет ни в 92‑м, ни в 98‑м. Почему «бодяжат» именно АИ‑95 — непонятно. Однако все продаваемые сегодня бензины соответствуют классу 5. Ну, если не выискивать левые АЗС с привлекательными ценниками. В «бензиновых» экспертизах нам никогда не попадался «бодяжный» 95‑й. Заправляйтесь только на брендовых АЗС и не верьте сплетням.

2. На 98-ом машина едет лучше (отчасти правда)

Вторая причина отказа от АИ‑95 — убеждение, что с 98‑м автомобиль «поедет быстрее». На некоторых машинах это возможно . Так, компания Volvo для получения максимальной мощности и экономии топлива рекомендует заливать 98‑й. А вот для Весты согласно инструкции предпочтительным является бензин АИ‑95. Она переварит и 92‑й, и 98‑й, но лучше на «девяносто восьмом» не поедет. Ведь «высокооктановый» — вовсе не синоним слову «высококачественный» или «высококалорийный». Применение 98‑го может быть оправдано, скажем, в сильную жару, поскольку рост температуры повышает вероятность появления детонации. Другой вариант — когда изготовитель рекомендует и 95, и 98: здесь возможна прибавка возможностей машины, особенно если двигатель с наддувом.

Продвигая более высокооктановые бензины с повышенной моющей способностью, фирмы мотивируют это борьбой «против детонации»

3. Проблемы с гарантией (это перестраховка)

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Отказ от 95‑го в пользу 98‑го может быть вызван нежеланием потребителя иметь проблемы с гарантией. При любых проблемах с двигателем сервисмены первым делом берут пробу топлива из бака. Нашли отклонение от нормы — прощай, гарантия.

Из страха случайно залить негодный бензин некоторые предпочитают заправляться «с запасом» по октану. Поэтому и используют АИ‑98.

4. Убедительная реклама (не более, чем маркетинг)

Многие топливные компании, агрессивно продвигая 98‑е и даже более высокооктановые бензины с повышенной моющей способностью, мотивируют это борьбой «против детонации и преждевременной кончины двигателя». Дескать, против 95‑го мы ничего не имеем, но с 98‑м вы будете чувствовать себя спокойнее, поскольку с мотором точно ничего не случится.

Бензин для элиты АИ‑95 был единственным бензином, на который в СССР не устанавливали требование к цвету.

В СССР бензины «Экстра» первоначально продавали только по талонам. При этом стоимость была той же, что и у АИ‑93, — 10 копеек за литр.

Согласно данным Автостата, сегодня примерно половина автолюбителей России использует 95‑й бензин. И этот процент вырастет, потому что доля 92‑го бензина будет постоянно снижаться.

Справочник НИИАТ образца 1983 года указывал, что бензины АИ‑95 «предназначены для автомобилей с двигателями, имеющими высокую степень сжатия». И уточнял их список: ГАЗ‑14, ЗИЛ‑114, ЗИЛ 4104 и ЗИЛ‑117. ­Эксклюзив!

Так есть ли смысл заправлять 98-й?

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Сегодня на АИ‑95 ездит большинство машин — от Ларгусов до Infiniti. Фактически его можно заливать в двигатели почти любого современного автомобиля. Исключение — наиболее форсированные моторы, поджатые по давлению в конце такта сжатия, то есть обладающие высокой степенью сжатия или наддувом под большим давлением. Примеры — Subaru WRX STI или Nissan GT-R: им нужен «девяносто восьмой».

Пропадет ли со временем АИ‑95 так же, как 92‑й, который в большинстве европейских стран давным-давно не продают? Думаю, что нет — дальнейшее «поджатие» бензиновых моторов маловероятно. Да и будущее самих двигателей на углеводородном топливе под вопросом. Как бы там ни было, бездумный переход на высокооктановый бензин в подавляющем большинстве случаев не оправдан.