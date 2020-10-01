А вы знаете, что... АИ-92 кипит при 40 градусах?

А что этот бензин по качеству не отличается от 98-го и даже 100-го? А что самый популярный бензин нашей страны такой популярный только у нас?

Подешевело — подорожало

В Европе АИ-92 уже нет, и у нас этот бензин в последние годы постепенно теряет популярность. Хотя пандемия внесла коррективы: 92-й опять стали покупать больше 95-го. Это объяснимо: те, кто летал на отдых за границу, в этом году поехали на наш юг на машинах. А чтобы сэкономить на дорожных расходах, заливали более дешевое топливо.

Россия — не единственная страна, где еще пока продают АИ-92. Им заправляются почти во всех государствах бывшего СССР, в Китае и даже в Америке. Кстати, существует миф, что бензин в Штатах стоит дешевле, чем у нас. Ничего подобного — пять рублей за литр в нашу пользу. Правда, с начала года АИ-92 в России подорожал на четыре с лишним рубля, а в Америке почти на семь подешевел.

Грязный бензин

В бензине АИ-92 содержатся свинец, смолы и прочие вредные добавки — полностью от них не избавиться. Принято думать, что чем ниже октановое число, тем бензин грязнее. Это — заблуждение. Например, для современных бензинов экологического класса 5 массовая доля серы составляет не более 10 мг/кг, свинца — 5 мг/дм3, смол — 50 мг/дм3. И эти нормы для всех бензинов одинаковые — как для АИ-92, так и для АИ-98.

Для мощных Запорожцев

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В эпоху СССР вместо 92-го бензина продавали АИ-93. Тогда такое топливо считали высокооктановым. Им заправляли первые Жигули ВАЗ-2101, Москвичи-412 и даже некоторые модификации Запорожца. Последние изначально были ориентированы на минимальные эксплуатационные затраты, но версии с 50-сильным двигателем МеМЗ-968БЭ с повышенной степенью сжатия (8,4 вместо 7,2) требовали дорогого бензина АИ-93!

АИ-93 — он лучше?

Особой разницы между 92-м и 93-м бензинами нет. Просто в конце 90-х годов АИ-93 был заменен на АИ-92, как того потребовал новый стандарт.

Потратить зарплату

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Когда появились Жигули, литр бензина АИ-93 стоил 10 копеек! Заправка полного бака ВАЗ-2101 обходилась примерно в 4 рубля. Залить под пробку ГАЗ-24 — пять с полтиной. Впрочем, тогда считалось, что это безумно дорого. Неужели? Сравним доходы и расходы: тогда чистой зарплаты в 150 рублей хватало на 1500 литров 93-го бензина. Сегодня средняя зарплата по России составляет 49 000 рублей, что позволяет приобрести чуть более тысячи литров. Получается, что бензин был даже доступнее, а наши родители — богаче нас.

Сливай бензин

Купить дешевле означало найти государственный автомобиль, потребляющий такой же бензин. Обычно это были Урал-375 и автобус ЛиАЗ-677 с 300-литровыми баками (грузовик еще имел и дополнительный). Прожорливость таких «бензовозов» была изрядной: ЛиАЗ расходовал до 75 литров на сотню, бака хватало на полторы смены. Да и на автобазах бензин особо строго не учитывали, а потому профессиональные водители часто им приторговывали. Казенное топливо отдавали за полцены.

Уралы с моторами ЗИЛ-375 потребляли 93-й бензин.

Добавим высокооктанового

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Ошибочное утверждение, что 92-й бензин нельзя смешивать с 95-м. Якобы у них разная плотность, а потому неизбежно расслоение полученной смеси: один бензин всплывает, другой тонет. Однако стандарт предъявляет к бензинам одни и те же требования по плотности, вне зависимости от октанового числа. А потому расслоения быть не может. Наливайте один бензин в другой — ничего страшного не произойдет. Другой вопрос — для чего это делать?

АИ-92 вместо АИ-95

Многие автопроизводители разрешают использовать АИ-92. Но обычно оговариваются, что основной бензин все же 95-й или даже 98-й. А 92-й стоит лить только при крайней необходимости, например, когда другого топлива на заправке нет. Владельцы древних автомобилей, рассчитанных на 76-е и 80-е бензины, могут заливать 92-й — желательно только увеличить угол опережения зажигания. Впрочем, на отдельных АЗС (например, «Трасса») еще можно найти АИ-80.

Точка кипения

Думаете, бензин закипает при заоблачных температурах? Ничего подобного — реальное кипения легких фракций можно наблюдать примерно с 33°С! Многие владельцы старых карбюраторных машин, квадроциклов и скутеров жалуются: техника глохнет в жаркую погоду и не заводится. А немного постоит — снова едет. Причина: вскипевший бензин и паровые пробки, которые в результате этого процесса образовались. И лить в этой ситуации вместо АИ-92 другой бензин бессмысленно: сегодня топливо с любым октановым числом закипает при одинаковой температуре.

Октан и цвет

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Сегодня цвет бензина никого не интересует — да и когда нам его разглядывать? В канистры топливо заливаем редко, а на большинстве фирменных АЗС работают заправщики. А вот полвека назад на цвет бензина обращали внимание: он был связан с октановым числом! До 1979 года АИ-93 окрашивали в синий цвет, затем стали применять оранжевый. Любопытно, что сегодня ГОСТ разрешает красить бензины в любые цвета, кроме зеленого и голубого. Но их октановое число в настоящее время никак не связано с цветом.

Разноцветный бензин сейчас почти не встречается. А жаль! Он мог стать оригинальной маркетинговой фишкой. Крупные нефтяные компании окрашивали бы топливо в свой фирменный цвет. Практической пользы — ноль, но рекламный ход классный.