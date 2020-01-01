Меньше всего автомобильного топлива на среднюю зарплату могут позволить себе жители Северного Кавказа.

Материалы по теме В Москве и МО на половине АЗС не доливают топливо — исследование

Рейтинг регионов, жители которых на зарплату могут купить себе больше всего бензина, составили специалисты РИА Новости. Для этого поделили среднемесячную зарплату за вычетом налогов (период с июня 2019 года по май 2020-го) на местную цену бензина по состоянию на 27 июля 2020 года.

Лидировал в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, где жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров АИ-92 по цене 41,7 рубля за литр. На втором месте Москва — столичные водители могут заправиться на 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Чукотский автономный округ на третьем месте — 1727 литров по цене 56 рублей за литр.

В Ненецком автономном округе, Магаданской области, Сахалинской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югра, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Республике Саха (Якутия), Московской области, Республике Коми, Красноярском крае, Тюменской области, Архангельской области и Хабаровском крае на среднюю заработную плату водители могли приобрести более тысячи литров 92-го.

Менее всего доступен бензин оказался в Республике Дагестан (535 литров при цене 45,5 рубля за литр), Карачаево-Черкесии (550 литров при цене 44,3 рубля за литр) и Кабардино-Балкарии (567 литров при цене 43,9 рубля за литр). В десятку также вошли: Ивановская область (573 литра), Ингушетия (574), Чеченская Республика (584), Тамбовская область (586), Северная Осетия — Алания (587), Калмыкия (590), и Адыгея (594).

Проблема в большинстве случаев кроется не столько в цене бензина, сколько в низких зарплатах в регионе. В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 987 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС