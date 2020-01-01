На сколько лет нам хватит бензина? — внукам достанется! — журнал За рулем

На сколько лет нам хватит бензина? — внукам достанется!

Минимум на полвека.

Доказанные мировые запасы нефти составляют на сегодня, по разным оценкам, 1,5–1,7 трлн баррелей. В последние годы ежедневно потребляется примерно 100 млн баррелей. Значит, нефти (и, соответственно, бензина) хватит лет на 40–45 при сохранении нынешнего уровня потребления.

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Цифра эта, разумеется, условная. Из обнаруженных месторождений обычно извлекается больше, чем прогнозируется, к тому же регулярно открываются новые залежи. Бензин можно производить не только из нефти, но и из природного газа, при этом экономичность автомобильных двигателей неуклонно растет. Транспорт, энергетика и прочие отрасли, завязанные на нефтепродукты, постепенно переходят на возобновляемые источники. По этим и другим причинам срок исчерпания запасов нефти наверняка будет более продолжительным.

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