Минимум на полвека.

Доказанные мировые запасы нефти составляют на сегодня, по разным оценкам, 1,5–1,7 трлн баррелей. В последние годы ежедневно потребляется примерно 100 млн баррелей. Значит, нефти (и, соответственно, бензина) хватит лет на 40–45 при сохранении нынешнего уровня потребления.

Цифра эта, разумеется, условная. Из обнаруженных месторождений обычно извлекается больше, чем прогнозируется, к тому же регулярно открываются новые залежи. Бензин можно производить не только из нефти, но и из природного газа, при этом экономичность автомобильных двигателей неуклонно растет. Транспорт, энергетика и прочие отрасли, завязанные на нефтепродукты, постепенно переходят на возобновляемые источники. По этим и другим причинам срок исчерпания запасов нефти наверняка будет более продолжительным.