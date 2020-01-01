Статистически получается, что Россия ездит на 93-м бензине — среднее октановое число по стране составляет 92,8 единицы.

Источник нынешней популярности 92-го бензина очевиден: это деньги. Сделайте цены на 92-й и 95-й одинаковыми до копейки и увидите: 92-го не возьмут ни литра, 95-й предпочтительнее.

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Впрочем, не совсем так: речь идет только о современных автомобилях, моторы которых спроектированы под 95-й бензин. А поскольку никаких 92-х в мире, в общем-то, практически не осталось, то на такой бензин никто и не ориентируется. Другое дело, что самые «толерантные» производители вроде Hyundai, Kia, Renault и некоторых других разрешают использовать 92-й, но это по большей части маркетинговый ход. Впрочем, программа управления мотором адаптирована под такой бензин, но менять сам мотор для этого никто не станет.

Единственные автомобили, для которых 95-й совсем не нужен, — это «старушки» с низкой степенью сжатия, сделанные когда-то под 76-й или 80-й бензины. ГАЗ-24-10 с моторами 4021, Москвич-21406, большинство Запорожцев и практически весь транспорт из дожигулевской эпохи. В продаже таких топлив почти не видать, а потому приходится прощаться с воспоминаниями о самых дешевых бензинах былых времен и брать то, что дешевле всего сегодня. И с этой точки зрения 92-й выглядит предпочтительнее 95-го.

Среднее октановое число в России

Генеральный директор Центра мониторинга новых технологий Ершов недавно отмечал в докладе о рынке автомобильного бензина в России: «Основной маркой бензина остается АИ-92 объемом производства 25,5 млн тонн. При этом выработка бензина АИ-95 составила 13,4 млн т, на АИ-80 пришлось 893 тыс. т, АИ-98 — 170 тыс. т, АИ-100 — 240 тыс. т.».

Иными словами, 92-й — уверенный лидер рынка. Россия идет своим путем — и правильно делает. А если подсчитать, чему равно среднее октановое число бензина, производимого в РФ — это что-то вроде средней температуры по больнице, — то получится 92,8 единицы. Причем в последнее время его рост не наблюдается, как это бывало в прошлые годы.

А что будет с ценами?

Биржевой скачок цен от 17 июня 2020 года многих напугал. Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) установила абсолютный рекорд и выросла до 56,7 тыс. рублей за тонну. При этом ее предыдущее максимальное значение — 56,3 тыс. рублей — было достигнуто в 2018 году. Однако же руководитель аналитического департамента AMarkets Деев полагает, что серьезных скачков цен на это топливо на российском рынке в ближайшее время ждать не стоит. Скорее всего, цены подскочили просто из-за того что страны снимают карантинные ограничения на перелеты.

А вот про 92-й бензин подобных сообщений нет. Надо полагать, это опять-таки связано с тем, что и бензинов-то таких нигде, кроме как у нас, нет. Впрочем, как показывает практика, чтобы там ни происходило на биржах, бензин на АЗС все равно подорожает.

А что было с ценами?

Заговорив о ценах, вернемся на короткое время в СССР. Правда, там вместо 92-го продавали АИ-93, но особой разницы между ними нет.

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Главное — это смешные по нынешним понятиям цены: литр АИ-93 в начале 70-х стоил 10 копеек! Заправка жигулевского бака обходилась владельцу в 3 руб. 90 коп. Таким бензином заправляли все ВАЗы, а также большинство москвичей и ГАЗ-24 с 402-ми моторами. Как забавный казус можно вспомнить появление Запорожца с двигателем МеМЗ-968БЭ (50 л. с.): повышенная степень сжатия (8,4 вместо 7,2) позволяла использовать бензин АИ-93 вместо более дешевого А-76! И это преподносилось как достоинство модели, изначально предназначенной для наименее обеспеченных автомобилистов.

Что касается нынешнего роста цен, то и он выглядит смехотворно по сравнению с той эпохой. Там уж если повышали стоимость бензина, то не на процент, и не на десять, а сразу на все 100%. Так было в 1978 году, когда 10 копеек за литр превратились в 20 коп, так же было и в 1981, когда вместо 20 коп. стало 40 коп./л. Стоимость бака бензина для Жигулей, таким образом, подпрыгнула примерно до 16 рублей.

А где же экономия?

В советские времена непререкаемыми лидерами среди легковушек по величине пробега были Волги из таксомоторных парков. Часть машин, оснащенная моторами 4021 с пониженной степенью сжатия, использовала 76-й бензин, а другая часть, с моторами 402, — 93-й. Изначально подразумевалось, что машины на высокооктановом бензине окажутся экономичнее — в полном соответствии с теорией ДВС. Однако же статистика разочаровала: реальная прожорливость Волжанок оказалась одинаковой. Стиль езды типа «газ в пол» начисто лишил более современные моторы ожидаемого преимущества.

Видимо, с целью той же экономии на высокооктановом АИ-93 ездили грузовики Урал-375 и автобусы ЛиАЗ-677. Неудивительно, что вопрос «Как бы подработать?» перед их водителями не стоял: «жигулисты» глядели на них голодными глазами.

Какой цвет у бензина?

Полвека назад предки узнавали октановое число бензина по его цвету — его определяли жесткие стандарты. Однако время от времени стандарты вдруг меняли пристрастия. Так, АИ-93, изначально имевший синий цвет, с 1979 года превратился в оранжево-красный. Любопытно, что 76-й бензин, бывший ранее зеленым, вдруг получил цвет элитного АИ-98 и стал желтым. А сама элита при этом перешла на синий цвет.

Всем счастливого пути на подходящем бензине!