Владельцы льют в такие машины 92-й бензин. И это не от безысходности.

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В России до сих пор живы машины, изначально рассчитанные на древний бензин А‑76, — это Волга ГАЗ 24–10 с мотором 4021, Москвич‑21406, УАЗ‑469, а также практически все Запорожцы. У кого-то сохранились и Победы с родными моторами аж под 70‑й бензин. Чем их заправлять сегодня, если ни 76‑го бензина нет, ни 80‑го практически не найти?

Есть «гаражный» способ понижения октанового числа (ОЧ): выдержать бензин в открытой таре. Легкоиспаряемые фракции улетучиваются, бензин портится, ОЧ снижается… Но рекомендовать такой вариант как-то несолидно.

Ближайший современный родственник старых бензинов — это АИ‑92. В цивилизованных странах его уже нет, но у нас, к счастью, он льется рекой — используется третью автовладельцев. Многие современные легковушки (Hyundai Solaris или Kia Rio) имеют официальное разрешение автопроизводителей использовать 92‑й бензин. Есть турбомоторы под девяносто второй! А многие владельцы автомобилей, спроектированных под 95‑й бензин,уверенно льют в баки «девяносто второй» — просто потому, что он значительно дешевле.

Насколько АИ‑92 отличается от 76‑го?

Лезем в справочники: его октановое число, измеренное по моторному методу (ОЧМ), составляет 83 единицы. Разница — всего 7 единиц. Почему берем именно метод ОЧМ? Потому, что раньше октановое число по исследовательскому методу (ОЧИ) для бензинов А‑66, А‑72 и А‑76 вообще не нормировалось. Впрочем, позднее появились бензины АИ‑80: с ними разница по ОЧМ была, естественно, той же, а по ОЧИ — чуть солиднее: 12 единиц.

Так можно ли заливать 92‑й в «олдтаймеры»?

Да, можно. Выбор бензина для древних карбюраторных двигателей с их простейшими регулировками вообще менее актуален, чем для современных моделей. Сдвигаем угол опережения зажигания в «плюс». И всё — поехали.

Из-за высокооктановых бензинов прогорают клапаны и поршни, разве нет?

Мы неоднократно проводили соответствующие эксперименты — ничего не прогорает! Затянутое горение топлива раньше вызывалось применением в бензинах металлосодержащих присадок с содержанием свинца и других ферроценов, которые замедляли сгорание. Но теперь добавление металлов в топливо запрещено. А современные технологии октаноповышения только улучшают качество сгорания топлива. В итоге температура ни поршней, ни клапанов не растет.

Плюсы перехода

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Применение для старых моторов высокооктанового топлива не опасно — это, кстати, подтвердили и мотористы ВАЗа, проводившие подобные эксперименты.

Мало того, с переходом на 92‑й появятся и плюсы: несколько уменьшается скорость загрязнения топливного тракта, а прожорливость автомобиля чуть-чуть снижается.

Конечно, столь экологичным, как мотор экоуровня Евро‑5, старичок не станет, ведь в его вонючести виноват вовсе не бензин, а древняя конструкция. Так что лейте смело современный «девяносто второй» даже в самые старые машины: ничего страшного с их моторами не случится.

Эксплуатация не запрещена

Денис Загарин. Руководитель Центра испытаний НАМИ

Олдтаймер можно смело заправлять топливом с октановым числом 92. При этом на автомобиле необходимо будет выполнить регулировку системы зажигания. Это необходимо для исключения нежелательных процессов сгорания топлива, снижения мощности и увеличения расхода топлива.

Эксплуатация такого автомобиля на дорогах общего пользования не запрещена, так как главное, чтобы она соответствовала экологическим нормам на дату ее выпуска. Отмечу также, что современные бензины более экологически чистые, чем топлива прошлых лет.