Машину прогревать надо? А когда тепло?

Поспорили четверо экспертов. Спойлер: мнения разделились.

Официальный ответ производителей известен: «греть» не надо. Даже зимой, а уж весной — и подавно. Но с ними согласны далеко не все автомобильные эксперты.

(ЗА)

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»

Хотите эксплуатировать долго — прогревайте!

«В теплое время года температура непрогретого мотора ниже рабочей (последняя составляет примерно 100 градусов). Тепловые зазоры, присутствующие в ДВС, достигают оптимальной величины не сразу. Холодный старт может привести к ускоренному износу сопрягаемых деталей: поршневых колец, стенок цилиндров.

Моторное масло при 20°С более вязкое, чем при 100°С. Значит, и скорость его поступления к деталям движущего механизма не может быть высокой. Гидросистемы автомобиля: муфты фазовращателей, гидронатяжители, гидрокомпенсаторы — на непрогретом двигателе работают некорректно.

Чтобы нейтрализатор побыстрее нагрелся, в мотор подают излишнее топливо, которое фактически удаляет смазку со стенок цилиндров. При отсутствии нагрузок это не страшно, а вот при старте «с места в карьер» работа без масла порождает задиры.

Греем и коробку тоже!

Она может прогреться исключительно за счет сил трения. В первую очередь проблема касается вариаторов и гидромеханических коробок передач, рабочая жидкость в которых без прогрева работает откровенно плохо.

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У вариаторов в тех местах, где соприкасаются ремень и конусы, при непрогретой жидкости начнется проскальзывание, вызывающее задиры. В гидромеханических коробках густая рабочая жидкость не создаст давления, необходимого для сжатия фрикционов, и они могут пробуксовывать.

Обладатели автоматических коробок имеют возможность ускорить их прогрев, переводя селектор в разные режимы (D и R) и одновременно удерживая тормоз. Жидкость в гидротрансформаторе будет интенсивно перемешиваться, вследствие чего прогрев ускорится. После этого можно потихоньку трогаться с места.

Пять минут сберегут авто

Если не хотите проблем с основными агрегатами, но хотели бы через несколько лет продать машину подороже, — относитесь бережнее к каждому пуску мотора. Выделите на прогрев хотя бы пару минут. Тем более что примерно столько времени уйдет на то, чтобы пристегнуться, задать цель в навигации и прокрутить в памяти, все ли с собой взяли».

(ПРОТИВ)

Денис Загарин, руководитель Центра испытаний НАМИ

Работа на холостом ходу запрещена

«Благодаря современным смазочным материалам и технологиям изготовления деталей необходимости в прогреве нет. Тем более что стоянка в жилых зонах с двигателем, работающим на холостом ходу, запрещена.

К тому же длительная работа на холостом ходу, например современному дизелю, вредна — сажевый фильтр забивается и температурный режим неоптимальный».

(ЗА)

Анна Уткина, руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр»

Прогрев сбережет машину

«Прогрев поможет продлить ресурс двигателя и прочих узлов и агрегатов автомобиля. В теплое время года он займет всего одну-две минуты. В более длительном прогреве при высокой температуре воздуха нет необходимости. После начала движения первые пять минут рекомендуется плавное, спокойное вождение».

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

Андрей Гордасевич, руководитель PR-группы подразделения Volkswagen Passenger Cars

Все зависит от манеры езды

«Если коротко, при старте нужно десяток секунд для прокачки масла. Стекла отпотели, приборы работают — можно ехать. Руководство по эксплуатации гласит: „Не следует прогревать двигатель до рабочей температуры на неподвижном автомобиле, начинайте движение, как только это позволят условия обзора через стекла. Так двигатель прогревается быстрее и выбрасывает меньше вредных веществ…“. Ехать можно, только вот как? Если мы собираемся стартовать „на все деньги“, прогрев на месте может уменьшить вероятность повреждения ДВС. Если пользоваться универсальной формулой „двор-улица-шоссе“, прогрев не нужен».

А вы прогреваете автомобиль в любую погоду? И как долго? Пишите ниже в комментариях и аргументируйте свою точку зрения. Будет интересно узнать ваше мнение.

Фото на заставке: Depositphotos