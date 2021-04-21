Машину прогревать надо? А когда тепло?

Официальный ответ производителей известен: «греть» не надо. Даже зимой, а уж весной — и подавно. Но с ними согласны далеко не все автомобильные эксперты.
(ЗА)
Хотите эксплуатировать долго — прогревайте!
«В теплое время года температура непрогретого мотора ниже рабочей (последняя составляет примерно 100 градусов). Тепловые зазоры, присутствующие в ДВС, достигают оптимальной величины не сразу. Холодный старт может привести к ускоренному износу сопрягаемых деталей: поршневых колец, стенок цилиндров.
Моторное масло при 20°С более вязкое, чем при 100°С. Значит, и скорость его поступления к деталям движущего механизма не может быть высокой. Гидросистемы автомобиля: муфты фазовращателей, гидронатяжители, гидрокомпенсаторы — на непрогретом двигателе работают некорректно.
Чтобы нейтрализатор побыстрее нагрелся, в мотор подают излишнее топливо, которое фактически удаляет смазку со стенок цилиндров. При отсутствии нагрузок это не страшно, а вот при старте «с места в карьер» работа без масла порождает задиры.
Греем и коробку тоже!
Она может прогреться исключительно за счет сил трения. В первую очередь проблема касается вариаторов и гидромеханических коробок передач, рабочая жидкость в которых без прогрева работает откровенно плохо.
У вариаторов в тех местах, где соприкасаются ремень и конусы, при непрогретой жидкости начнется проскальзывание, вызывающее задиры. В гидромеханических коробках густая рабочая жидкость не создаст давления, необходимого для сжатия фрикционов, и они могут пробуксовывать.
Обладатели автоматических коробок имеют возможность ускорить их прогрев, переводя селектор в разные режимы (D и R) и одновременно удерживая тормоз. Жидкость в гидротрансформаторе будет интенсивно перемешиваться, вследствие чего прогрев ускорится. После этого можно потихоньку трогаться с места.
Пять минут сберегут авто
Если не хотите проблем с основными агрегатами, но хотели бы через несколько лет продать машину подороже, — относитесь бережнее к каждому пуску мотора. Выделите на прогрев хотя бы пару минут. Тем более что примерно столько времени уйдет на то, чтобы пристегнуться, задать цель в навигации и прокрутить в памяти, все ли с собой взяли».
(ПРОТИВ)
Работа на холостом ходу запрещена
«Благодаря современным смазочным материалам и технологиям изготовления деталей необходимости в прогреве нет. Тем более что стоянка в жилых зонах с двигателем, работающим на холостом ходу, запрещена.
К тому же длительная работа на холостом ходу, например современному дизелю, вредна — сажевый фильтр забивается и температурный режим неоптимальный».
(ЗА)
Прогрев сбережет машину
«Прогрев поможет продлить ресурс двигателя и прочих узлов и агрегатов автомобиля. В теплое время года он займет всего одну-две минуты. В более длительном прогреве при высокой температуре воздуха нет необходимости. После начала движения первые пять минут рекомендуется плавное, спокойное вождение».
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)
Все зависит от манеры езды
«Если коротко, при старте нужно десяток секунд для прокачки масла. Стекла отпотели, приборы работают — можно ехать. Руководство по эксплуатации гласит: „Не следует прогревать двигатель до рабочей температуры на неподвижном автомобиле, начинайте движение, как только это позволят условия обзора через стекла. Так двигатель прогревается быстрее и выбрасывает меньше вредных веществ…“. Ехать можно, только вот как? Если мы собираемся стартовать „на все деньги“, прогрев на месте может уменьшить вероятность повреждения ДВС. Если пользоваться универсальной формулой „двор-улица-шоссе“, прогрев не нужен».
А вы прогреваете автомобиль в любую погоду? И как долго? Пишите ниже в комментариях и аргументируйте свою точку зрения. Будет интересно узнать ваше мнение.
Фото на заставке: Depositphotos