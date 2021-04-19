Масло на замену и промывка двигателя: экспертиза «За рулем»

Какое масло лить в турбомотор? Зачем нужно знать про зольность? Что означают шифры на канистре с моторным маслом? — ответили на все вопросы.

Эффект LSPI и «особые» масла

Раньше не было турбомоторов с непосредственным впрыском топлива, а эффект LSPI проявляется именно у них. LSPI (Low-speed pre-ignition) — это нежелательное раннее зажигание, которое на двигателях прежних конструкций не наблюдалось. Порция топлива, поданного форсункой, долетает до стенки цилиндра так быстро, что не успевает по дороге полностью испариться. Оказавшись между стенкой цилиндра и кромкой поршня, капли топлива сталкиваются с раскаленными частицами нагара, вследствие чего иногда происходит взрывообразное воспламенение смеси топлива с моторным маслом.

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Нечто подобное знакомо по тепловозным дизелям: порой такие моторы продолжают работать вообще без топлива, сжигая вместо него масло. Примерно так же себя ведут и даунсайзинговые бензиновые двигатели с высоким давлением в конце такта сжатия. В итоге резко возрастает температура, увеличивается давление в цилиндрах, разрушаются детали мотора.

Для предотвращения эффекта LSPI конструкторы изменяют, например, геометрию камеры сгорания. И выдвигают требования к моторным маслам — в частности, к увеличению температуры вспышки масла, для устранения проблем LSPI.

С 1 мая 2018 года требования обновили — появилась спецификация API SN Plus, обладающая обратной совместимостью с предыдущей API SN. Во все турбомоторы с непосредственным впрыском, даже произведенные до 2018 года, желательно лить масла API SN Plus.

HTHS и скорость сдвига

Параметр HTHS (High Temperature High Shear) — так называемая «высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига». Суть в том, что в отличие от привычной вязкости при 100˚ С, на которую указывают цифры в обозначении после W (например, «30» в 5W‑30), HTHS — не кинематическая, а так называемая динамическая вязкость, измеряемая при 150˚ С. Она характеризует сопротивление, оказываемое маслом при попытке сдвигать один его слой относительно другого.

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Чем ниже HTHS, тем лучше энергосберегающие функции моторного масла, поскольку ниже потери на трение. С другой стороны, чем больше HTHS, тем выше прочность масляной пленки. Поэтому такая вязкость не должна быть большой или маленькой: нужен оптимум для данного мотора и условий эксплуатации.

На банках HTHS не указывают по простой причине: этот параметр фактически связан со спецификацией масла:

HTHS < 3,5 HTHS > 3,5 HTHS > 3,7 xW-8 / 12 / 16 xW-30 15W / 20W / 25W-40 xW-20 0W / 5W / 10W-40 xW-50 xW-30 xW-60

Зольность и SАPS

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SАPS — это сокращение от Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur. Термин определяет содержание в моторных маслах соответственно сульфатной золы, фосфора и серы. Масла со средней или низкой зольностью — Mid SAPS и Low SAPS — нужны для машин, оснащенных системами понижения токсичности отработавших газов и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами: они продлевают их ресурс. А полнозольные масла (Full SAPS) этого обеспечить не могут. Однако они менее чувствительны к воздействию некондиционного топлива.

Как разобраться, у какого из продаваемых масел какая зольность? Все эти градации фактически заложены в европейской классификации АСЕА, которую практически всегда указывают на канистрах. В частности, маркировка ACEA Ax/Bx соответствует Full (High) SaPS, а ACEA Cx — Low SaPS (и Mid SАPS). В масляной индустрии допускается объединять Mid SАPS и Low SАPS в одну категорию — Low. Поэтому специально выискивать на канистрах упоминания SАPS не стоит.

Промывать или нет?

Промывка двигателя при замене масла не обязательна только в тех случаях, когда вы — первый и единственный владелец своего автомобиля, который всегда вовремя заменял моторное масло, используя при этом заведомо фирменные продукты. А вот если речь идет о машине с неизвестной сервисной историей, то промывка необходима, даже если снаружи всё блестит. Обычно, чтобы заметить накопившиеся отложения, достаточно заглянуть с фонариком в маслозаливную горловину.

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Если промывка необходима, ни в коем случае не используйте для этого дизельное топливо и прочие непрофильные снадобья. Сальникам и резиновым уплотнениям мотора это не понравится.

Чтобы при замене масла удалить отработку в полной мере, можно отвернуть масляный фильтр и слегка «тронуть» мотор стартером. А перед наворачиванием сливной пробки можно плеснуть в горловину пол-литра свежего масла — это может помочь удалению старого.

Периодичность замены масла во многом определяется условиями эксплуатации машины, а не только предписаниями её производителя. Если большую часть жизни автомобиль проводит в городских пробках или иных тяжелых условиях, то рекомендованный интервал замены можно смело делить пополам.

Счастливого пути и хорошего масла!

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