Все присадки: 7 слегка полезных и много плацебо

Магазины автотоваров завалены флакончиками со снадобьями, которые, судя по этикеткам, готовы снизить трение, повысить динамику, продлить ресурс... Так ли это на самом деле? Эксперты «За рулем» вносят ясность.

Бензин

Октан-корректоры способны поднять на несколько единиц октановое число бензина. Для постоянного применения они не нужны, а вот возить пузырек с такой присадкой в багажнике рекомендуем. Если придется заправиться непонятно чем, она спасет мотор от детонации.

Очищающие присадки (они же — моющие) помогают удалять нагар, смолы и прочие загрязнения из топливного тракта. Возить это средство с собой ни к чему, а иногда использовать в профилактических целях — очень даже можно.

Осушители помогают удалять из бензина влагу, которая попадает в топливо разными путями. Тут сказываются и влажность атмосферного воздуха, и гигроскопичность некоторых компонентов бензина, и неаккуратность заправщиков. От попадания воды в камеру сгорания двигатель начнёт подрагивать, а зимой может замерзнуть топливопровод. Эффективность осушителей не очень высокая, но как профилактическое средство они имеют право на существование. Заливать осушитель имеет смысл в преддверии зимнего сезона.

Универсальные присадки, как правило, обещают всё и сразу, но на практике неизменно уступают узкоспециализированным препаратам. Поэтому пользоваться ими есть смысл разве что при отсутствии альтернативы или ради самоуспокоения.

Ни в одной автомобильной инструкции не сказано, что владелец машины должен что-то добавлять в масло, в антифриз или в «тормозуху», хотя иногда дилеры предлагают подобную услугу во время планового ТО.

Дизельное топливо

Цетан-корректоры способны увеличивать цетановое число — показатель, характеризующий способность дизтоплива к самовоспламенению. Обычно эта присадка требуется после заправки на сомнительной АЗС. Рекомендуем их как раз на такой случай.

Материалы по теме Антигели для дизтоплива — есть ли в них толк. Экспертиза ЗР

Смазывающие присадки обычно используют для древних дизелей, рассчитанных на заправку дизтопливом с высоким содержанием серы. Современное топливо имеет ограниченные смазывающие свойства, а потому старым моторам время от времени нужно помогать, заливая в бак подобные препараты.

Антигели (они же депрессорные присадки) призваны улучшать низкотемпературные свойства дизтоплива. В межсезонье и даже зимой велика вероятность заправиться летней «соляркой» под видом зимней, что приводит к замерзанию топлива в системе. Чтобы этого не случилось, заливайте антигель непосредственно перед заправкой для лучшего перемешивания.

Осушители дизтоплива работают примерно так же, как их аналоги для бензиновых моторов. Более того, многие средства универсальны для бензина и для дизельного топлива. Используются для профилактики.

Моторное масло

Эти присадки не имеют никакого отношения к пакету присадок, который используют производители масла. Правильно их называть добавками, однако в народе прижился неверный термин «присадки». Подобных препаратов очень много, причем за разными названиями зачастую скрываются схожие свойства.

Материалы по теме Моторное масло — как часто надо его менять? Советы экспертов

Промывки (пятиминутки) добавляют в масло перед грядущей заменой. Двигатель пять минут работает на минимальных оборотах холостого хода, после чего масло с присадкой сливают и заливают свежее масло. У них есть и сторонники, и противники.

Присадки против течи масла («стоп-лик») размягчают «задубевший» материал сальников и прокладок. Используйте их только в крайних случаях: это не замена ремонта, а просто оттяжка времени. В двигателях используют разные уплотнительные материалы, и какие-то могут размягчиться до такой степени, что утечка станет аварийной.

Ревитализанты, металлоплакирующие составы, кондиционеры металлов. За непонятными названиями обычно скрываются обещания восстановить изношенные поверхности, поднять компрессию, снизить расход, увеличить ресурс. Общая задача этих препаратов — оттянуть срок неизбежного ремонта мотора или, чаще всего, «подготовить» автомобиль для продажи. Если вы не хотите экспериментировать на себе, лучше не пользуйтесь этими средствами.

Охлаждающая жидкость

Герметики системы охлаждения — это препараты на случай потери герметичности основным радиатором или теплообменником отопителя. При прохудившихся резиновых шлангах бесполезны. Могут заделывать лишь небольшие трещины. При этом справляются с задачей сносно. Для профилактики их использовать не следует, потому что они могут забить тонкие каналы современных радиаторов. При первой возможности следует заменить негерметичный теплообменник новым и промыть систему охлаждения от препарата.

Промывки системы охлаждения часто применяют перед заменой антифриза. Залили, дали поработать десяток минут, слили, заполнили систему свежей охлаждающей жидкостью. Необходимость такого метода одобряют не все, однако вред от него вряд ли будет. Но мы бы порекомендовали после этой промывки ещё раз промыть систему дистиллированной водой, чтобы гарантированно вывести из системы всю грязь, что смыла присадка.

Трансмиссия

Антифрикционные присадки. Предназначены для профилактической защиты деталей коробки от преждевременного износа. Работают как плацебо, воздействуя на психику владельца. В трансмиссионном масле есть всё необходимое для снижения трения.

Материалы по теме 14 способов угробить автомат: не повторяйте этих ошибок!

Препараты для устранения течи. Если из рассохшихся прокладок или изношенных сальников начинает гнать масло или рабочую жидкость, подобные средства на какое-то время помогут отсрочить ремонт коробки.

Промывки. Рабочую жидкость в автоматической коробке или вариаторе по-хорошему нужно менять не реже, чем каждые 60 000 км. При такой частоте промывка не нужна. И уж тем более не стоит ее использовать, если жидкость менял еще позапрошлый хозяин. Грязь-то промывка вымоет, она будет циркулировать по системе и может забить управляющие каналы гидроблока, нарушить работу соленоидов и редукционного клапана насоса.

Чтобы «почистить» великовозрастный агрегат, советуем дважды произвести частичную замену рабочей жидкости (это когда сливают всё, что само сливается). Повторную замену — лучше километров через пятьсот.

Ревитализанты, металлоплакирующие составы, кондиционеры металлов. Существуют лечебные присадки отдельно для механических коробок и для автоматов. Многие производители обещают, что на деталях будет нарастать слой керамики. Спросите конструкторов, долго ли проживут шарикоподшипники, обросшие керамикой? В общем, замечания те же, что и к аналогичным присадкам для моторных масел. Обычному пользователю они не нужны.

Гидроусилитель руля

Материалы по теме Странная лужа под машиной: 11+ причин и ваши действия

Жидкости для гидроусилителя рулевого управления или очень похожи по характеристикам на применяемые в автоматических коробках, либо ими же и являются.

Основных типа присадок два: останавливающие течь и ревитализанты. Применение и тех, и других малоэффективно. Если уплотнение «погнало» жидкость, то «размягчитель» резины вряд ли поможет. Скорее всего, поверхность, по которой работает уплотнитель, повреждена коррозией, и тогда из сальника просто вырывает кусочки резины, либо люфт уплотняемого элемента таков, что никакое размягчение резины сальника не поможет. Присадки сходны со «стоп-ликами» для двигателя и коробки, но в маркетинговых целях позиционируются как самостоятельный продукт. Ревитализанты «не знают» точно, где надо осесть, и бесполезно путешествуют по системе.

Экспертный вывод

К счастью, для тормозной жидкости присадок или добавок нам не встречалось. Хотя название было бы громким — что-то вроде «Усилитель тормозной жидкости» или даже «Усилитель тормозов». И это лишний раз подтверждает, что из всего обилия продаваемых присадок к автомобильным жидкостям большинство не является жизненно необходимыми. Исключение составляют октан-корректоры, антигели и осушители для топлива, но даже эти полезные препараты применяют для борьбы с разгильдяйством, а не как «улучшатели» нормального продукта. И если бы зимой продавали только зимнее дизтопливо, а октановое число бензина АИ‑92 составляло именно 92, не было бы нужды заливать в топливный бак дополнительные средства, тратя деньги, нервы и время.