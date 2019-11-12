Что и когда стоит заливать в Renault Duster: советы эксперта

Сколько стоит обновить все эксплуатационные жидкости в Дастере и как их правильно выбрать? «За рулем» дает подробные рекомендации.

Недаром Renault Duster позиционируют как «4х4 для всех», ведь это машина с наилучшим балансом цена/качество/проходимость. Duster достаточно долговечен по нынешним временам — все важные агрегаты способны служить не меньше 200 000 км. Но для этого за ними надо ухаживать. А уход — это, прежде всего, своевременная замена масел и фильтров. Рассмотрим подробнее, что заливать в агрегаты и как часто менять эксплуатационные жидкости.

Двигатель

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Вне зависимости от того, какой мотор установлен под капотом, производитель всегда рекомендует использовать масла Elf. В принципе, ничего плохого в этом нет, и, например, масло Elf EXCELLIUM LDX 5W40 весьма достойное.

Правда, та же инструкция допускает и масло 15W40. Такие масла безнадежно устарели. Для современного мотора у них слишком узкий температурный диапазон. На мой взгляд, в моторы Дастеров можно заливать любое масло для бензиновых двигателей с уровнем качества API: SL; SM; SN либо АСЕА А2 или А3 и с уровнем вязкости SAE: 5W40; 5W50; 5W30; 0W30; 0W40. Ну а с сезонным выбором все как обычно. Из показанной линейки вязкостей первые два лучше применять летом, а с «0» впереди — зимой. Но, прошу вас, никаких 0W20: все эти энергосберегающие технологии угробят двигатель Дастера.

На автомобиле с большим пробегом нужно следить за уровнем масла и при необходимости доливать.

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Цена масел разных производителей может колебаться в диапазоне 1500–3000 рублей за количество, необходимое для замены. Но самый простой совет — лучше чаще менять недорогое масло, чем кататься «до посинения» на супердорогом. Тем более что Renault, в отличие от некоторых автопроизводителей с Востока, однозначно рекомендует сокращать межсервисные пятнадцатитысячные интервалы вдвое при тяжелых условиях эксплуатации. А к таковым, по мнению фирмы, относятся:

постоянные поездки на короткие дистанции;

преимущественная эксплуатация в городе;

частые кратковременные поездки с непрогретым двигателем в условиях холодного климата;

эксплуатация на бездорожье и буксировка прицепа.

Антифриз положено менять каждые 90 000 км или раз в 4 года. Мероприятие нечастое, а потому можно воспользоваться фирменной рекомендацией и залить Glaceol RX Type D. Ну а если не нашли такой антифриз в своем регионе, то можно залить любой качественный карбоксилатный. Концентрат и дистиллированная вода обойдутся не дороже 2500 рублей.

Механическая коробка передач

Замены масла в коробке производитель не предусматривает вовсе, но это только если вы собираетесь ездить на автомобиле не больше гарантийного срока. Я бы порекомендовал менять масло каждые 60 000 км при обычной езде или еще чаще при большом проценте движения в трудных условиях.

Производитель рекомендует Tranself TRZ 75W 80 или Tranself TRJ 75W 80 с уровнем качества API GL4+ (GL4/GL5). Приобрести следует 3 литра, а реально заправлять нужно по нижнюю кромку заливного отверстия. Обойдется масло в 1500 рублей. В качестве альтернативы можно использовать трансмиссионные масла других именитых производителей с той же вязкостью и уровнем качества. Хотя большого смысла отходить от заводских рекомендаций не вижу.

Автоматическая коробка передач

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Так же, как и в случае с механикой, производитель не назначил интервалов замены жидкости. Но по опыту знаю, что менять жидкость нужно не реже чем раз в 60 000 км пробега.

При ремонте коробки производитель советует заливать жидкость ELF RENAULTMATIC D3 SYN, изготовленную по стандарту DEXRON III. При частичной замене войдет около 4 л, которые обойдутся примерно в 2200 рублей. Жидкость эта среднего ценового уровня, а если хотите побаловать машинку, то можно использовать жидкость фирмы Mobil с индексом LT 71141. Только надо учесть, что перейти на такую жидкость нужно с полной заменой. Для этого потребуется 7 литров, которые обойдутся в 4200 рублей.

Еще какие-то альтернативы искать не советую: автоматические коробки передач — агрегаты капризные.

Угловой редуктор (раздаточная коробка) и задний редуктор

Замена масла производителем в угловом редукторе не предусмотрена, но масло, по опыту, чернеет, насыщаясь продуктами износа, после 30 000 км пробега, и его лучше поменять. На этот и следующий агрегат достаточно приобрести 1 л масла TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90, что обойдется не дороже 600 рублей.

В заднем редукторе производитель рекомендует менять масло раз в 60 000 км в обычных условиях эксплуатации и в два раза чаще в тяжелых.

Оба агрегата заправляют под нижний срез заливной пробки. Я считаю, что можно применять и масла других производителей с тем же уровнем вязкости. Объем мал, поэтому можно раскошелиться и на самое дорогое масло.

Замена масла в заднем редукторе удобна на смотровой канаве или эстакаде.

Гидроусилитель рулевого управления

Подходит та же жидкость, что заливается в автоматическую коробку передач, — ELF RENAULTMATIC D3. Замена инструкцией не предусмотрена, но обновить жидкость при пробеге больше 100 000 км желательно. Одного литра вполне достаточно для замены, и обойдется он в 550 рублей.

Тормозная жидкость

Замена жидкости производится раз в четыре года или после пробега 90 000 км. Можно заливать любую жидкость стандарта DOT-4. На полную замену лучше взять 1 л. Цена такого флакона колеблется в диапазоне 300–600 рублей. Наша экспертиза показала, что плохих тормозных жидкостей в приличном столичном магазине купить просто невозможно.

При замене необходимо проливать контуры тормозной системы, пока не пойдет чистая, светлая жидкость.

Renault Duster может показывать высокую надежность только при своевременной замене эксплуатационных жидкостей. Не ленитесь делать это в срок. А еще желаю не нарваться на подделку.

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Фото: Renault и «За рулем»