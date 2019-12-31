Солярка зимой: что нам продают? Рейд «За рулем»

Чтобы выяснить, на всех ли АЗС в начале зимы заливают зимнее дизтопливо, эксперты объехали 16 заправок от Москвы до Ярославля и взяли пробы.

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Испытания дизтоплива мы проводим ежегодно в первые дни декабря. Методика проще некуда: отбираем на разных АЗС пробы и размещаем их в морозильнике. Через несколько часов становится ясно, превратилось ли купленное ДТ в загустевшую массу или же действительно оказалось зимним.

Нынешний рейд по АЗС нацелили в сторону Ярославля, который по праву считается столицей нашего дизельного моторостроения. Посетили 16 различных АЗС, залив на каждой по 5 литров солярки. Любопытно, что на трассе «Холмогоры» небрендовых заправок фактически не осталось. Зато в окрестностях Ярославля такие АЗС еще сохранились, - мы наведались и на них.

На российском топливном рынке идет очередной этап монополизации. И разные вывески на фасадах заправочных станций зачастую скрывают одного и того же владельца. Так что не удивляйтесь, если после заправки на АЗС Славнефти, ТНК или ВР вам выдадут кассовый чек от Роснефти.

Только на АЗС «ЯТК» покупателю напоминают, что ДТ бывает и летним, и зимним. И предлагают ему выбрать. Почему так не поступают на более крутых АЗС — непонятно.

Впрочем, мы ушли немного в сторону — вернемся к нашему исследованию.

Современные законы не запрещают торговать зимой летним топливом, но продавцы не имеют права выдавать летнюю солярку за зимнюю. В открытую этого никто и не делает! На колонках пишут просто «ДТ». А вот «Зимнее ДТ» или «Летнее ДТ» — поди догадайся. Единственную АЗС, которая порадовала правильными надписями на заправочной колонке, обнаружили в Ярославле.

Результаты наших испытаний мы свели в таблицу; порядок расположения образцов соответствует хронологии их приобретения.

Напоминаем, что полученные результаты относятся только к конкретным образцам товара и не могут служить основанием для суждений о продукции той или иной компании в целом.

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Разброс цен на момент приобретения составил примерно 20 % — то же наблюдалось и в прошлом году. Самое дорогое ДТ обошлось нам в 46 рублей 99 копеек за литр, самое дешевое — в 38 рублей 90 копеек. Идеально прозрачной жидко­стью после 12‑часового пребывания на 30‑градусном морозе предстали образцы от компании «РН-Ярославль», приобретенные нами на двух АЗС («Славнефть» и «ТНК») в районе Ростова Великого. Кстати, цéны у них разные: на АЗС «ТНК» дизтопливо на 65 копеек дороже.

По сравнению с прошлым годом ситуация на федеральной трассе стала несколько лучше: поубавилось число заправок-однодневок с топливом непредсказуемого качества. Однако общая картина по-прежнему не радует: в идеале всё купленное дизтопливо должно было вести себя одинаково — без расслоения, выпадения осадка и (тем более!) замерзания на морозе. Появление осадка и расслоение говорят о том, что топливо уже готово перейти в твердое состояние, как только мороз чуть усилится. И что делать водителю, который, заправившись в окрестностях Ярославля, взял курс на север, например в район Архангельска? Где гарантия, что через сотню-другую километров такое ДТ не замерзнет в топливопроводе?

Один из способов ­оградить себя от заправки соляркой, которая может замерзнуть при минусовых температурах, - покупать топливо на брендовых сетевых АЗС. Вероятность, ­ что на них зимой зальют летнее дизтопливо, ниже.

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Как обезопасить себя от покупки замерзающего при минусе топлива? Заправляйтесь только на брендовых АЗС. Они тоже небезгрешны, но вероятность нарваться на негодную солярку значительно ниже, чем на прочих заправках. И не стесняйтесь в лоб спросить, на какой именно колонке заправляют зимним ­дизтопливом.

Не гонитесь за вкусным ценником: ­альтруисты в этом бизнесе не водятся. Если придется-таки заправляться непонятно где и непонятно чем, не заливайте полный бак — плесните на сотню километров. А доедете до фирменной АЗС — заливайте под пробку. И флакон антигеля в этом случае вам в помощь: вылейте его в горловину до заправки. Ведь если топливо замерзнет, никакие присадки уже не помогут — спасет только эвакуация в теплое помещение.

Счастливого пути на хорошем топливе!

Солярка зимой: что нам продают? Рейд «За рулем» Чтобы выяснить, на всех ли АЗС в начале зимы заливают зимнее дизтопливо, эксперты объехали 16 заправок от Москвы до Ярославля и взяли пробы. Солярка зимой: что нам продают? Рейд «За рулем»