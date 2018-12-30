Не заправляйтесь на этих АЗС: зимой здесь продают летнее дизтопливо! Рейд ЗР

Эксперты ЗР посетили 20 заправок разных компаний и приобрели на каждой по пять литров дизельного топлива. В каждой пятой пробе оказалась летняя солярка!

Традиционный зарулевский зимний эксперимент может повторить любой желающий: достаточно поместить сосуд с приобретенным на заправке горючим в морозилку, а через несколько часов проверить, не превратилось ли жидкое вещество в твердое.

К сожалению, за последние годы еще ни разу не было, чтобы все купленные образцы оказались действительно зимними: часть приобретала консистенцию сметаны, а то и вовсе становилось ледышкой. Причем ни один из продавцов топлива после выхода журнала не пытался на нас наехать. Дескать, замерзает — и что с того?

Причина банальна: согласно действующим нормативам зимой АЗС не обязаны изымать из торговли летнее ДТ! Даже если мороз стоит такой, что вокруг замерзают звуки, как в воспоминаниях барона Мюнхгаузена. Ни в одном документе нет фразы о том, что зимой в России бывает холодно и потому должна быть узаконена сезонность топлив. А многие покупатели подъезжают к колонке с надписью ДТ, не задавая лишних вопросов и не требуя паспорта качества, в котором указано, летнее сейчас продается дизтопливо или зимнее.

Мы вели себя как обычные потребители, решившие холодным декабрьским днем заправить машину. Результаты экспресс-проверки, как обычно, свели в таблицу.

Дизельная терминология Называть дизельное топливо соляркой неправильно, ведь оно содержит не только соляровые фракции — еще есть газойлевые и керосиновые. Название «солярка» происходит от немецкого Solaröl — «солнечное масло»: так полтораста лет назад называли образующуюся при перегонке нефти более тяжелую фракцию желтоватого оттенка. Сегодня солярка — это отдельный вид топлива, применяющийся разве что в тихоходных тракторах, но не в современных автомобилях. Однако же в разговорной речи термин прижился. В отличие от бензинов, которых можно насчитать до четырех видов (от АИ‑80 до АИ‑100), дизельное топливо универсально. При этом у него тоже есть свой важнейший показатель, прямой аналог октанового числа у бензинов, - это цетановое число, характеризующее способность топлива к самовоспламенению. Но обычно оно не указывается ни в чеках, ни на колонках — в лучшем случае оговаривается, что топливо относится к пятому экологическому классу. С 1 января 2016 года на территории Российской Федерации разрешен выпуск и обращение дизельного топлива экологического класса не ниже К5.

Наши советы всем «дизелеводам» не будут содержать откровений. Главный: заправляйтесь на брендовых АЗС — это значительно снизит вероятность того, что топливо в баке вашей машины замерзнет. Если замерзнет, антигели не помогут — это средства профилактики, а не лечения. Неприемлемы и дедовские способы с применением паяльных ламп и прочих нагревателей — современные топливные баки сделаны, как правило, из пластмассы. Спасут только буксир (эвакуатор) и теплое помещение.

И еще: сегодня на многих АЗС выдают кассовые чеки с указанием того, что проданное топливо — летнее. Сохраняйте их после заправки! Если возникнут проблемы, то с документальным подтверждением будет проще взыскать с заправки компенсацию за реанимацию автомобиля.

Если сравнить нынешний рейд с прошлыми, ситуация с дизтопливами стала не то чтобы лучше — честнее. Продавец прямо заявляет, что торгует летним топливом, и не умалчивает об этом.

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Основные выводы по итогам нашего рейда таковы: