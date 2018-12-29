Росстандарт рассказал, как будет контролировать топливо в 2019 году

Ведомство подвело итоги 2018 года и отметило улучшение ситуации на топливном рынке. Работа Росстандарта, как ответственного за борьбу с оборотом фальсификата автотоплива органа власти, продолжается.

В 2018 году доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива снизилась с 20% в 2015 году до 9%. Росстандарт в уходящем году проверил более 3 тыс. организаций нефтепродуктообеспечения, включая плановые и внеплановые проверки, к которым привлекались общественные организации и отраслевые объединения. В рамках госнадзора проверено 1,1 тыс. организаций.

Доля фальсификата или топлива неудовлетворительного качества среди сетевых АЗС составила около 3,5 %, а среди независимых организаций — 22%. Самые частые нарушения — «массовая доля серы», «температура вспышки в закрытом тигле», «октановое число», выявленный «монометиланилин».

Но в целом ситуация на рынке розничных продаж топлива улучшилась, и в ведомстве объясняют это использованием новых механизмов контроля и работой Росстандарта с объединениями участников рынка, которым удалось наладить эффективный внутренний контроль качества реализуемого топлива.

Не обошлось и без «кнута»: в этом году в КоАП ввели так называемые «оборотные» штрафы. То есть штраф теперь зависит от объема полученной выручки за предшествующий год (1% при первом нарушении, но не менее 500 тыс. рублей, 3% — при повторном, но не менее 2 млн рублей). Раньше средний размер штрафа составлял около 60 тыс. рублей, что для продавцов топлива составляло сущие копейки, теперь же штрафы в среднем это около 560 тыс. рублей.К проверкам были привлечены общественные, отраслевые и некоммерческие организации, которые делали это по разработанной Росстандартом методичке. Это позволило ведомству, получив доказательные материалы о нарушениях на топливном рынке, применять к недобросовестным организациям административные меры.

Росстандарт провел работу по корректировке ГОСта и упростил отбор проб топлива на АЗС. Раньше можно было брать пробы только из резервуаров по сложной и недоступной для общественных контролеров процедуре. С 1 мая 2018 года разрешено отбирать пробы прямо из «пистолета».

В 2019 году Росстандарт запретит реализовывать на АЗС неавтомобильные виды топлива (керосин и мазут) и еще больше упростит механизм контрольных закупок. Возможностью продавать неавтомобильное горючее пользуются небольшие заправочные станции в отдаленных районах, подменяя «дизель» и бензин более дешевыми видами топлива, что не только вредит экологии, но и выводит из строя двигатели машин. В Санкт-Петербурге в новом году впервые проведут тестирование контроля всей топливной цепочки — от НПЗ до бензобака, а потом такие проверки будут проводить по всей России. Рассматриваются новые меры по борьбе с недоливом топлива, в том числе, введение аналогичных «оборотных» штрафов.

Между тем, в правительстве боятся ухудшения качества топлива на АЗС, такое опасение высказал глава Минпрмторга Денис Манутров. Особенно это касается несетевых, мелких АЗС.

Фонд «Общественное мнение» провел опрос на тему, как повышение цен на топливо отражается ни жизни людей. Большинство опрошенных считают, что цены продолжат расти и в следующем году, из-за чего придется чаще отказываться от поездок на личном автомобиле.



Фото: Артем Коротаев/ТАСС