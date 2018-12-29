Росстандарт рассказал, как будет контролировать топливо в 2019 году

В 2018 году доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива снизилась с 20% в 2015 году до 9%. Росстандарт в уходящем году проверил более 3 тыс. организаций нефтепродуктообеспечения, включая плановые и внеплановые проверки, к которым привлекались общественные организации и отраслевые объединения. В рамках госнадзора проверено 1,1 тыс. организаций.
Доля фальсификата или топлива неудовлетворительного качества среди сетевых АЗС составила около 3,5 %, а среди независимых организаций — 22%. Самые частые нарушения — «массовая доля серы», «температура вспышки в закрытом тигле», «октановое число», выявленный «монометиланилин».
Но в целом ситуация на рынке розничных продаж топлива улучшилась, и в ведомстве объясняют это использованием новых механизмов контроля и работой Росстандарта с объединениями участников рынка, которым удалось наладить эффективный внутренний контроль качества реализуемого топлива.
Не обошлось и без «кнута»: в этом году в КоАП ввели так называемые «оборотные» штрафы. То есть штраф теперь зависит от объема полученной выручки за предшествующий год (1% при первом нарушении, но не менее 500 тыс. рублей, 3% — при повторном, но не менее 2 млн рублей). Раньше средний размер штрафа составлял около 60 тыс. рублей, что для продавцов топлива составляло сущие копейки, теперь же штрафы в среднем это около 560 тыс. рублей.К проверкам были привлечены общественные, отраслевые и некоммерческие организации, которые делали это по разработанной Росстандартом методичке. Это позволило ведомству, получив доказательные материалы о нарушениях на топливном рынке, применять к недобросовестным организациям административные меры.
Росстандарт провел работу по корректировке ГОСта и упростил отбор проб топлива на АЗС. Раньше можно было брать пробы только из резервуаров по сложной и недоступной для общественных контролеров процедуре. С 1 мая 2018 года разрешено отбирать пробы прямо из «пистолета».
В 2019 году Росстандарт запретит реализовывать на АЗС неавтомобильные виды топлива (керосин и мазут) и еще больше упростит механизм контрольных закупок. Возможностью продавать неавтомобильное горючее пользуются небольшие заправочные станции в отдаленных районах, подменяя «дизель» и бензин более дешевыми видами топлива, что не только вредит экологии, но и выводит из строя двигатели машин. В Санкт-Петербурге в новом году впервые проведут тестирование контроля всей топливной цепочки — от НПЗ до бензобака, а потом такие проверки будут проводить по всей России. Рассматриваются новые меры по борьбе с недоливом топлива, в том числе, введение аналогичных «оборотных» штрафов.
- Между тем, в правительстве боятся ухудшения качества топлива на АЗС, такое опасение высказал глава Минпрмторга Денис Манутров. Особенно это касается несетевых, мелких АЗС.
- Фонд «Общественное мнение» провел опрос на тему, как повышение цен на топливо отражается ни жизни людей. Большинство опрошенных считают, что цены продолжат расти и в следующем году, из-за чего придется чаще отказываться от поездок на личном автомобиле.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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