В правительстве боятся ухудшения качества топлива на АЗС

Такое опасение высказал глава Минпромторга Денис Мантуров. А тем временем дизтопливо продолжает дорожать. По крайней мере, в Москве.

Денис Мантуров выразил опасение, что качество топлива на независимых АЗС может ухудшиться из-за ситуации с ценами на нефтепродукты. Поскольку остается некоторое напряжение, связанное с ценами на светлые нефтепродукты, это существенно ограничивает возможности независимых АЗС.

В то же время на сетевых АЗС, у которых есть прямые контракты с производителями, такой проблемы не должно быть, ведь они получают качественный продукт от крупных нефтяных перерабатывающих компаний. На мелких АЗС проблемы с качеством топлива возникали и раньше, поэтому с 1 января 2018 года и были введены оборотные штрафы.

«С одной стороны, мы контролируем химический состав, с другой — вопрос, связанный с недоливом. Это также накладывает определенные обязательства на компании», — заявил Мантуров агентству ТАСС в кулуарах форума «Антиконтрафакт-2018».

Между тем, несмотря на все заверения нефтяников, с 12 ноября по 19 ноября (за неделю!) цены на дизельное топливо на московских АЗС выросли в среднем на 1,36 руб., до 46,07 руб. за литр, сообщила сегодня Московская топливная ассоциация (МТА).

В сентябре Банк России опубликовал исследование инфляционных ожиданий и потребительских настроений населения. Так вот, повышение цен на топливо — один из основных страхов россиян после подорожания мяса и птицы.

В ноябре нефтяники вроде бы договорились с правительством, чтобы оптовые цены были зафиксированы на июнь 2018 года, а независимые НПЗ приняли обязательства по поставкам бензина и ДТ в объемах, которые зафиксированы по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%.

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