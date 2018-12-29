Люди рассказали, как цены на топливо влияют на их жизнь

Выяснилось, что половине водителей придется отказаться от поездок на автомобиле при дальнейшем росте цен на топливо.

Большая часть населения страны уверена, что рост цен на топливо, бензин и солярку в ближайшее время продолжится, из-за чего почти половина автомобилистов будут вынуждены отказаться от поездок на личном транспорте.

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», в том, что в ближайшие два-три месяца рост цен на топливо продолжится, уверены 53% населения и 58% автовладельцев. С ними не согласны лишь 19% опрошенных. 50% водителей отмечают, что стоимость топлива в их регионах повысилась значительно. Винят люди в этом алчные нефтяные компании (9%), государство (8%), состояние экономики (4%), коррупцию (3%) и курс рубля (3%). Остальные причины набрали менее 2% голосов. В результате 42% опрошенных вынуждены тратить на бензин и солярку значительную часть своих доходов: в среднем от 2500 до 6000 и более рублей. Если так пойдет и дальше, то 46% водителей не исключают возможность того, что им вовсе придется отказаться от поездок на личном автомобиле.

Практически все население страны (86%) считает, что стоимость топлива в значительной мере влияет на жизнь людей. Так не думают лишь 9% опрошенных. По мнению респондентов, это провоцирует: рост цен на все (57%), обеднение населения (12%), подорожание проезда в общественном транспорте (7%), более редкое использование личного автомобиля (7%) и рост напряженности (1%).

Фото: Juan Fernandez on Unsplash

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые