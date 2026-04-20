Поставил в фары «неродные» лампы — оштрафуют или нет?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– В продаже много светодиодных ламп со стандартными цоколями взамен галогенок и даже ксеноновых ламп. Можно ли их устанавливать?
Петр, г. Вологда
На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Нельзя. С правовой точки зрения использование светодиодных ламп во внешних световых приборах, рассчитанных на использование других ламп, идет вразрез с требованиями Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения).
Пункт 3.2 указанного перечня не допускает участия в дорожном движении, если класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации, не соответствует классу такого источника света, предусмотренному изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации. В зависимости от конкретных обстоятельств нарушитель может быть привлечен к ответственности по части или 1 части 3 статьи 12.5 КоАПРФ.
С практической точки зрения использование нештатных ламп также имеет ряд недостатков: от почти неизбежного в силу конструктивных особенностей фар современных автомобилей ослепления участников дорожного движения до возможных проблем с электрооборудованием вплоть до угрозы возгорания.
