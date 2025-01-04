Неприятное свойство светодиодных фар – вот что с ними надо делать зимой
У внедорожника Tank 300 из парка «За рулем» нашлась забавная особенность
Tank 300, 2.0T (220 л. с.), А8
- Изготовитель – GWM, КНР
- Год выпуска – 2023
- В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 г.
- Пробег на момент отчета – 25 000 км
Светодиодный ближний свет Танка достаточно мощен, но первые снегопады обнаружили забавную особенность: на выступающей из фары «полочке» светодиодного дневного ходового света накапливается снег, перекрывающий световой поток ближнего. Надо сметать вручную.
А еще, если ты включил свет вручную, при запирании автомобиля он останется гореть в режиме габаритов. Колокольчик-напоминалка слишком тихий и срабатывает через несколько секунд после заглушения мотора: можно успеть выскочить из машины и не услышать. Проверено. Как и то, что после 4,5 часов горения габаритов на пуск аккумулятора точно хватает.
Снег на выступающей из фары «полочке» светодиодного дневного ходового света не тает – его нужно сметать.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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04.01.2025
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