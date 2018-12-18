Подорожание топлива грозит ростом цен на товары повседневного спроса

Логисты, поставщики продуктов и ритейлеры предупредили премьера Дмитрия Медведева, что стремление нефтяников заработать на корпоративных клиентах на фоне заморозки розничных цен на бензин в итоге негативно отразится на потребителях. Цены на товары могут подскочить.

Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьера Дмитрия Медведева о последствиях ужесточения условий по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Соответствующее письмо, подписанное руководителями Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Руспродсоюза и других компаний, есть в распоряжении «Коммерсанта».

В себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков затраты на топливо в среднем занимают не менее 30%, а из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре эти расходы выросли в среднем на 30%. Перевозка товаров достаточно низкомаржинальный бизнес, и транспортные компании не смогут долго удерживать цены при таком росте себестоимости. Цена транспортных услуг может вырасти на 10%, что неизбежно отразится и на розничных ценах на товары.

Перевозчики, логисты и ритейлеры просят Дмитрия Медведева обсудить с топливными компаниями ситуацию и условия сотрудничества. Причем топливные компании повышают цены для корпоративных клиентов не напрямую: так, «Газпромнефть» ввела сервисные сборы, а другие крупные компании просто отменяют скидки. Так или иначе, условия обслуживания корпоративных клиентов ужесточили все нефтяники. С 2019 года ситуацию «подогреет» отмена льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и рост НДС. Повышение цен на топливо наиболее заметно отразится на сегменте товаров повседневного спроса, где доля автомобильной логистики выше.

Как рассказал представитель Руспродсоюза, топливная составляющая в себестоимости зависит от «логистического плеча и количества перевозок». Так, цены на российские продукты могут вырасти на 1–8% в зависимости от категории, быстрее отреагирует сегмент скоропортящихся продуктов повседневного спроса.

Нефтяники в частных беседах отмечают, что не могут бесконечно сдерживать розничные цены, терпя убытки, и действительно пытаются снизить издержки за счет на корпоративных клиентов.

Появляются сервисы, которые позволяют не только расплачиваться через мобильное приложение, но и экономить на топливе, резервируя предусмотренный объем.

Во Франции не стихают протесты против роста цен на бензин и дизтопливо. Из-за акций желтых жилетов страна терпит колоссальные убытки.



Фото: «За рулем»