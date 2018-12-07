В Яндекс.Навигаторе теперь принимают оплату за бензин на АЗС

Возможности Яндекс.Навигатора постоянно расширяются, этот помощник перестал быть моносервисом, который только строит маршруты. Здесь есть «умница» Алиса (голосовой подсказчик), она при необходимости поможет водителю в дороге. Появилась функция помощи и с заправкой машины, а совсем скоро можно будет заплатить за кофе на АЗС, хот-дог и автомобильные аксессуары не покидая салона.
Ну а с сегодняшнего дня Яндекс.Навигатор подскажет, на каких АЗС есть нужное топливо, построит оптимальный маршрут, а на самой заправке предложит выбрать номер колонки, тип топлива и его количество. Комиссия за услугу не взимается, то есть топливо будет стоить столько же, сколько при оплате на кассе.
Заправки, на которых действует новая функция, можно найти в категории «АЗС с оплатой». Сейчас к приложению подключено более тысячи заправок сетей ЕКА, «Нефтьмагистраль», Петербургская топливная компания, «Радуга и партнеры» и других региональных сетей в городах-миллионниках. Скоро заправку можно будет оплатить на АЗС «Татнефти» и Shell.
Пока новая функция работает на устройствах с Android, но вскоре появится и на iOS. Отдельное приложение Яндекс.Заправки продолжит работать и скоро обновится.
Впрочем, это не единственный удобный сервис, с помощью которого можно оплатить топливо на заправке. Появилось также мобильное приложение «Турбо», к Яндексу оно не имеет отношения, это частный проект, инвестором которого выступил основатель «Кидзании» Геворк Саркисян. «Турбо» интересно тем, что позволяет не только расплачиваться через мобильное приложение, но и экономить на топливе, фиксируя цены на него. В приложении для iOS и Android можно оформить заказ непосредственно на АЗС либо заранее пополнить запас топлива через личный кошелек, тем самым зафиксировав стоимость (до 300 литров!). Так у пользователей сервиса формируется предоплаченный запас литров — остается лишь залить их на АЗС. Если цена изменится, то удастся сэкономить на топливе, приобретенном по старой цене. И не нужно больше хранить бочку в гараже, как раньше, залить топливо можно будет в любой момент на заправке. Правда, приложение работает исключительно с сетью АЗС «Газпромнефть» и доступно в Москве и области. Но обещают скоро распространить его и на автозаправки в Санкт-Петербурга.
- С недавних пор Яндекс.Такси отслеживает скорость автомобилей, выполняющих заказы через сервис, и обещает блокировать злостных нарушителей.
- Мультимедийная система Яндекс.Авто способна узнавать водителя и помнить его персональные настройки.
Фото: Яндекс, Роман Пименов/ТАСС
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