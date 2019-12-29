Период зимних каникул и отпусков — отличное время, чтобы отправиться в поездку на автомобиле. Но к этому следует хорошенько подготовиться.

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Погода преподносит нам все новые и новые сюрпризы. В ряде регионов России декабрь прикидывается октябрем: снега нет, и синоптики разводят руками — достоверно предсказать погоду они в силах дня за два-три, а остальное лишь приблизительный прогноз. По нему в Новый год центр России ожидает похолодание до минус 5 °С, снег и все сопутствующие прелести. А, например, на Дальнем Востоке уже давно царствует зима, в Чувашии прошли ледяные дожди, а на севере Коми школьникам даже отменили занятия из-за 35-градусных морозов.

Чтобы правильно подготовиться к путешествию, достаточно вспомнить об условиях, в которых оно может проходить: короткий световой день, плохая видимость при снегопаде, скользкие дороги, повышенная вероятность поломок из-за низкой температуры, затрудненный пуск мотора после продолжительных остановок, а в случае с дизелями еще и опасность заправки не соответствующим температуре топливом с последующей его парафинизацией в баке и топливной системе, отмечает технический директор федерального агрегатора МЭТР эвакуации и техпомощи Денис Голосюк.

Проверка

В первую очередь нужно проверить уровень масла в двигателе и в коробке передач, антифриза, тормозной жидкости и жидкости для гидроусилителя руля. Если потребуется, долить или сменить их. В случаях, когда приближается срок их замены, лучше сделать это превентивно, еще до начала поездки. Следует внимательно прислушаться ко всем шумам и вибрациям, вспомнить об отложенных «на потом» заменах деталей — потекших амортизаторах, свистящих ремнях и прочем. Все, что «гремит, но еще походит», стоит заменить перед тем, как отправляться в дальнюю дорогу. Повышенное внимание, особенно если вы отправляетесь в регионы с сильными холодами, надо уделить «резинкам»: шлангам, ремням, уплотнителям, пыльникам ШРУСов и т.п. Также имеет смысл оценить оставшийся ресурс тормозных колодок, при необходимости заменить их или хотя бы взять запасной комплект с собой в дорогу.

Если на все вышеперечисленное у вас нет времени или достаточного опыта, отправляйтесь на сервис и сделайте комплексную диагностику двигателя и ходовой части.

Обязательно надо проинспектировать систему вентиляции и отопления салона, ведь от ее способности эффективно размораживать стекла или устранять их запотевание зависит обзорность, а значит и безопасность. Поэтому надо очистить коробку воздухопритока, оценить состояние салонного воздушного фильтра и, если потребуется, заменить его. Также перед выездом надо измерить давление во всех колесах и запаске и накачать их до рекомендуемого. И конечно же — обследовать всю светотехнику — от фар и противотуманок до поворотников и стоп-сигналов. Совет профессионалов — если сгорела одна лампочка, лучше сразу заменить пару. Во-первых, велика вероятность, что и вторая уже на исходе и в дальней дороге может подвести. А во-вторых, если речь идет о лампах ближнего света, то вполне возможно, что новая лампа будет светить заметно ярче старой. А еще крайне желательно перед поездкой помыть автомобиль — ехать будет приятнее.

Что в багажнике?

Если отправляетесь в отдаленные от цивилизации или малолюдные места, лучше вместо докатки, которой сегодня комплектуются многие автомобили, захватить полноценную запаску, даже при том, что она занимает больше места. И, разумеется, в машине должен быть инструмент, необходимый для замены колес, — баллонный ключ и исправный домкрат, причем лучше не штатный, а более удобный гидравлический. Не лишним будет и набор для самостоятельного ремонта проколов шин и компрессор. Также стоит запастись предохранителями и лампочками всех номиналов, запасным ремнем привода навесных агрегатов, хомутами, изолентой. Полезно иметь с собой запасные щетки стеклоочистителя, свечи зажигания и фильтры, чтобы где-нибудь в глуши, где подходящие найти вряд ли удастся, не оказаться перед лицом неразрешимой проблемы.

Штатный домкрат редакционного Datsun mi-DO погнулся при первой же попытке поддомкратить машину. С июля 2016 года все Датсуны комплектуют более надежными домкратами.

Ну и, конечно, пригодится универсальный инструмент — набор наиболее востребованных гаечных ключей, отвертки и пассатижи. Отдельно стоит позаботиться о некотором запасе незамерзайки и моторного масла «на долив» — хотя бы литровой банки, а на машинах с дизелем еще и антигеля для ДТ — на случай заправки на сомнительных АЗС.

Что еще нужно взять с собой? Фонарик, качественные провода для «прикуривания», светоотражающий жилет и знак аварийной остановки. Из мелочевки, которая не займет много места, — спички, ветошь и рабочие перчатки. Все это необходимо разместить так, чтобы в случае необходимости можно было достать, не вынимая из багажника остальные вещи. Само собой, в наличии должны быть огнетушитель и аптечка, которую можно дополнить лекарствами от простуды. Металлическая канистра с топливом «на крайний случай» тоже не будет лишней.

Неплохо бы позаботиться о средствах для эвакуации и «самовыкапывания» — то есть о лопате, причем не игрушечной, а полноценной, металлической. Если она не входит в багажник, можно слегка укоротить ручку, и, конечно, не стоит забывать о надежном тросе. Нужен хотя бы хороший буксировочный, который поможет дотянуть неисправную машину до сервиса или ближайшей цивилизации, а в случае чего и выдернуть автомобиль из снежного плена. Впрочем, для последнего лучше обзавестись динамической стропой или, как ее еще называют, рывковым тросом. А заодно и шаклами для ее крепления. К слову, еще перед выездом стоит выяснить, где находятся буксировочная проушина или куда и каким образом крепится буксировочный крюк, а также где именно он размещен в машине в транспортном положении.

В зависимости от маршрута путешествия, возможно, понадобятся цепи противоскольжения — например, в горах обязательное требование об их наличии может быть предусмотрено законодательством страны, в которую вы отправляетесь.

И о себе не забыть

Позаботившись об автомобиле, надо не забыть и о том, что может пригодиться вам самим в дальней поездке: солнечные очки, автомобильные зарядки для гаджетов, возможно, конвертер на 220 Вольт, кружка с подогревом, влажные салфетки, подушечка для шеи, если захочется вздремнуть, и оффлайновый навигатор с необходимым набором карт (даже если в машине есть встроенный), иногда полезно захватить бумажные карты или атлас. Запаситесь любимой музыкой, игрушками, книжками и мультиками для детей. Кстати, узнайте о работе сотовой связи и наличии доступа к интернету по маршруту поездки и в точке назначения.

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И, разумеется, необходимо иметь в машине теплые вещи и все, что поможет согреться в случае непредвиденной остановки, поломки или аварии: начиная с термоса с горячим чаем или кофе и заканчивая портативной газовой плиткой или туристической горелкой. Неплохо взять с собой небольшой сухпаек вроде бутербродов, шоколадок, орехов или батончиков мюсли. Вне сомнений, нужно иметь в машине запас питьевой воды.

И напоследок. Если путешествуете компанией на нескольких автомобилях, подумайте о связи — например, о портативных рациях. Они здорово облегчат координацию в группе и помогут в дороге и на остановках.

И главное, не забудьте взять все необходимые документы и страховки!

Благодарим за помощь в подготовке материала специалистов федерального агрегатора эвакуации МЭТР

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