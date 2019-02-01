Эксперты «За рулем» проверили на профпригодность 10 препаратов, призванных препятствовать замерзанию солярки в баке вашего автомобиля. Спойлер: толк от их использования определенно есть, правда, некоторые средства... замерзают сами!

Дизтопливо, в отличие от бензина, замерзает на морозе — наш недавний тест вновь это подтвердил (ЗР, № 1, 2019). Нарваться на такое топливо проще простого, ведь продавать летнюю солярку зимой не запрещено.

Впрочем, это случается не только у нас. Бывший коллега, ныне обосновавшийся за рулем заокеанской фуры, уверенно заявил, что антигели пользуются популярностью у дальнобойщиков в Канаде. Недавно его напарник, заправившийся при температуре минус пять, не смог завести мотор, поскольку ночью мороз был под двадцать пять. Посему всем остальным водителям наказали загодя плеснуть в баки своих грузовиков антигель.

Мы решили проверить, есть ли толк от продаваемых у нас антигелей, - и приобрели десяток флаконов. В фотогалерее они расположены в алфавитном порядке.

Программа и методика испытаний

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Испытания проводили на заведомо «незимнем» дизельном топливе, замерзшем в морозильнике в ходе январской экспертизы. Образцы дизтоплива мы разлили по тарированным химическим стаканам, добавив рекомендуемое для каждого из препаратов количество антигеля. Если производитель давал разброс (от 60 до 120 литров топлива на порцию антигеля), мы ориентировались на максимальную концентрацию препарата, создавая ему более выгодные условия.

Полученные смеси разместили на 36 часов в морозильной камере, настроенной на температуру —32 °C. После указанной выдержки проверили низкотемпературную вязкость, оценивая протекание каждого образца в течение фиксированного времени через тарированный жиклер. Чем больше объем протекшей жидкости, тем лучше ее текучесть и ниже приведенная вязкость. В заключение разместили все флаконы с антигелями в морозильнике, чтобы проверить, не замерзают ли препараты при хранении в автомобиле.

При сравнении результатов учитывали как реальную вязкость обработанных образцов дизтоплива, так и стоимость разовой дозы того или иного образца — она у всех препаратов разная. Оценки расставляли по пятибалльной шкале: лучший результат оценивали в 5 баллов, худший — в 1 балл. Итог — среднее арифметическое полученных оценок.

ASTROhim АС-120, Россия

Примерная цена 130 ₽

Объем 300 мл

Заявленный объем обрабатываемого топлива 60 л Хороший и недорогой российский препарат подтвердил свою работоспособность. AVS Crystal AVK-167, Россия

Примерная цена 145₽

Объем 340 мл

Заявленный объем обрабатываемого топлива 60 л Низкотемпературная вязкость дизтоплива, разбавленного данным средством, оказалась лучшей среди всех. Итоговый результат очень хороший: второе-третье место. Cyclo, США

Примерная цена 225 ₽

Объем 236 мл

Заявленный объем обрабатываемого топлива 189 л «Американец» сплоховал: частицы парафина при проверке вязкости забили тарированный жиклер. И даже невысокая стоимость одиночной дозы препарата не спасла от предпо­с­леднего места.

Eltrans EL-1002.02, Россия

Примерная цена 130 ₽

Объем 340 мл

Заявленный объем обрабатываемого топлива 60 л Результат средний, но поль­зоваться вполне можно. Felix, Россия

Примерная цена 225 ₽

Объем 340 мл

Заявленный объем обрабатываемого топлива 250 л Разовая доза препарата оказалась самой дешевой в нашей выборке. Итог — второе-третье место. Но Felix… замерз в морозильнике. Значит, окоченеет и в багажнике.

Fenom FN697N, Россия

Примерная цена 210 ₽

Объем 300 мл

Заявленный объем обрабатываемого топлива 150 л Разделил четвертое и пятое местá с немецким препаратом: хороший результат. Kerry KR-356, Россия

Примерная цена 165 ₽

Объем 355 мл

Заявленный объем обрабатываемого топлива 140 л Первое место. Наши поздравления российскому антигелю! Lavr Ln2107, Россия

Примерная цена 765 ₽

Объем 1000 мл

Заявленный объем обрабатываемого топлива 500–2000 л На одной ступеньке с Астрохимом: хорошие показатели и сравнительно недорого. Но на морозе препарат… затвердел! Воспользоваться им можно лишь после оттаивания.

Liqui Moly LM 1877, Германия

Примерная цена 380 ₽

Объем 150 мл

Заявленный объем обрабатываемого топлива 50 л Доза немецкого средства оказалась самой дорогой в испытании — цена утащила его на дно нашего рейтинга. А еще на морозе флакон превращается в камень. Pingo 00410–9, Германия

Примерная цена 300 ₽

Объем 125 мл

Заявленный объем обрабатываемого топлива 100 л «Немец» разделил четвертое и пятое местá с российским средством. Но на морозе флакон замерзает: перед употреблением придется его как-то разогреть.

Раньше и теперь

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К нашему удивлению, проверенные препараты вели себя гораздо лучше, чем в экспертизах прошлых лет: ни один не превратился в камень. Любопытно, что последние местá заняли «иностранцы» — американский Cyclo и немецкий Liqui Moly. «Американец» быстро забил нерастворенными парафинами тарированный жиклер установки, а «немец», хотя и подтвердил свою работоспособность, пал жертвой высокой цены.

Четыре средства — Felix, Lavr Ln2107, Pingo и Liqui Moly — замерзли в морозильнике. Воспользоваться ими в мороз будет проблематично — придется сначала «согреть на груди», а уж потом заливать в бак. Не смертельно, но это явный недостаток, пусть и не оцениваемый нами в баллах. По сумме оценок лидером оказался препарат Kerry.

В заключение еще раз напомним: добавлять антигель в дизтопливо можно только до того, как оно перешло из жидкого состояния в твердое. Иными словами, придется предугадывать поведение топлива, происхождение которого кажется вам подозрительным. А если уж оно замерзло, волоките машину в теплый гараж — другого способа нет, разве что паяльная лампа…

Результаты испытаний

Замерзание

баллона

при —32 °С Приведенная

вязкость дизтоплива с различными

антигелями Приведенная стоимость

дозы

препарата Итоговый балл мл Промежуточный балл Промежуточный балл ASTROhim

АС-120 устойчив 1,45 4,1 4,3 4,2 AVS Crystal

AVK-167 устойчив 1,80 5,0 3,9 4,5 Cyclo устойчив 0,30 1,0 4,9 —* Eltrans

EL-1002.02 устойчив 1,20 3,4 4,3 3,9 Felix замерз 1,40 3,9 5,0 4,5 Fenom

FN697N устойчив 1,40 3,9 4,8 4,4 Kerry KR-356 устойчив 1,65 4,6 4,9 4,8 Lavr Ln2107 замерз 1,30 3,7 4,7 4,2 Liqui Moly

LM 1877 замерз 1,55 4,3 1,0 2,7 Pingo 00410–9 замерз 1,65 4,6 4,2 4,4

* Препарат снят с испытаний, поскольку выпавшие в осадок парафины засорили тарированный жиклер установки.

Счастливого пути и хорошего топлива!

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